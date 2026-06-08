Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Три знака китайского гороскопа поймают волну удачи — кто среди счастливчиков

Руслана Заклинская
8 июня 2026, 01:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
Начало недели сулит резкий поворот для трёх представителей восточного гороскопа.
Три знака китайского гороскопа поймают волну удачи — кто среди счастливчиков
Три знака зодиака почувствуют облегчение 8 июня / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие три знака китайского гороскопа ждут положительные изменения с 8 июня
  • Как интуиция поможет Змее, Дракону и Тигру
  • Почему Тиграм стоит сделать паузу и не торопиться с решениями

Жизнь трех знаков зодиака заметно улучшится с понедельника, 8 июня. Несмотря на то, что этот день считается опасным днем Водяного Быка в период месяца Земляного Лошади, именно он может принести спокойствие, ясность и уверенность в собственных решениях.

Для многих это будет время, когда стоит притормозить и прислушаться к себе. Астролог Your Tango Ария Гмиттер рассказала, что семья станет надежной опорой, а истинные намерения окружающих станут более очевидными. Представители этих знаков не будут пытаться никому ничего доказывать и сосредоточатся только на том, что действительно имеет значение.

видео дня

Змея

Для Змеи наступает время мудрых решений и внутренней силы. Вы сможете как начать новый этап в жизни, так и остаться верными своим убеждениям. В этот день особенно обострится интуиция, что поможет вовремя заметить тревожные сигналы и избежать ошибок.

Хотя вы не любите конфликтов, при необходимости сумеете отстоять собственные интересы. Ваши слова будут услышаны, а установленные личные границы останутся нерушимыми.

Дракон

Драконы будут чувствовать особую проницательность. Вы сможете легко распознать ситуации, которых стоит избегать, даже если другие не увидят в них никакой угрозы.

В понедельник вы не будете действовать наугад или рисковать без необходимости. Наоборот, выберете путь, который кажется самым безопасным и перспективным. Ваше умение мыслить нестандартно и находить решения поможет избежать проблем и завершить день в хорошем настроении.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Инфографика: Главред

Тигр

Тигры сберегут силы для действительно важных моментов. Вы не будете торопиться с решениями и позволите событиям развиваться естественным путем.

Этот день поможет лучше понять собственные цели и отделить свои желания от советов окружающих. Вы будете больше доверять своей интуиции, чем чужим рекомендациям.

Для Тигра Опасный день станет напоминанием о важности паузы. Вместо активных действий стоит прислушаться к мнению друзей и союзников. Вам не нужно контролировать все вокруг — иногда лучшим решением является наблюдение и ожидание нужного момента.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это самый быстрый способ": Зеленский назвал условия для остановки боевых действий

"Это самый быстрый способ": Зеленский назвал условия для остановки боевых действий

22:15Война
Улицы могут превратиться в реки: синоптик предупредила о непогоде в Украине

Улицы могут превратиться в реки: синоптик предупредила о непогоде в Украине

22:14Синоптик
Провал наступления не остановит РФ: офицер предупредил об опасном сценарии

Провал наступления не остановит РФ: офицер предупредил об опасном сценарии

20:22Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Гороскоп Таро на неделю: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

Гороскоп Таро на неделю: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

Китайский гороскоп на завтра, 8 июня: Крысам - стресс, Драконам - духовность

Китайский гороскоп на завтра, 8 июня: Крысам - стресс, Драконам - духовность

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

Финансовый гороскоп на 7–13 июня: Тельцам — стабильность, а Девам — подработка

Финансовый гороскоп на 7–13 июня: Тельцам — стабильность, а Девам — подработка

Последние новости

01:23

Три знака китайского гороскопа поймают волну удачи — кто среди счастливчиков

00:25

Виноград становится чувствительным: какие действия в июне определяют урожайВидео

07 июня, воскресенье
22:15

"Это самый быстрый способ": Зеленский назвал условия для остановки боевых действий

22:14

Улицы могут превратиться в реки: синоптик предупредила о непогоде в Украине

21:45

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
21:14

Боди-камеры полицейских будут работать по-новому: что изменится

20:53

Кремль проигрывает решающую битву: Портников всё объяснилмнение

20:22

Провал наступления не остановит РФ: офицер предупредил об опасном сценарии

20:01

Странный дорожный знак со стрелками смущает водителей: что он значит

Реклама
19:49

Как можно назвать Марию на украинском: варианты, которые удивят даже филологов

19:07

В Кремле заявили о секретных переговорах с Украиной: кто в них участвовал

18:18

Четыре дня ограничений: в каких районах Днепра будут отключать свет, список адресов

18:05

Курс доллара перевалит за 50 гривен: когда возможно подорожание валюты

17:24

Чем подкормить томаты для быстрого налива плодов: огородник раскрыл формулуВидео

17:23

Не яд и не химикаты: какие простые средства защитят картофель от жука

17:14

Штрафы до 68 тыс. грн за шашлык на природе: когда украинцев могут наказатьВидео

17:03

Яблоки больше не будут червивыми: чем следует обработать деревья в июне

16:55

"Не хочу называть диагноз": Камалию забрала скорая помощьВидео

16:19

План изоляции Крыма: СМИ раскрыли, как Украина хочет принудить РФ к миру

16:05

Украине или России: кому принадлежит Крым исторически, неожиданный вердикт историкаВидео

Реклама
16:00

Ждали автобус и попали под удар: в Запорожье выросло количество жертв, деталиФото

15:53

Массовый мор рыбы на Житомирщине: в одной из рек обнаружили почти 12 тыс. погибших особей

15:37

Натуральность и яркие принты: какой маникюр сделать летом 2026Видео

15:35

Морковь вырастет ровной, сладкой и без трещин: что нужно сделать в июне

15:12

Не просто "глаз-алмаз": как на украинском назвать человека с точным глазомером

15:11

Все изменилось: эксперт рассказал, чего Кремль уже не сможет требовать от Украины

15:10

Украину накроет жара до +33 с дождями: где ожидается град и штормовой ветер

14:45

Вкуснее магазинной в разы: как засолить скумбрию за 2 часа – проверенный рецепт

14:36

Альтернатива банановой кожуре: кухонные отходы, подходящие для удобрения томатов

14:32

В Украине стремительно растут цены на ключевой продукт – сколько будет стоить летом

14:07

"Вместе с семьей": Могилевская показала мужа и сюрприз для негоВидео

14:03

Слова "чубушник" нет в украинском языке: как называть душистый куст правильно

13:56

Вселенная выбрала фаворитов: 4 знакам зодиака будет везти каждый день июня

13:35

Клещи будут обходить ваш двор стороной: ученые раскрыли надежный способ защиты

13:25

Как сказать по-украински "качели" — правильный ответ знают не всеВидео

13:18

Главный признак зрелости: как выбрать самый сладкий арбуз

13:00

Киркоров перекроил себе лицо и стал посмешищем — как он выглядит сейчас

12:51

Киев только второй: какой город в Украине официально самый большой, ответ удивитВидео

12:42

Любовный гороскоп на 8–14 июня: Близнецам — флирт, а Девам — самоуважение

12:32

Зачем кофейную гущу поливают уксусом: кухонный трюк, который поразит результатом

Реклама
12:19

РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

12:18

Финансовый гороскоп на 7–13 июня: Тельцам — стабильность, а Девам — подработка

12:15

Урожай томатов можно потерять в считанные дни: как распознать опасных вредителей

12:06

Китайский гороскоп на завтра, 8 июня: Крысам - стресс, Драконам - духовность

12:01

Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

11:31

Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

11:25

Даже старая сковородка будет блестеть как новая: что нужно сделать

11:16

Гороскоп Таро на неделю: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

11:14

"Мы искренне рады возвращению пленных", — Буданов о моментах радости во время войны

10:44

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Близнецам — долги, Скорпионам — осторожность

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять