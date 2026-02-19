Укр
Читать на украинском
Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

Элина Чигис
19 февраля 2026, 10:44
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 20 февраля.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит двигаться вперед

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Постарайтесь насладиться жизнью. Это идеальное время для отдыха. Семейные обязанности можно совместить с приятной сменой обстановки. Существует некоторый риск, что чрезмерная самокритика подорвет вашу уверенность в себе, если вы будете сравнивать себя с другими. Вы заслуживаете счастья и любви такими, какие вы есть!

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Низкий уровень энергии может немного вас обескуражить. Вы можете быть особенно чувствительны к любой реальной или мнимой критике. Пусть вами руководят ваши собственные ценности, а не чужое мнение. Делайте то, что вам больше всего нравится, как можно чаще. Ставить свои потребности выше потребностей других — это не эгоизм.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Это по-прежнему время мощных новых начинаний. Даже если вы спокойно сидите дома, занимаясь обычными делами, витающая в воздухе энергия побуждает к принятию практических решений, которые помогут сделать вашу жизнь более стабильной. Это может принести озарение в романтической жизни или смелость следовать своим мечтам.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Могут возникнуть напряженные отношения с человеком, который, как вам кажется, считает себя выше вас и не желает слушать. В вашей жизни присутствует беспокойная и творческая энергия, но с ней нужно обращаться осторожно, иначе она может просто вызвать обиду и ссоры. Вы будете чувствовать себя наиболее комфортно, работая самостоятельно.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Вероятно, с самого начала дня у вас в голове будет распланирован каждый день. Возможно, это ваша первая ошибка. Возможны различные незначительные неудачи или раздражения. Может быть, вам просто не захочется сотрудничать, особенно с тем, кому вы не доверяете.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Если у вас нет планов улучшить свой рацион питания и привычку заниматься спортом, сейчас самое время начать. Попросите друга поддержать ваши благие намерения. В противном случае вы будете тайком перекусывать и вскоре совсем бросите. Переписка с друзьями может помочь справиться со стрессовой ситуацией или поднять настроение.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

У вас есть шанс рассказать близким или романтическому партнеру о своих чувствах. Даже если у вас длинный список дел или обязанностей, запланируйте занятие, которое сделает этот день особенным. Вы сможете сделать это и при этом многое успеть.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Будьте осторожны с обещаниями, которые вы не сможете выполнить. Возможно, вам просто нужно связаться с людьми и рассказать им о происходящем. Побалуйте себя спа-процедурой или шопингом. Найдите время, чтобы расслабиться с теми, кого вы любите больше всего. Это может стать очень романтическим вечером.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Все, что вы начнете, получит дополнительную энергию и поддержку. Это благоприятное время для любого нового начинания. Это может касаться вашей работы, личных отношений или творческих проектов. Ваши природные организаторские способности будут на высоте. Двигайтесь вперед с большей уверенностью. Будьте открыты для предложений других.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Истинная любовь обладает мощной энергией. К ней относятся понимание, сострадание, доверие и принятие. Истинная любовь избегает обвинений. Истинная любовь не держит обид. Это выражение радости, которое обожает другого, но при этом сохраняет уверенность в себе. Найдите сегодня время, чтобы подумать о своих отношениях, прошлых и настоящих.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Позитивная энергия принесет прекрасные возможности для настоящей дружбы. Смех, вкусная еда и приятные беседы — лучшее лекарство. Природная любознательность делает вас привлекательным собеседником. Задавайте вопросы и внимательно слушайте в социальных ситуациях. Даже если вы работаете, компенсируйте это общением с людьми, которые вам больше всего нравятся.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Энергия располагает к большей нежности, обаянию и даже самолюбованию. Поддерживайте связь с людьми, которые вам нравятся, и запланируйте что-нибудь интересное на день. Физическая привлекательность может затуманить ваше здравое суждение о потенциальном романтическом партнере. Честность и личная порядочность помогут прояснить любые сомнения, которые вы можете испытывать.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
