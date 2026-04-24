Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц весны Козерогам, Водолеям и Рыбам.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам нужно подготовить план "Б". Водолеи избавятся от обязанностей, которые их тяготили. Рыбам стоит воспользоваться магией воды, пишет Главред.
Гороскоп Таро на май 2026 - Козерог
Колесница Таро - значение
Это карта триумфа: все преграды устранены, и начинается активное движение. Ожидайте путешествие, полет или смену автомобиля. Колесница говорит о том, что теперь вы — главный водитель в своей жизни и полностью ею управляете. Все ваши вопросы начнут решаться в том направлении, в котором вы хотите.
Верховная Жрица Таро - значение
Эта карта призывает слушать внутренний голос — вы уже знаете ответы на все вопросы. Прислушивайтесь к себе, прежде чем что-то предпринимать.
Также Жрица указывает на тему материнства или мамы. Возможно, откроется какая-то тайна или придет информация, о которой вы раньше не знали.
Пятерка жезлов Таро - значение
Из-за новой информации планы могут резко поменяться. Пятерка требует быстрой адаптации. Будьте готовы подстраиваться на ходу или иметь "план Б". Возможно, придется срочно менять даты билетов или пересматривать договоренности. Главное — действовать быстро.
3 пентаклей Таро - значение
Эта карта сулит хорошую денежную энергию. Это может быть работа в команде, новые творческие проекты, заказы от клиентов или обучение мастерству. Хорошее время для шоппинга или фотосессий.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на май 2026 - Водолей
9 кубков Таро - значение
Это карта истинного счастья и положительных эмоций. Она говорит о завершении чего-то важного или о радости от того, что задуманное свершилось. В мае вы сможете сказать себе: "Я всё могу!" и позволить себе заслуженный отдых: ретрит, ванну с лепестками роз, шампанское или яркий праздник. Это может быть долгожданная новость о ребенке, встреча с друзьями или приглашение на крутое мероприятие. Вы будете по-настоящему счастливы и полны сил.
Суд Таро - значение
Возможно получение визы, гражданства, разрешения на проживание или выигрыш в суде.
Вы освободитесь от обязанностей, которые вам не нравились. Это может быть погашение кредита или выход из финансовой зависимости. Вы почувствуете легкость и осознаете свои новые возможности.
Шут Таро - значение
Это карта вашей планеты — Урана. Она дублирует тему свободы. Перед вами откроется столько возможностей для применения талантов. В жизнь войдет что-то абсолютно новое: место жительства, страна (эмиграция) или предложение по работе, о котором вы даже не помышляли.
Если старые отношения вас тяготили, в мае вы, скорее всего, из них выйдете. Но Шут также сулит новые знакомства с необычными людьми: другой культуры, веры, значительно старше или младше вас. Это время невероятного везения и спонтанности.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на май 2026 - Рыбы
Луна Таро - значение
Карта Луна говорит об эмоциях, самопознании и снах. Обязательно высыпайтесь в мае. Вам жизненно необходимо общение с водой. Помните, что ваши мысли материальны.
Таролог советует воспользоваться магией воды. Наговорите свое желание на стакан воды вечером и оставьте его на окне под светом Луны (даже если она за облаками). Утром выпейте эту воду — так вы поможете своим мечтам сбыться.
Королева кубков и 9 мечей Таро - значение
Королева кубков — это карта Рыб. Вас ждет выход в свет или приглашение на важное мероприятие. Это также может быть встреча с творческим человеком, психологом или врачом.
Рядом - девятка мечей. Несмотря на внешнюю стабильность, вы не спите ночами. Какие-то мысли не дают вам покоя, вы постоянно прокручиваете в голове сложный выбор. Кажется, пришло время принять решение, которое вас тяготит.
Туз пентаклей Таро - значение
Если ваши переживания касались денег или работы — расслабьтесь. Туз пентаклей — это шикарная возможность, крупная сумма, выгодное предложение по бизнесу или инвестиция, которая принесет плоды в будущем.
Если вы болели, эта карта сулит быстрое восстановление и прекрасное самочувствие.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало
- Чья жизнь круто изменится до мая: гороскоп Таро на две недели для всех знаков
- Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
