Самые мягкие родители по гороскопу: кто балует детей чаще всего

Некоторые знаки зодиака не умеют говорить "нет" своим детям и делают из них маленьких "королей".

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Стиль воспитания ребенка может зависеть от знак зодиака родителей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

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Знак зодиака влияет на строгость или мягкость родителей

Рыбы и Овны чаще других склонны баловать своих детей

Девы и Раки поддерживают дисциплину и разумные рамки

Одни родители стараются держать четкие рамки, другие — легко идут на уступки и готовы баловать своего ребенка даже без повода. Астрологи считают, что склонность к строгости или, наоборот, к излишней мягкости может быть связана и со знаком зодиака.

Два знака зодиака, которые балуют своих детей

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

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Чувствительные Рыбы — знак, который ассоциируется с безусловной любовью, поэтому неудивительно, что они стремятся подарить своим детям буквально весь мир. Они заботливы и бескорыстны до самоотверженности и нередко готовы работать сверхурочно, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым, пишет PureWow.

Благодаря своей развитой эмпатии и умению смотреть на ситуацию с разных сторон, Рыбам бывает непросто придерживаться строгой дисциплины. Они предпочитают мягкий подход, всегда готовы выслушать и не склонны устанавливать жесткие ограничения.

Креативность, открытость и душевная теплота делают Рыб теми родителями, которых дети и их друзья часто считают "крутыми". По мере взросления ребенка они легко расширяют его круг общения и становятся частью его дружеской среды.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Очень вероятно, что именно Овны арендуют надувной батут для грандиозной вечеринки по случаю дня рождения своего ребенка.

Как первый знак зодиака, Овны сами по себе вечно молоды и всегда находятся в контакте со своим внутренним ребенком. Поэтому, когда их дети чего-то хотят, они их понимают.

Как родители, Овны стремятся, чтобы дети имели и добивались всего самого лучшего, и они готовы тратить много денег — иногда даже сверх своих возможностей — чтобы убедиться, что они могут получить все.

Овны известны своим вспыльчивым характером и, конечно же, не позволят строгому учителю или задире на детской площадке встать на пути их детей.

Овнам полезно направлять свои бурные импульсы на множество занятий со своими детьми. Благодаря своей энергии, Овны легко могут стать любимым футбольным тренером, руководителем отряда девочек-скаутов или любителем рукоделия на вечеринках.

Строгие родители по гороскопу

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы и Рыбы — две стороны одной медали. Оба знака стремятся помогать, но если Рыбы готовы выполнить любое указание, то Девы всегда главные. Родители-Девы знают, что свобода приходит со структурой, и с момента рождения детей они хотят, чтобы у них был строгий график с конкретными целями. От приучения к горшку до поступления в колледж — всегда есть план.

Девы без проблем говорят "нет", когда их дети просят дополнительное мороженое, больше времени за компьютерной игрой или дорогие поездки и летние лагеря.

И хотя дети могут обижаться на них за неуступчивость и придирчивость, Девы знают, когда можно нарушать правила и быть немного гибкими. Тем не менее, эти исключения всегда сопровождаются уроком о том, как заработать свою награду.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Рак (21 июня - 22 июля)

Раки, возможно, неожиданно, но все же попадают в список "крутых" родителей. Этот водный знак заботится о комфорте и семейных ценностях и следит за тем, чтобы у детей было все необходимое. Однако представители этого знака знают разницу между сытостью и обжорством.

Раки — мастера компромиссов. Они знают, как дать ровно столько, сколько нужно, не перебарщивая.

Когда их дети выпрашивают дорогую игрушку, Раки придумывают что-то столь же веселое, но более доступное, например, семейный конкурс костюмов или соревнование по поиску сокровищ на заднем дворе. Больше, чем любой другой знак, Раки знают, что лучшие воспоминания создают впечатления, а не материальные вещи.

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