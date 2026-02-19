Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Рыцарь Жезлов

Овен, Рыцарь Жезлов, символизирует быстрые действия. Как огненный знак, вы не боитесь быстрых решений. На самом деле, вы преуспеваете в динамичной обстановке, которая подталкивает вас к действиям и размышлениям.

Сегодня не тот день, когда стоит ставить страсть выше ответственности. В моменты замешательства вы почувствуете, где решения рискованны и требуют больше времени и вдумчивого обдумывания. Вместо того чтобы действовать эгоистично, вы взвесите последствия своих действий для других и проявите проницательность.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Двойка Пентаклей, перевернутая

20 февраля вы начинаете все больше осознавать свои личные ограничения. Последствия слишком частого согласия становятся очевидными. Вы чувствуете необходимость остановиться и переоценить прошлые решения, надеясь их отменить.

Двойка Пентаклей, перевернутая, означает чувство дисбаланса из-за слишком большого количества дел, на которые вы берете слишком много внимания, и у вас не хватает времени, чтобы все успеть.

Сначала вы можете попытаться отрицать, что находитесь в такой ситуации, и продолжать двигаться вперед, но усталость — препятствие для продуктивности. Урок, который вы сейчас усвоите, — отпустить ожидания других, выбрать то, что правильно для вас, и поверить, что процесс сам решит проблему.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Мир, перевернутая

Ваша ежедневная карта Таро, Мир, перевернутая, указывает на отложенный успех. 20 февраля вы осознаете, что в последнее время мешало вашему росту: стеклянный потолок — это не вы; это ваше прошлое.

Есть незажившие страхи, которые нужно проработать, но они слишком болезненны, чтобы с ними столкнуться. У вас есть несколько проблем, которые нужно решить, и сегодняшний день ясно показывает, что ваши цели будут отложены, если вы этого не сделаете.

Сегодняшний день посвящен внутренним переменам, и это вызов, но не невозможный. Вы предпримете действия, и все начнет меняться. Ваш личностный рост — вот что меняет все.

Лев

Карта Таро для Льва на пятницу: Рыцарь Пентаклей

Рыцарь Пентаклей символизирует медленный, размеренный темп, который ведет вас в новое путешествие. 20 февраля день будет сложным, потому что вы уже чувствуете себя морально готовыми оказаться там, где хотите быть. Вы видели цель и представляли себя полностью погруженными в новую жизнь. Однако вам предстоит еще много работы, чтобы достичь этого, и это вызывает чувство разочарования.

Ключ к успеху – оставаться на верном пути и пройти через различные изменения характера, которые вам предстоит пережить. Успех не допускает коротких путей, особенно когда то, что вы получаете, очень ценно.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Императрица, перевернутая

20 февраля все ваши пренебрежения заботой о себе всплывают, когда вашей ежедневной картой Таро оказывается Императрица, перевернутая. Сегодня вы чувствуете тяжесть различных решений, и каждое из них заставляет вас задать себе вопрос "почему?".

Вы решаете в глубине души, что не позволите ситуации зайти так далеко, чтобы в будущем чувствовать усталость или истощение. Вы прислушиваетесь к своему телу и обращаете внимание на свои чувства. Забота о себе начинается с самоуважения, и вы уважаете этот процесс.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Смерть

Весы, завершения всегда полны эмоциональной энергии. Карта Таро "Смерть" символизирует закрытие одной главы, связанной с отношениями, проектом или путешествием. Вы готовы перевернуть страницу, но долгожданное завершение вызывает смешанные чувства.

Прощание открывает множество вопросов и моментов неуверенности в себе. Вы готовитесь узнать о себе что-то новое, усваивая все недавно полученные уроки.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Семерка Пентаклей

Семерка Пентаклей символизирует терпение, и то, как много терпения требуется в вашей работе прямо сейчас. Скорпион, вы любите не торопиться и чувствуете, когда ситуации требуют замедления и позволения событиям развиваться естественным образом.

Терпение приносит уроки, даже когда вы знаете, что вам нужно его практиковать. Вы обнаруживаете свои ограничения и то, что заставляет вас хотеть сдаться. Проблемы становятся проще по мере того, как вы приближаетесь к более сложным вопросам, которые еще предстоит решить.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Семерка Жезлов

Стрелец, ты чувствуешь, когда нужно быть смелым, и с радостью пользуешься возможностью высказать свое мнение. Прозрачность — часть твоей ДНК, и когда тебе выпадает Семерка Жезлов, ты сталкиваешься с причинами, по которым это необходимо.

20 февраля ты сталкиваешься с проблемой, которая побуждает тебя высказаться о своих личных убеждениях. Эта ситуация может касаться религии, политики или важных для тебя отношений. Хотя ты от природы честен, тяжесть этого решения показывает, насколько ты силен на самом деле.

Козерог

Карта Таро для Козерога на пятницу: Четверка Мечей, перевернутая

Четверка Мечей, перевернутая, указывает на возвращение к напряженному образу жизни, часто после перерыва на отдых. 20 февраля, даже если возвращение желательно (или необходимо), уровень энергии, который потребуется, может тебя удивить.

Ты понимаешь, что тебе нужно восстановить свою устойчивость. Идея вывести себя на новый уровень продуктивности может быть одновременно и сбивающей с толку, и вдохновляющей. Делать маленькие шаги разумно, и вы благодарны за возможность расти.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Шестерка Мечей, перевернутая

Водолей, человек может стать своим злейшим врагом, и вы замечаете это, когда ваш друг застрял в отношениях или расставании, от которого ему нужно отпустить.

Шестерка Мечей, перевернутая, говорит о сопротивлении, коренящемся в эмоциональной растерянности. Необходимо сострадание и эмпатия. Вы учитесь слушать без осуждения и создавать пространство для переживания боли, не ограничивая её выражение.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Девятка Кубков, перевернутая

20 февраля вы обнаруживаете области своей жизни, которые, как вам кажется, нуждаются в доработке. Девятка Кубков, перевернутая, говорит о неудовлетворенности, и боль от упущенного потенциала значительна.

Сегодняшний день знаменует начало более широкого пути самопознания. Вместо того чтобы игнорировать эмоциональные сигналы, которые вы чувствуете, вы решаете двигаться вперед, понимая, что это всего лишь приглашение узнать больше о себе.

