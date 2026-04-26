Деньги, любовь и новый этап: гороскоп для Тельцов на май 2026

Анна Ярославская
26 апреля 2026, 06:07
Конец мая может принести неожиданную денежную новость или важное финансовое решение. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на май 2026 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл

Вы узнаете:

  • Почему первая неделя мая станет ключевой для любви и партнерства
  • Когда откроются новые финансовые возможности
  • Как новолуние 16 мая запустит для Тельцов новый жизненный цикл

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Тельцов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, главная тема месяца — отношения. Уже 1 мая будет полнолуние в седьмом доме — это сектор партнёрства, другого человека, мужа, жены. Полнолуние особенно сильно влияет в первую неделю месяца — с 1 по 7 мая. В этот период вам может открыться что-то важное в отношениях.

Это может быть помолвка, брак, встреча любимого человека, свидание. Может быть, кто-то откроет вам свои чувства, или вы сами неожиданно влюбитесь, или кто-то вам очень понравится. Для Тельцов первая неделя мая будет очень важной.

Также это могут быть и деловые отношения: контракт, договор, сотрудничество. То есть тема "вы и другие люди" — вы и организация, вы и партнёр, вы и новый бизнес. Возможно, вы решите с кем-то начать совместное дело или, наоборот, завершить его.

Это может быть коллаборация, совместный проект, инвестиция, предложение от другой стороны. Полнолуние 1 мая высветит тему других людей и ваших отношений с ними.

Это могут быть друзья, коллеги, юрист, бухгалтер, адвокат, финансист — люди, с которыми вы взаимодействуете. Возможно, будете подписывать важные документы.

"Возможно, кто-то решит разводиться. Такое тоже бывает. Пока Уран шёл по вашему знаку последние 7–8 лет, отношения могли быть нестабильными. Но сейчас, 25 апреля, Уран уже вышел из Тельца. И, возможно, вы решили: "Всё, больше терпеть не буду". Так тоже может проиграться это полнолуние", - добавила специалист.

4 мая Меркурий входит в первый дом гороскопа и будет там до 18 мая.

Меркурий — это информация, новости, переговоры, встречи, звонки, документы. Это активный период общения. Возможно, будете что-то обсуждать, договариваться, оформлять.

Седьмой дом связан ещё и со сделками. Поэтому тема купли-продажи тоже может проявиться.

С 4 по 18 мая в жизни Овнов будет много коммуникации: переговоры, документы, личные встречи, письма. Возможно, вы даже начнёте обучение или пойдёте на какой-то курс.

6 мая Плутон, который находится в вашем доме карьеры, работы и статуса, разворачивается в ретроградное движение до 16 октября. Это пять месяцев пересмотра важных тем.

Плутон — планета трансформации, перемен, глубоких процессов. Поэтому в вашей работе, бизнесе, организации могут происходить серьёзные изменения. Может меняться начальство, структура компании, законы, правила игры. Это может касаться как вашего бизнеса, так и вашей карьеры. Если ждёте повышения — возможно, оно затянется до октября. Также это будет период профессионального роста. Вас ждет переобучение, повышение квалификации, укрепление статуса.

Важно помнить, что Плутон также управляет вашим седьмым домом отношений. А значит, тема отношений, поднятая полнолунием 1 мая, будет продолжаться. Может меняться ваш статус. Не исключена свадьба, рождение ребёнка, развод, раздел имущества. У кого-то это проиграется через работу, у кого-то через личную жизнь, а у кого-то — сразу через обе сферы.

Знаки зодиака: стихия земля

16 мая — новолуние в знаке Тельца. Это очень важное новолуние, потому что оно открывает новый личный цикл. Особенно сильно его почувствуют те, у кого Солнце находится в 20–30 градусах Тельца, или те, кто родился с 13 по 19 мая.

"Новолуние — это всегда что-то новое. Новый этап жизни. Новые предложения. Новые возможности. Это может быть новый внешний вид: новая причёска, новая одежда, новый стиль. Это может быть забота о теле: здоровье, зубы, очки, внешность. Это может быть новый паспорт, новая фамилия, новая роль. Первый дом — это то, как нас видят другие, как мы себя заявляем миру. Возможно, это новая профессия, новая цель, новое намерение, новый жизненный план", - рассказала Анжела Перл.

18 мая Меркурий входит во второй дом денег и финансов. Начинаются разговоры о деньгах, работе, зарплате. Возможно подписание договоров, получение денег, банковские письма, счета, финансовые решения. Меркурий во втором доме часто даёт шопинг и покупки. Деньги будут приходить и уходить, возможны переговоры о финансах.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

19 мая Марс входит в ваш знак Тельца и будет там до 29 июня. Полтора месяца вы будете очень активны. Вас ждет спорт, поездки, встречи, активная деятельность. Вы будете проявлять инициативу, действовать, двигаться вперёд.

До 19 мая Марс был в вашем 12-м доме вместе с Сатурном и Нептуном. Этот сектор отвечает за очищение, завершение, освобождение. Марс в 12-м доме словно убирает из жизни всё лишнее: людей, ситуации, привязанности. Если были потери, увольнения или расставания — значит, так нужно было. Это освобождение пространства для нового.

20 мая Венера входит в третий дом гороскопа. До этого, с 1 по 20 мая, Венера была в секторе денег и помогала вам с доходами, подарками, финансами. Если вы что-то продаёте — можете заключить выгодную сделку.

А с 20 мая Венера принесёт приятное общение, знакомства, поездки, встречи с друзьями, родственниками, соседями. Тельцов ждут приятные новости от брата, сестры, близких. Возможно, небольшие поездки или приход гостей.

22 мая Солнце входит во второй дом денег и приносит хорошие новости, доходы, прибыль.

Стоит помнить, что Уран теперь находится в вашем втором доме денег, и он может делать финансовый поток нестабильным, особенно если у вас свой бизнес. Деньги могут приходить волнами: то много, то пауза, то снова поступления.

22–23 мая Солнце соединяется с Ураном, и в эти дни может прийти неожиданная финансовая новость.

31 мая — второе полнолуние месяца. Это очень редкое явление. И это полнолуние будет в восьмом доме финансов и ресурсов других людей. Возможны темы страховок, кредитов, наследства, грантов, стипендий, алиментов, а также раздел имущества, общие деньги, банковские вопросы. Может быть рефинансирование кредита, изменение инвестиций или финансовых обязательств. Финансовый вопрос закроется или станет ясным.

Детальный гороскоп для Тельцов на май 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на май Телец гороскоп Телец Анжела Перл гороскоп 2026
