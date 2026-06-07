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Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Близнецам — долги, Скорпионам — осторожность

Марина Иваненко
7 июня 2026, 10:44
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Гороскоп на вторую неделю июня для всех знаков зодиака. Кому звезды сулят карьерный рост, финансовый успех, новые знакомства, романтические перемены и новости.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие события ждут все знаки зодиака во второй неделе июня
  • Кому прогнозируют успех в карьере и финансах
  • Каким знакам стоит контролировать эмоции и расходы
  • Кто получит хорошие новости и новые возможности

Астрологи рассказали, чего ожидать всем знакам зодиака в течение второй недели июня. Этот период принесет многим возможности для карьерного роста, улучшения финансового положения и укрепления отношений. Однако некоторым знакам стоит быть более осторожными с расходами, эмоциями и здоровьем. Главред расскажет подробнее.

Гороскоп на неделю: Овен

Неделя будет продуктивной. На работе оценят ваши лидерские качества и трудолюбие, что может привести к новым обязанностям или карьерным возможностям. Бизнесмены могут рассчитывать на новые контракты. Финансовая ситуация улучшится, но старайтесь избегать лишних трат. Сдерживайте эмоции и гнев. В конце недели возможны хорошие новости.

видео дня

Гороскоп на неделю: Телец

Вас ждет стабильный период. Удастся завершить старые дела и решить прошлые проблемы. На работе руководство проявит к вам благосклонность и доверие. С инвестициями в бизнес стоит быть осторожными, хотя шансы на финансовую прибыль есть. Отношения в семье будут гармоничными. В конце недели возможна встреча с полезным человеком.

Гороскоп на неделю: Близнецы

Это время принесет новые знакомства и перспективы. Благодаря вашему умению общаться вы можете получить повышение на работе. Для предпринимателей неделя будет удачной в плане партнерства. Есть вероятность возврата старых долгов. В семье и романтических отношениях будет царить полное взаимопонимание. Студенты и ученики будут успешны на экзаменах. Не забывайте об отдыхе.

Гороскоп на неделю: Рак

Главная задача на эти дни — держать эмоции под контролем. На работе возможны трудности, но вы справитесь с ними благодаря выдержке. В финансовых делах нужна осторожность. В то же время возможны доходы от операций с недвижимостью или транспортом. Дома будет царить радостная атмосфера, а отношения с любимым человеком станут крепче.

Гороскоп на неделю: Лев

Неделя будет успешной и принесет признание. Ваша работа даст отличные результаты, можно рассчитывать на поддержку коллег и расширение бизнеса. Появятся новые источники дохода. В семейной жизни все будет спокойно, но в отношениях с партнером старайтесь избегать конфликтов. В конце недели важное для вас решение будет принято в вашу пользу.

Гороскоп на неделю: Дева

Сейчас важно действовать четко по плану. Упорный труд принесет успех в работе и прибыль в бизнесе. Удастся сделать хорошие сбережения. Семья поддержит вас во всем, а отношения с близкими станут крепче. Возможна приятная встреча со старым другом. Обратите внимание на здоровье — возможны незначительные недомогания.

Гороскоп на неделю: Весы

Период принесет баланс и стабильность. Появятся новые карьерные возможности и обязанности, где вы сможете проявить себя. Совместный бизнес принесет доход. Финансовое положение укрепится благодаря новым источникам заработка. Поддержка партнера придаст уверенности, а уровень стресса на этой неделе существенно снизится.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю: Скорпион

Вы почувствуете прилив смелости и уверенности. Все рабочие планы будут успешно реализованы. В бизнесе появятся выгодные предложения, однако от новых партнерств пока лучше отказаться. Финансовые решения принимайте взвешенно. Дома все будет позитивно, но в отношениях с близкими избегайте тайн. К концу недели вы завершите важное дело.

Гороскоп на неделю: Стрелец

Удача будет на вашей стороне. Коллеги помогут в рабочих и деловых вопросах. Финансовое положение будет стабильным, а инвестиции принесут прибыль. Это хорошее время для путешествий и духовного развития. В семье и романтических отношениях будут царить счастье и взаимопонимание. Ваша ментальная энергия будет на высоком уровне.

Гороскоп на неделю: Козерог

Вы получите вознаграждение за свою дисциплину и трудолюбие. Возможен карьерный рост и подписание выгодных контрактов. Финансовая ситуация останется сбалансированной. В семье возможны обсуждения какого-то приятного события, а поддержка второй половинки укрепит ваш брак. Физически вы можете чувствовать усталость, но к концу недели достигнете желаемого успеха.

Гороскоп на неделю: Водолей

Прекрасное время для проявления креативности. Ваши идеи на работе оценит руководство, что приведет к позитивным изменениям и расширению бизнеса. Финансовое положение улучшится. В семье все будет хорошо, однако в романтических отношениях могут возникнуть разногласия во взглядах. В конце недели возможна временная разлука или расставание с близким человеком.

Гороскоп на неделю: Рыбы

Неделя будет наполнена творческой энергией. Ваш талант на работе заметят и оценят. Денежные дела пойдут в гору, появятся новые финансовые возможности. Вы проведете много приятного времени с семьей, а эмоциональная связь с партнером усилится. Уделите внимание сну и отдыху. В конце недели ждите хороших новостей.

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Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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