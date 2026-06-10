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Гороскоп Таро на завтра 11 июня: Овнам - финансовый успех, Рыбам - доверие

Алена Кюпели
10 июня 2026, 14:01
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 26 февраля
Гороскоп Таро на 11 июня/ Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Паж Пентаклей

Пришло время зарабатывать деньги, Овен. Ваша ежедневная карта Таро, Паж Пентаклей, говорит об амбициях и начале чего-то нового.

Эта энергия идеально подходит для начала подработки или для анализа того, что вам нужно для начала проекта, который вас вдохновляет. С учетом того, что Луна входит в ваш дом финансовых ресурсов, пусть 11 июня станет вашим первым днем.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Девятка Пентаклей, перевернутая

Когда Луна войдет в ваш знак в четверг, у вас появится возможность взглянуть на свою жизнь и понять, что вы хотите сделать, чтобы стать лучше.

Девятка Пентаклей в перевернутом положении приглашает вас исследовать финансовые аспекты вашей повседневной жизни. Вы транжира, экономный человек или копеечный, Телец? Это идеальный день, чтобы разобраться в этом и увидеть, как это отражает то, кем вы хотите быть.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Восьмерка Кубков, перевернутая

Ваша ежедневная карта Таро на четверг, 11 июня, — Восьмерка Кубков, перевернутая, и она напоминает вам, как трудно расстаться с тем, что вам дорого, но что больше не работает.

Луна в Тельце сегодня символизирует завершение, поэтому вы получаете эмоциональную поддержку, чтобы попрощаться с ситуацией или моделью поведения, которая не приносит вам пользы на многих уровнях. Пришло время быть честными с собой, Близнецы, поскольку все ясно.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Иерофант, перевернутая

Раки, сегодня ваши дружеские и деловые отношения активизируются с вхождением Луны в Телец.

Вы готовы задуматься об изменении некоторых традиций, которые вам нравятся, ради комфорта других. 11 июня постарайтесь поразмышлять о своих ценностях и использовать их в качестве ориентира при принятии решений.

Луна в Тельце сегодня символизирует завершение чего-либо, поэтому вы готовы изменить некоторые традиции, которые вам нравятся, ради комфорта других. 11 июня постарайтесь поразмышлять о своих ценностях и использовать их в качестве руководства при принятии решений.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Двойка Пентаклей, перевернутая

Ваше гадание на картах Таро с перевернутой Двойкой Пентаклей подчеркивает приоритеты. Сегодня у вас очень напряженный день, Лев, и в конце четверга вы можете почувствовать себя немного перегруженным.

Вам следует переосмыслить свое поведение в это время, особенно если вы руководите командой или находитесь на руководящей должности.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Король Кубков

Вы мыслитель, Дева, и когда Луна находится в Тельце, это активизирует философскую сторону вашей личности.

Вы чувствуете, когда различные ситуации и люди влияют на вашу жизнь, но трудно судить только по поверхностному положению вещей.

В четверг проявите любопытство и копните глубже, чтобы понять, что нужно вам и окружающим, и почему.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Влюблённый

Карта Таро "Влюблённый" часто символизирует гармоничные отношения, но иногда скрывается беспокойство, что чего-то не хватает из-за чрезмерной преданности.

11 июня напомните себе, что даже в самых счастливых отношениях необходимо вновь подтвердить свою верность тому, кого вы любите. Совместная жизнь не означает, что вы забываете о других вещах, но это означает, что вы выбираете быть верным только одному.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Паж Кубков

Вы всегда такие интенсивные, Скорпион, и когда Луна входит в Телец, вы сосредотачиваетесь на романтической любви и своем партнёре.

Карта Таро на 11 июня подчёркивает открытость сердца, что может потребовать от вас немного пространства для обучения и роста с человеком, который вам дорог, и не необходимости контролировать разговор или ситуацию.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Мир

Вы подошли к концу пути, и теперь пришло время оглянуться назад и оценить свои чувства.

Карта Таро "Мир" говорит о завершении жизненных циклов и эпох, включая хобби или занятия, которые приносили вам радость, но которые вы переросли. Обратите особое внимание на свои чувства в четверг, чтобы дать своему сердцу возможность направить вас туда, где вам суждено быть.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Туз Жезлов, перевернутый

Когда вы находитесь в творческом настроении, это может казаться настолько экспериментальным и временным, что вы никогда не задумываетесь о том, что нужно действительно закончить начатое.

Но с перевернутым Тузом Жезлов в четверг завершение является ключом к ощущению того, что опыт был успешным и достойным начинанием. Сегодня речь идет о завершении незавершенных дел и прослеживании пути через весь процесс.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Умеренность, перевернутая

Возможно, вы чувствуете, что находитесь на новом перекрестке, где ваши желания начинают меняться. Вы стремитесь к более умеренному образу жизни и хотите жить немного минималистичнее ради простоты.

Карта Таро для вашего знака на четверг — это убедительное напоминание о том, что меньшее количество вещей может стать идеальным балансом для жизни, которую вы хотите прожить.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Рыцарь Мечей, перевернутая

Рыцарь Мечей в перевернутом положении напоминает вам, что спокойствие духа должно задавать темп. В четверг день может проноситься незаметно, и вы даже не заметите, как пролетело время.

Ваши мысли и чувства относительно того, что вы хотите сказать, легче успокаиваются и стабилизируются, когда Луна находится в земном Тельце. Поэтому, когда вы чувствуете, что жизнь слишком насыщена, и дела трудно довести до конца, позвольте себе довериться Вселенной.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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