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Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

Мария Николишин
8 июня 2026, 05:10
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Астрологи рассказали, кому суждено просто стать счастливее.
Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет
Каким знакам зодиака будет сопутствовать удача всю неделю / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому астрологи прогнозируют неделю процветания
  • Какие дни принесут лучшие возможности и результаты

В течение недели с 8 по 14 июня три китайских знака зодиака привлекут в свою жизнь удачу и процветание. В частности, три дня этой недели будут очень благоприятными для получения чего-то желанного.

Астрологи говорят, что вторник — День успеха, а среда — День получения, и именно это поможет привлечь результаты. Главная цель, которой нужно достигать в эти дни, — это просто стать счастливее, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

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Для кого эта неделя станет счастливой

Бык

Вы начнете притягивать удачу и процветание уже в понедельник, в День опасности. Вы будете использовать свою упрямую, осторожную личность во благо. Вы откажетесь делать то, что не имеет для вас смысла.

То, что казалось негативным, превратится в позитив. Вы можете получить предложения и возможности. К пятнице вы получите больше, чем ожидали. К воскресенью вы будете готовы пересмотреть свои следующие шаги.

Лошадь

Уже 8 июня вы можете сделать что-то импульсивное. Даже если вы ошибетесь в выборе времени, никаких потерь не будет, потому что вы все равно получите пользу от своих усилий во вторник и среду.

Возможно, вам придется скорректировать свой график или пойти на несколько компромиссов, которые станут частью цены успеха. Позже вам станет легче отклонять предложения, которые не соответствуют вашим целям.

Тигр

Успех придет к вам в начале недели — во вторник, и вам захочется поделиться им с другими. Уже в четверг ваша работа начнет давать многообещающие результаты.

Вы можете чувствовать себя настолько занятыми, что не осознаете, как ваша жизнь меняется к лучшему. В воскресенье у вас будет гораздо больше возможностей, чем вы ожидали.

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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