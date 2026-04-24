Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Анна Ярославская
24 апреля 2026, 03:30
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц весны Козерогам, Водолеям и Рыбам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на май 2026 для Козерогов, Водолеев и Рыб / скриншот

Вы узнаете:

  • Кому стоит готовиться к стремительному развитию событий
  • Кто откроет новую главу своей жизни
  • Какой знак зодиака получит крупную сумму денег

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц весны Козерогам, Водолеям и Рыбам.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам нужно подготовить план "Б". Водолеи избавятся от обязанностей, которые их тяготили. Рыбам стоит воспользоваться магией воды, пишет Главред.

Гороскоп Таро на май 2026 - Козерог

Колесница Таро - значение

Это карта триумфа: все преграды устранены, и начинается активное движение. Ожидайте путешествие, полет или смену автомобиля. Колесница говорит о том, что теперь вы — главный водитель в своей жизни и полностью ею управляете. Все ваши вопросы начнут решаться в том направлении, в котором вы хотите.

Верховная Жрица Таро - значение

Эта карта призывает слушать внутренний голос — вы уже знаете ответы на все вопросы. Прислушивайтесь к себе, прежде чем что-то предпринимать.

Также Жрица указывает на тему материнства или мамы. Возможно, откроется какая-то тайна или придет информация, о которой вы раньше не знали.

Пятерка жезлов Таро - значение

Из-за новой информации планы могут резко поменяться. Пятерка требует быстрой адаптации. Будьте готовы подстраиваться на ходу или иметь "план Б". Возможно, придется срочно менять даты билетов или пересматривать договоренности. Главное — действовать быстро.

3 пентаклей Таро - значение

Эта карта сулит хорошую денежную энергию. Это может быть работа в команде, новые творческие проекты, заказы от клиентов или обучение мастерству. Хорошее время для шоппинга или фотосессий.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на май 2026 - Водолей

9 кубков Таро - значение

Это карта истинного счастья и положительных эмоций. Она говорит о завершении чего-то важного или о радости от того, что задуманное свершилось. В мае вы сможете сказать себе: "Я всё могу!" и позволить себе заслуженный отдых: ретрит, ванну с лепестками роз, шампанское или яркий праздник. Это может быть долгожданная новость о ребенке, встреча с друзьями или приглашение на крутое мероприятие. Вы будете по-настоящему счастливы и полны сил.

Суд Таро - значение

Возможно получение визы, гражданства, разрешения на проживание или выигрыш в суде.

Вы освободитесь от обязанностей, которые вам не нравились. Это может быть погашение кредита или выход из финансовой зависимости. Вы почувствуете легкость и осознаете свои новые возможности.

Шут Таро - значение

Это карта вашей планеты — Урана. Она дублирует тему свободы. Перед вами откроется столько возможностей для применения талантов. В жизнь войдет что-то абсолютно новое: место жительства, страна (эмиграция) или предложение по работе, о котором вы даже не помышляли.

Если старые отношения вас тяготили, в мае вы, скорее всего, из них выйдете. Но Шут также сулит новые знакомства с необычными людьми: другой культуры, веры, значительно старше или младше вас. Это время невероятного везения и спонтанности.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на май 2026 - Рыбы

Луна Таро - значение

Карта Луна говорит об эмоциях, самопознании и снах. Обязательно высыпайтесь в мае. Вам жизненно необходимо общение с водой. Помните, что ваши мысли материальны.

Таролог советует воспользоваться магией воды. Наговорите свое желание на стакан воды вечером и оставьте его на окне под светом Луны (даже если она за облаками). Утром выпейте эту воду — так вы поможете своим мечтам сбыться.

Королева кубков и 9 мечей Таро - значение

Королева кубков — это карта Рыб. Вас ждет выход в свет или приглашение на важное мероприятие. Это также может быть встреча с творческим человеком, психологом или врачом.

Рядом - девятка мечей. Несмотря на внешнюю стабильность, вы не спите ночами. Какие-то мысли не дают вам покоя, вы постоянно прокручиваете в голове сложный выбор. Кажется, пришло время принять решение, которое вас тяготит.

Туз пентаклей Таро - значение

Если ваши переживания касались денег или работы — расслабьтесь. Туз пентаклей — это шикарная возможность, крупная сумма, выгодное предложение по бизнесу или инвестиция, которая принесет плоды в будущем.

Если вы болели, эта карта сулит быстрое восстановление и прекрасное самочувствие.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

