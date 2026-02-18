Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

Элина Чигис
18 февраля 2026, 10:40
250
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 19 февраля.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте детально:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кто из знаков может найти новую работу

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Для вас очень важный день. Все, что вы завершите, должно принести положительные долгосрочные результаты. У некоторых может возникнуть кризис уверенности в себе, который заставит изменить подход. Это может привести к важному прорыву. Трудности следует рассматривать как космическое указание, а не как личную угрозу.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Этот день может стать особенным, если вы выйдете в свет и пообщаетесь с людьми. Ваше обаяние и оптимистичный настрой будут высоко оценены окружающими. Не стесняйтесь просить о помощи. Существует риск испортить дружбу, если вы не будете честны в своих чувствах.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Вам очень везет. Это благоприятное время, чтобы попросить у начальства то, что вы хотите. Также это помогает найти новую работу, если вы ее ищете. Не воспринимайте себя как жертву. Вы настолько сильны, насколько сами в себя верите. Возможно, вам повезет в любви.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Удачный день, чтобы выйти из зоны комфорта и заняться чем-то интересным. Ваш талант и чувство ответственности могут подтолкнуть вас к выполнению неприятных задач. Молодые люди могут дать важную обратную связь. Если вы планируете путешествие или переезд, будьте готовы к сложностям и возможным задержкам.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Пришло время довериться своей интуиции. В то же время не спешите. Тщательно обдумайте все стороны ситуации, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Друзья втайне восхищаются вашей решительностью и оптимизмом. Старые страхи и тревоги можно отбросить и оставить позади. Отдохните этим вечером в компании тех, кто вам наиболее дорог.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Сейчас самое время завершить начатое. Во многих сферах вашей жизни вот-вот наступит новый день. Энергия располагает к планированию и внимательному выслушиванию практических советов. Будьте щедры к тем, кого любите. Сентиментальные воспоминания могут сильно отвлекать вас этим вечером.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Идеальный день для пересмотра любого практического плана. Терпение и упорное нежелание сдаваться — лучший выход. Работа над планом поможет вам заложить прочный фундамент для будущего. Это может быть медленный процесс. Вы можете расстроиться, если люди вас не слушают.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Сейчас самое время завершить начатое. Во многих сферах вашей жизни вот-вот наступит новый день. Энергия располагает к планированию и внимательному выслушиванию практических советов. Будьте щедры к тем, кого любите. Сентиментальные воспоминания могут сильно отвлекать вас этим вечером.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Беспокойство может стать вашим врагом. Возможно, у вас есть работа, которая не так интересна, как другие увлечения. Тем не менее, важно делать все возможное, если у вас есть возможность заработать деньги. Вам следует сдаться и забыть о любой невысказанной обиде, которую вы можете испытывать к кому-либо.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

День начинается под благоприятной энергией для счастливых отношений. Это поможет создать лучший баланс между вами и любимым человеком. Будьте открыты в своих чувствах и чувствуйте себя комфортно в своем теле. Хороший любимый человек будет менее критичен, чем вы. Пришло время почувствовать себя увереннее.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Энергия легко течет, располагая к приятному времяпрепровождению дома. Это хорошее время, чтобы собраться компанией и разделить вкусную еду. Простые удовольствия — ваш лучший способ отвлечься. Любое сопротивление можно преодолеть, сохраняя спокойствие и хладнокровие.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Это идеальный день для отдыха с друзьями или для чего-то особенного с любимым человеком. Приятный день не обязательно должен быть дорогим или масштабным. Плывите по течению, делайте все спонтанно и находите способы использовать и ценить то, что уже есть рядом.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

12:13Украина
Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье

12:00Аналитика
ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

11:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

Последние новости

13:01

Гороскоп Таро на завтра 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

12:55

Одно движение "убивает" коробку автомат: водителей предупредили о роковой ошибке

12:20

Пэрис Хилтон снова пойдет к алтарю: что случилось с ее бракомФото

12:13

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

12:05

"Кричали и лупили": Алина Гросу рассказала правду о своем детстве

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:03

Почему куры не несут яйца зимой: пять факторов, о которых стоит знать

12:00

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье

11:56

Скачок цен на топливо: известно, когда АЗС изменят стоимость бензина и дизеля

11:40

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

Реклама
11:36

Альбина Джанабаева публично доказала измену Валерия Меладзе - детали

11:20

Мужчина не спал 8 дней и потерял связь с реальностью: что ему помогло

10:40

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

10:35

Сильные морозы атакуют Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности

10:28

Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский анонсировал особые последствия

10:15

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

10:06

Можно ли сушить волосы головой вниз: трихологи дали неожиданный ответ

10:04

Второй день переговоров о мире в Женеве: когда встретятся делегации и о чем будут говорить

09:34

"Прятки" для Седоковой подошли к концу: по делу Яниса Тиммы начинается суд

09:31

Самая тяжёлая проблема: в США сказали, что мешает Украине и РФ заключить мир

09:27

В Ровно активисты сорвали концерт Melovin - что там случилось

Реклама
09:16

FPV-дроны на Шахедах: "Флеш" предупредил о новой коварной тактике россиянВидео

09:13

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

09:01

Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут

08:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

08:32

Нападет ли РФ на НАТО в 2027 году: разведки Швеции и Эстонии обновили прогнозы

08:30

Отключение света в Украине — графики на 18 февраля (обновляется)

08:24

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, деталиВидео

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:05

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

06:46

Почему переговоры в Женеве проходят по сценарию Путинамнение

06:45

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — детиФото

06:30

Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минутыВидео

06:10

Что способно сломать планы Кремлямнение

05:57

Потерял все волосы: Ефремов ошарашил больным видом после колонии

05:22

На бутылках новые ценники: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

04:30

Сорняки исчезнут быстрее: хитрость с поливом, о которой мало кто знает

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 различия на картинке с уткой в куртке за 36 секунд

03:42

Почему в СССР строго запрещали браки с иностранцами: раскрыта истинная причина

02:42

Человечество ошарашили прогнозом: Земля рискует превратиться в смертельную зону

02:03

Политический диалог в Женеве зашел в тупик: журналист раскрыл подробности

Реклама
02:00

Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

01:30

"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

00:58

Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"Видео

00:52

Шахтер готов раскошелиться: "горняки" нацелились на трансфер бразильского таланта

00:12

Восторженная Dorofeeva назвала певицу, которая "перевернула ее понимание"

17 февраля, вторник
23:53

Не боятся засухи и болезней: пять выносливых сортов перца для открытого грунтаВидео

23:35

"Всегда рядом": Алена Омаргалиева впервые показала маму-красоткуВидео

23:25

Свет будет очередями: в Запорожской области вводят новые ограничения на 18 февраля

23:23

Отключения электроэнергии 18 февраля: что известно о графиках для Киева и области

22:53

РФ готовит плацдарм для наступления: комбат раскрыл, где враг планирует новый прорыв

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять