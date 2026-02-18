Укр
Гороскоп Таро на завтра 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

Алена Кюпели
18 февраля 2026, 13:01
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 19 февраля
Гороскоп Таро на 19 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

видео дня

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Иерофант

Овны, пересмотрите то, чему вас учили об успехе. 19 февраля Иерофант бросает вызов традициям, призывая вас придерживаться того, что вам знакомо.

Однако тема дня приглашает вас исследовать новый взгляд. Некоторые ритуалы заслуживают того, чтобы их практиковали без изменений, в то время как другие прекрасно переносят изменения. Будьте разборчивы в выборе того, как поступать с определенными рутинами в вашей жизни.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Верховная Жрица

Верховная Жрица символизирует интуицию, и 19 февраля вы позволяете своему творчеству свободно течь и направляет вас к переосмыслению своей жизни.

Ваше сердце подсказывает вам, когда вы готовы к переменам. Оно помогает вам почувствовать, что лучше для вас и когда. Уделите время размышлениям, чтобы услышать свой внутренний голос. Он говорит постоянно.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Звезда

Надежда — невероятное чувство, потому что она побуждает вас видеть возможности. 19 февраля карта Таро "Звезда" символизирует обновление.

Область вашей жизни, которая казалась вялой, теперь открывается для роста, позволяя вам представить, каким может быть ваше будущее в позитивном ключе. Размышления о том, что могло бы быть, помогут вам сделать новые выводы и, возможно, направят вас на новый путь.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Суд

Подумайте о том, что вы хотите делать дальше, Рак, потому что 19 февраля вы поймете, что ждет вас в будущем.

У вас появится желание попробовать что-то новое, и хотя вы предпочитаете оставить все как есть, трудно притворяться, что вы не слышите зов приключений. Старое смешивается с новым, и у вас появляется шанс переосмыслить, кем вы хотите быть.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Мир

Карта "Мир" символизирует завершение одной главы и подготовку к началу другой.

19 февраля вы будете интегрировать различные жизненные события и выяснять, какие двери должны закрыться, чтобы вы могли войти в новые сферы. То, что вы освоили сегодня, станет вашей империей.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Маг

Ваша ежедневная карта Таро, Маг, подчеркивает ваши таланты и навыки. На некоторые из них вы сильно опирались, чтобы достичь того, чего достигли сейчас. Другие остаются недоиспользованными. В конечном итоге, у вас есть все необходимое, чтобы направить свою жизнь туда, куда вы хотите.

19 февраля новое направление в старом увлечении готово к испытанию. Вы не узнаете, как вы себя почувствуете, пока не поэкспериментируете и не увидите, что вас заинтересует.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Шут

Вы готовы рвануться вперед и начать новый проект 19 февраля. Карта Шут символизирует приключения, даже когда другие не понимают, почему вы хотите того, чего хотите.

Вы чувствуете сильное волнение, и когда вы беретесь за что-то нестандартное, люди будут сомневаться и осуждать вас. Сегодняшнее послание — игнорируйте скептиков. Страхи других перед неудачей не должны становиться для вас ограничением.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Умеренность

Сегодняшняя карта Таро, Умеренность, призывает вас думать наперед. Всегда есть куда расти.

Вы знаете, когда и как проявлять терпение, но 19 февраля замените терпение стратегией. Вы готовы принять новую жизнь или начать другой путь, отличный от того, что вы уже пережили.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Императрица

Вы переживаете трудности роста, но то, что вы вот-вот родите, будет особенным. Ваша карта Таро от 19 февраля, Императрица, говорит о взращивании прекрасного процесса, который способствует любви и исцелению.

Сегодня, когда вы так уязвимы, заботясь о нуждах других, помните, что будут родовые боли, но это признаки роста.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Отшельник

Пришло время заглянуть внутрь себя и увидеть, какой может быть жизнь в мирном уединении, вдали от шума и толпы.

19 февраля ваша карта Таро, Отшельник, указывает на духовный поиск, в ходе которого вы отстраняетесь от жизненных требований и обращаетесь внутрь себя, чтобы исследовать духовные вопросы. Вы можете многое узнать о себе, если уменьшите влияние внешних сил.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Туз Кубков

Иногда вы просто просыпаетесь и понимаете, что ваша жизнь никогда не должна была быть простой. Вместо того чтобы довольствоваться меньшим, чем вы заслуживаете, вы двигаетесь вперед.

Ваша ежедневная карта Таро, Туз Кубков, напоминает вам о необходимости оставаться духовно осознанным, потому что у Вселенной всегда есть более масштабные планы на вашу жизнь, чем вы можете себе представить.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Тройка Пентаклей

Дайте себе время расслабиться в дружеских отношениях, которые вас поддерживают. Тройка Пентаклей символизирует командную работу и совместные усилия, приносящие радость в вашу жизнь.

19 февраля вы окажетесь за работой над проектом, который одновременно значим и интересен. Вы встретите людей, которые хотят работать с вами и вместе что-то создавать. Сегодня вы осознаете истинное значение дружбы.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
