Любовный гороскоп на 8–14 июня: Близнецам — флирт, а Девам — самоуважение

Вторая неделя июня принесет многим знакам зодиака гармонию, душевное спокойствие и новые чувства. Что предсказывают звезды именно вашему знаку зодиака.

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Любовный гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Кому звезды предсказывают гармонию в любви

Какие знаки зодиака могут встретить новую любовь

Астрологи рассказали, что ждет все знаки зодиака в любви с 8 по 14 июня. Эта неделя принесет многим парам спокойствие и приятные разговоры, а одиноким людям поможет понять свои истинные желания. Главное — доверять близким и не устраивать лишних драм. Главред расскажет подробнее.

Любовный гороскоп: Овен

Эта неделя поможет разобраться в себе. Если раньше вы сомневались в своих чувствах, то теперь все станет понятно. Одинокие люди четко представят, какой партнер им нужен. У пар появится прекрасная возможность поговорить о будущем и спокойно разрешить старые обиды.

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Любовный гороскоп: Телец

В отношениях все будет спокойно и гармонично. Ваш партнер будет готов выслушать вас, поэтому честные разговоры помогут устранить все недоразумения. Одиноким Тельцам стоит подумать, чего они на самом деле хотят от отношений. Не торопите события, пусть все идет своим чередом.

Любовный гороскоп: Близнецы

Неделя будет легкой и веселой. В парах влюбленные будут чувствовать себя скорее как лучшие друзья — это прекрасное время, чтобы вместе отдохнуть или развлечься. Одиноким Близнецам может неожиданно приглянуться умный и остроумный человек. Наслаждайтесь вниманием, но не спешите сразу начинать что-то серьезное.

Любовный гороскоп: Рак

Сейчас вам понадобится терпение. В отношениях возможны мелкие ссоры, но забота друг о друге поможет быстро все наладить. Если вы одиноки, то можете усомниться в чьих-то намерениях. Не делайте поспешных выводов, просто понаблюдайте за поступками этого человека.

Любовный гороскоп: Лев

Время для спокойствия и стабильности. Громкие слова сейчас не важны, на первый план выходят надежность и ежедневная забота. Одиноких Львов может заинтересовать спокойный и мудрый человек. Не бойтесь отсутствия бурных эмоций — именно из таких тихих моментов часто вырастают крепкие отношения.

Любовный гороскоп: Дева

На этой неделе важно делиться любовью поровну. Если вы чувствуете, что отдаете больше, чем получаете, откровенно скажите партнеру о своих потребностях. Одиноким Девам стоит обращать внимание только на тех, кто настроен серьезно, а не ищет легких развлечений. Уважайте себя.

Любовный гороскоп: Весы

В отношениях может возникнуть ощущение, что один из партнеров делает больше, чем другой. Поговорите об этом, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Если вы одиноки, то можете колебаться между желанием найти любовь и потребностью в полной независимости. Будьте честны с собой.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп: Скорпион

К вам возвращается душевное спокойствие. Вы сможете спокойно рассказать о своих желаниях любимому человеку и не бояться, что вас поймут неправильно. Хорошее время для совместных планов. Одиноких Скорпионов сейчас привлечет не страсть, а надежность и безопасность.

Любовный гороскоп: Стрелец

Чувства станут теплее. Вы начнете больше ценить простые повседневные вещи и заботу партнера. Одинокие Стрельцы имеют большой шанс встретить искреннего человека благодаря общим интересам или общим друзьям. Драма остается в прошлом, уступая место уюту.

Любовный гороскоп: Козерог

Вы начнете лучше понимать собственные потребности и обратите внимание на то, что раньше игнорировали. Даже мелкие знаки внимания помогут вернуть прежнюю близость в паре. Одинокие Козероги станут более разборчивыми и будут смотреть на поступки людей, а не на красивые слова.

Любовный гороскоп: Водолей

Прекрасное время для свиданий, смеха и развлечений. Пары снова почувствуют себя лучшими друзьями, и это только укрепит романтику. Одинокий легкий флирт может перерасти в нечто серьезное благодаря общим увлечениям. Позвольте любви найти вас естественным образом.

Любовный гороскоп: Рыбы

Ясность придет через тишину. Если вы чувствуете усталость, проанализируйте отношения: не пытаетесь ли вы поддерживать мир в паре за счет собственных интересов? Честный разговор поможет все исправить. Одиноким Рыбам полезно побыть наедине с собой и восстановить силы.

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