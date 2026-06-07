Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовный гороскоп на 8–14 июня: Близнецам — флирт, а Девам — самоуважение

Марина Иваненко
7 июня 2026, 12:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Вторая неделя июня принесет многим знакам зодиака гармонию, душевное спокойствие и новые чувства. Что предсказывают звезды именно вашему знаку зодиака.
Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Кому звезды предсказывают гармонию в любви
  • Какие знаки зодиака могут встретить новую любовь

Астрологи рассказали, что ждет все знаки зодиака в любви с 8 по 14 июня. Эта неделя принесет многим парам спокойствие и приятные разговоры, а одиноким людям поможет понять свои истинные желания. Главное — доверять близким и не устраивать лишних драм. Главред расскажет подробнее.

Любовный гороскоп: Овен

Эта неделя поможет разобраться в себе. Если раньше вы сомневались в своих чувствах, то теперь все станет понятно. Одинокие люди четко представят, какой партнер им нужен. У пар появится прекрасная возможность поговорить о будущем и спокойно разрешить старые обиды.

видео дня

Любовный гороскоп: Телец

В отношениях все будет спокойно и гармонично. Ваш партнер будет готов выслушать вас, поэтому честные разговоры помогут устранить все недоразумения. Одиноким Тельцам стоит подумать, чего они на самом деле хотят от отношений. Не торопите события, пусть все идет своим чередом.

Любовный гороскоп: Близнецы

Неделя будет легкой и веселой. В парах влюбленные будут чувствовать себя скорее как лучшие друзья — это прекрасное время, чтобы вместе отдохнуть или развлечься. Одиноким Близнецам может неожиданно приглянуться умный и остроумный человек. Наслаждайтесь вниманием, но не спешите сразу начинать что-то серьезное.

Любовный гороскоп: Рак

Сейчас вам понадобится терпение. В отношениях возможны мелкие ссоры, но забота друг о друге поможет быстро все наладить. Если вы одиноки, то можете усомниться в чьих-то намерениях. Не делайте поспешных выводов, просто понаблюдайте за поступками этого человека.

Любовный гороскоп: Лев

Время для спокойствия и стабильности. Громкие слова сейчас не важны, на первый план выходят надежность и ежедневная забота. Одиноких Львов может заинтересовать спокойный и мудрый человек. Не бойтесь отсутствия бурных эмоций — именно из таких тихих моментов часто вырастают крепкие отношения.

Любовный гороскоп: Дева

На этой неделе важно делиться любовью поровну. Если вы чувствуете, что отдаете больше, чем получаете, откровенно скажите партнеру о своих потребностях. Одиноким Девам стоит обращать внимание только на тех, кто настроен серьезно, а не ищет легких развлечений. Уважайте себя.

Любовный гороскоп: Весы

В отношениях может возникнуть ощущение, что один из партнеров делает больше, чем другой. Поговорите об этом, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Если вы одиноки, то можете колебаться между желанием найти любовь и потребностью в полной независимости. Будьте честны с собой.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп: Скорпион

К вам возвращается душевное спокойствие. Вы сможете спокойно рассказать о своих желаниях любимому человеку и не бояться, что вас поймут неправильно. Хорошее время для совместных планов. Одиноких Скорпионов сейчас привлечет не страсть, а надежность и безопасность.

Любовный гороскоп: Стрелец

Чувства станут теплее. Вы начнете больше ценить простые повседневные вещи и заботу партнера. Одинокие Стрельцы имеют большой шанс встретить искреннего человека благодаря общим интересам или общим друзьям. Драма остается в прошлом, уступая место уюту.

Любовный гороскоп: Козерог

Вы начнете лучше понимать собственные потребности и обратите внимание на то, что раньше игнорировали. Даже мелкие знаки внимания помогут вернуть прежнюю близость в паре. Одинокие Козероги станут более разборчивыми и будут смотреть на поступки людей, а не на красивые слова.

Любовный гороскоп: Водолей

Прекрасное время для свиданий, смеха и развлечений. Пары снова почувствуют себя лучшими друзьями, и это только укрепит романтику. Одинокий легкий флирт может перерасти в нечто серьезное благодаря общим увлечениям. Позвольте любви найти вас естественным образом.

Любовный гороскоп: Рыбы

Ясность придет через тишину. Если вы чувствуете усталость, проанализируйте отношения: не пытаетесь ли вы поддерживать мир в паре за счет собственных интересов? Честный разговор поможет все исправить. Одиноким Рыбам полезно побыть наедине с собой и восстановить силы.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп любовный гороскоп интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

12:19Украина
Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

12:01Война
Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

11:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

Китайский гороскоп на сегодня, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

Китайский гороскоп на сегодня, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Последние новости

13:35

Клещи будут обходить ваш двор стороной: ученые раскрыли надежный способ защиты

13:25

Как сказать по-украински "качели" — правильный ответ знают не всеВидео

13:18

Главный признак зрелости: как выбрать самый сладкий арбуз

13:00

Киркоров перекроил себе лицо и стал посмешищем — как он выглядит сейчас

12:51

Киев только второй: какой город в Украине официально самый большой, ответ удивитВидео

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
12:42

Любовный гороскоп на 8–14 июня: Близнецам — флирт, а Девам — самоуважение

12:32

Зачем кофейную гущу поливают уксусом: кухонный трюк, который поразит результатом

12:19

РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

12:18

Финансовый гороскоп на 7–13 июня: Тельцам — стабильность, а Девам — подработка

Реклама
12:15

Урожай томатов можно потерять в считанные дни: как распознать опасных вредителей

12:06

Китайский гороскоп на завтра, 8 июня: Крысам - стресс, Драконам - духовность

12:01

Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

11:31

Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

11:25

Даже старая сковородка будет блестеть как новая: что нужно сделать

11:16

Гороскоп Таро на неделю: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

11:14

"Мы искренне рады возвращению пленных", — Буданов о моментах радости во время войны

10:44

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Близнецам — долги, Скорпионам — осторожность

10:41

"Не обращаю внимания": неузнаваемая Мартыновская сделала заявление по поводу внешности

10:29

РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС: существует угроза ракетного удара

09:46

"Зачем жениться": Никитин удивил признанием о романе с Билык

Реклама
09:41

Зеленский встретится с ведущими европейскими лидерами в Лондоне: названа причина

09:36

РФ атаковала жилые дома, храм и инфраструктуру в Одесской области - деталиФото

08:48

Гороскоп на завтра, 8 июня: Весам — выгода, Водолеям — награда

08:47

Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня: что известно

08:45

Догадываются не все: как сказать "лагерь" на украинском - меткие варинаты

08:10

Почему Россия проиграла ещё до окончания войны — объяснение Коваленкомнение

08:07

Картофель больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

07:32

Россия атаковала областной центр: вспыхнул пожар, частично исчез свет

04:53

Пятна от клубники исчезают с одежды за 20 минут: простое средство творит чудеса

04:11

Предупреждение или обычная случайность: что означает, если в церкви погасла свеча

04:00

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

03:31

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участкеВидео

03:03

Название, состав и ещё две детали: что нужно проверять на упаковке корма для кошекВидео

01:50

Астронавты NASA готовятся к срочной эвакуации с МКС: в чем причина

06 июня, суббота
23:35

Автокатастрофа в Киеве: школьник трагически погиб в страшном ДТП

23:34

Популярный Голливудский актер изменился до неузнаваемостиВидео

22:58

Опять балуется: хищный Галкин убил на повал новым смелым фото

22:33

Баллистика достанет до Москвы: детали о новой украинской дальнобойной ракете

22:18

Зарплаты до 44 тысяч грн: когда украинцам ждать роста доходов

21:49

Секрет прекращения войны в Украине раскрыт: одно решение может изменить все

Реклама
21:24

Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

20:31

В Киеве назвали пляжи, где вода опасна для купания - список

20:29

Зелень без сушилки: как сохранить цвет и аромат лука до самой зимы

20:27

"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

19:28

Секрет идеальных роз: простой сосед спасёт куст от гибели и черной пятнистостиВидео

19:27

"Иду по обломкам жизни": атака РФ по Львову повредила квартиру известной певицы

19:19

РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:10

Кремль ищет новый повод для скандала: Коваленко об атаке в Азовском моремнение

18:41

Роскошная Анита Луценко рассказала, что делает для красоты: восемь правил

18:32

Их дом наполнен любовью — какие знаки зодиака являются заботливыми бабушками

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять