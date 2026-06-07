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Финансовый гороскоп на 7–13 июня: Тельцам — стабильность, а Девам — подработка

Марина Иваненко
7 июня 2026, 12:18
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Финансовый гороскоп подскажет, кому стоит ожидать прибыли, новых возможностей для заработка и карьерного роста, а кому следует более внимательно следить за расходами.
Финансовый гороскоп на неделю
Финансовый гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Кому звезды предсказывают рост доходов
  • Каким знакам стоит экономить и избегать лишних трат

Астрологи рассказали, что ждет все знаки зодиака в финансовом плане с 7 по 13 июня. Эта неделя отлично подходит для того, чтобы подсчитать свои расходы, навести порядок в кошельке и подумать о новых подработках. Главное — не покупать ничего лишнего под влиянием эмоций. Главред расскажет более подробно.

Финансовый гороскоп: Овен

На этой неделе пора пересмотреть свои привычки. Те мелкие расходы, которые вы делаете каждый день, незаметно опустошают кошелек. Паниковать не нужно: просто отмените ненужные платные подписки и начните откладывать деньги. Возможно, вы получите небольшой бонус или премию за проделанную работу. На выходных лучше вообще ничего не покупать.

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Финансовый гороскоп: Телец

Будьте внимательны с деньгами. Купить себе что-то приятное можно, но главное — не потратить слишком много. Думайте о том, что понадобится вам в будущем, а не о мимолетных прихотях. Если хотите куда-то вложить деньги, сначала все хорошо обдумайте и не спешите — спешка только навредит.

Финансовый гороскоп: Близнецы

Сейчас легко начать экономить без жестких ограничений. Даже небольшие шаги помогут вам вернуться в норму, если в последнее время вы потратили слишком много. Увидели нужную вещь на распродаже? Остановитесь и подумайте, действительно ли она вам нужна. Не покупайте ничего под влиянием эмоций и спокойно ждите выплат.

Финансовый гороскоп: Рак

На этой неделе думайте о практичности. Посмотрите на свои доходы и расходы и откажитесь от того, без чего можно обойтись. Крупные покупки и рискованные вложения лучше отложить. Ваши деньги могут немного задержаться, но в конце концов вы получите все, что вам должны.

Финансовый гороскоп: Лев

Подсчитайте все свои деньги и начните записывать расходы. Если предложат подработку, хорошо подумайте, хватит ли у вас на это сил. В этот период лучше не брать кредиты и не одалживать никому деньги. Будьте честны в разговорах о финансах с коллегами и близкими.

Финансовый гороскоп: Дева

Хорошее время, чтобы найти дополнительный заработок или подработку в свободное время. Это поможет улучшить финансовое положение, но не забывайте отдыхать, чтобы не переутомиться. В середине недели вам могут дать хороший совет по поводу денег — прислушайтесь к друзьям и откровенно поговорите с семьей.

Финансовый гороскоп: Весы

Вы будете четко видеть свои финансовые цели. Если вы планируете копить деньги на что-то крупное, переезд или серьезную покупку — сейчас время все просчитать. Не ищите легких и быстрых денег, лучше создавайте надежную базу на будущее. Ваш внутренний баланс поможет принять правильное решение.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Финансовый гороскоп: Скорпион

Есть большая вероятность, что ваши доходы вырастут благодаря успехам на работе или новым проектам. Но это не повод сразу все тратить. Если у вас есть общие деньги с партнерами, обсуждайте каждую покупку. Сейчас лучше всего погасить долги или закрыть кредиты, чтобы уменьшить нагрузку на кошелек.

Финансовый гороскоп: Стрелец

На этой неделе можно подумать о карьере. Если вы хотите попросить о повышении зарплаты, делайте это уверенно, но подготовьте четкие доказательства своей хорошей работы. Новое дело, которое вы начали недавно, начнет приносить первые деньги. Главное — не тратьте средства только на то, чтобы произвести впечатление на других.

Финансовый гороскоп: Козерог

Действуйте взвешенно и уверенно. Можно вернуться к старым планам: начать копить деньги на крупную покупку или запустить свою бизнес-идею. Наведите порядок в счетах, отключите лишние услуги и не тратьте деньги на компанию с друзьями, если это не входило в ваши планы. Совет от старших родственников будет очень полезен.

Финансовый гороскоп: Водолей

Вы можете понять, что некоторые старые расходы вам больше не нужны. Если вы ждете повышения или запускаете новый проект, не сдавайтесь из-за мелких трудностей. Результат придет, но чуть позже. В середине недели внимательно проверяйте все денежные переводы, чтобы не было ошибок.

Финансовый гороскоп: Рыбы

Посмотрите на свои финансы трезво. Это хорошее время, чтобы научиться правильно распределять бюджет и узнать больше о сбережениях. Кто-то из знакомых может подсказать полезное решение. Если хотите купить технику или инструменты для работы, взвесьте их пользу. В конце недели возможны мелкие расходы, поэтому держите про запас немного денег.

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Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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