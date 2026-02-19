Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

Алена Кюпели
19 февраля 2026, 09:12
136
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 20 февраля
Гороскоп Таро на 20 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Рыцарь Жезлов

Овен, Рыцарь Жезлов, символизирует быстрые действия. Как огненный знак, вы не боитесь быстрых решений. На самом деле, вы преуспеваете в динамичной обстановке, которая подталкивает вас к действиям и размышлениям.

Сегодня не тот день, когда стоит ставить страсть выше ответственности. В моменты замешательства вы почувствуете, где решения рискованны и требуют больше времени и вдумчивого обдумывания. Вместо того чтобы действовать эгоистично, вы взвесите последствия своих действий для других и проявите проницательность.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Двойка Пентаклей, перевернутая

20 февраля вы начинаете все больше осознавать свои личные ограничения. Последствия слишком частого согласия становятся очевидными. Вы чувствуете необходимость остановиться и переоценить прошлые решения, надеясь их отменить.

Двойка Пентаклей, перевернутая, означает чувство дисбаланса из-за слишком большого количества дел, на которые вы берете слишком много внимания, и у вас не хватает времени, чтобы все успеть.

Сначала вы можете попытаться отрицать, что находитесь в такой ситуации, и продолжать двигаться вперед, но усталость — препятствие для продуктивности. Урок, который вы сейчас усвоите, — отпустить ожидания других, выбрать то, что правильно для вас, и поверить, что процесс сам решит проблему.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Мир, перевернутая

Ваша ежедневная карта Таро, Мир, перевернутая, указывает на отложенный успех. 20 февраля вы осознаете, что в последнее время мешало вашему росту: стеклянный потолок — это не вы; это ваше прошлое.

Есть незажившие страхи, которые нужно проработать, но они слишком болезненны, чтобы с ними столкнуться. У вас есть несколько проблем, которые нужно решить, и сегодняшний день ясно показывает, что ваши цели будут отложены, если вы этого не сделаете.

Сегодняшний день посвящен внутренним переменам, и это вызов, но не невозможный. Вы предпримете действия, и все начнет меняться. Ваш личностный рост — вот что меняет все.

Лев

Карта Таро для Льва на пятницу: Рыцарь Пентаклей

Рыцарь Пентаклей символизирует медленный, размеренный темп, который ведет вас в новое путешествие. 20 февраля день будет сложным, потому что вы уже чувствуете себя морально готовыми оказаться там, где хотите быть. Вы видели цель и представляли себя полностью погруженными в новую жизнь. Однако вам предстоит еще много работы, чтобы достичь этого, и это вызывает чувство разочарования.

Ключ к успеху – оставаться на верном пути и пройти через различные изменения характера, которые вам предстоит пережить. Успех не допускает коротких путей, особенно когда то, что вы получаете, очень ценно.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Императрица, перевернутая

20 февраля все ваши пренебрежения заботой о себе всплывают, когда вашей ежедневной картой Таро оказывается Императрица, перевернутая. Сегодня вы чувствуете тяжесть различных решений, и каждое из них заставляет вас задать себе вопрос "почему?".

Вы решаете в глубине души, что не позволите ситуации зайти так далеко, чтобы в будущем чувствовать усталость или истощение. Вы прислушиваетесь к своему телу и обращаете внимание на свои чувства. Забота о себе начинается с самоуважения, и вы уважаете этот процесс.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Смерть

Весы, завершения всегда полны эмоциональной энергии. Карта Таро "Смерть" символизирует закрытие одной главы, связанной с отношениями, проектом или путешествием. Вы готовы перевернуть страницу, но долгожданное завершение вызывает смешанные чувства.

Прощание открывает множество вопросов и моментов неуверенности в себе. Вы готовитесь узнать о себе что-то новое, усваивая все недавно полученные уроки.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Семерка Пентаклей

Семерка Пентаклей символизирует терпение, и то, как много терпения требуется в вашей работе прямо сейчас. Скорпион, вы любите не торопиться и чувствуете, когда ситуации требуют замедления и позволения событиям развиваться естественным образом.

Терпение приносит уроки, даже когда вы знаете, что вам нужно его практиковать. Вы обнаруживаете свои ограничения и то, что заставляет вас хотеть сдаться. Проблемы становятся проще по мере того, как вы приближаетесь к более сложным вопросам, которые еще предстоит решить.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Семерка Жезлов

Стрелец, ты чувствуешь, когда нужно быть смелым, и с радостью пользуешься возможностью высказать свое мнение. Прозрачность — часть твоей ДНК, и когда тебе выпадает Семерка Жезлов, ты сталкиваешься с причинами, по которым это необходимо.

20 февраля ты сталкиваешься с проблемой, которая побуждает тебя высказаться о своих личных убеждениях. Эта ситуация может касаться религии, политики или важных для тебя отношений. Хотя ты от природы честен, тяжесть этого решения показывает, насколько ты силен на самом деле.

Козерог

Карта Таро для Козерога на пятницу: Четверка Мечей, перевернутая

Четверка Мечей, перевернутая, указывает на возвращение к напряженному образу жизни, часто после перерыва на отдых. 20 февраля, даже если возвращение желательно (или необходимо), уровень энергии, который потребуется, может тебя удивить.

Ты понимаешь, что тебе нужно восстановить свою устойчивость. Идея вывести себя на новый уровень продуктивности может быть одновременно и сбивающей с толку, и вдохновляющей. Делать маленькие шаги разумно, и вы благодарны за возможность расти.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Шестерка Мечей, перевернутая

Водолей, человек может стать своим злейшим врагом, и вы замечаете это, когда ваш друг застрял в отношениях или расставании, от которого ему нужно отпустить.

Шестерка Мечей, перевернутая, говорит о сопротивлении, коренящемся в эмоциональной растерянности. Необходимо сострадание и эмпатия. Вы учитесь слушать без осуждения и создавать пространство для переживания боли, не ограничивая её выражение.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Девятка Кубков, перевернутая

20 февраля вы обнаруживаете области своей жизни, которые, как вам кажется, нуждаются в доработке. Девятка Кубков, перевернутая, говорит о неудовлетворенности, и боль от упущенного потенциала значительна.

Сегодняшний день знаменует начало более широкого пути самопознания. Вместо того чтобы игнорировать эмоциональные сигналы, которые вы чувствуете, вы решаете двигаться вперед, понимая, что это всего лишь приглашение узнать больше о себе.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

10:20Война
США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

09:54Мир
Тысячи людей без тепла и воды: РФ ударила по крупнейшей котельной Лозовой

Тысячи людей без тепла и воды: РФ ударила по крупнейшей котельной Лозовой

09:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Китайский гороскоп на сегодня 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

Китайский гороскоп на сегодня 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Гороскоп Таро на сегодня 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на сегодня 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

Волочкова попала в больницу для бродяг: что случилось

Волочкова попала в больницу для бродяг: что случилось

Последние новости

10:20

"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

09:54

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:44

Тысячи людей без тепла и воды: РФ ударила по крупнейшей котельной ЛозовойФото

09:34

Мать украла у сына 4 миллиона, пока он был в плену, и сбежала за границуВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:33

"Самое страшное": почему Лорак и Повалий предали Украину на самом деле

09:26

Российскую модель Ирину Шейк высмеяли в сети за дряблое тело

09:25

В Украине бушует магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:12

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

Реклама
09:04

Гороскоп на завтра 20 февраля: Тельцам - проблемы, Козерогам - прибыль

09:03

Вселенная услышала их: кому из знаков зодиака станет легче уже после 19 февраля

08:59

Подруга актрисы возмущена: мужа Заворотнюк заподозрили в романе

08:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

08:51

Зеленский сказал, о чем хочет поговорить с Путиным и готов ли отдать приказ его убить

08:51

Отключение света в Украине — графики на 19 февраля (обновляется)

08:24

Вспыхнул пожар, красный дым в небе: дроны атаковали важный объект РФ

08:23

"Инсульт": зависимая Лолита сдает все больше

08:10

Как Россия спасает свой последний актив в Европемнение

07:45

"Россия хочет заменить меня": Зеленский назвал условие проведения выборовВидео

06:55

Мирные переговоры в Женеве: Зеленский заявил о трех разных позициях по ДонбассуВидео

Реклама
06:11

Как отмыть унитаз уксусом: простой домашний способ, который заменяет дорогую химию

06:10

Украина подняла ставки: почему ввели санкции против Лукашенкомнение

06:00

Гениальный рецепт: изумительный торт всего за пять минутВидео

05:02

Слова из СССР, которые сбивают с толку современную молодежь: что они означают

04:30

Удача будет в руках трех знаков зодиака: кто получит особый подарок судьбы

03:35

Спасут дом от грибка: какие растения убивают плесень в квартире

02:45

Тайна древней катастрофы: почему миф о грандиозном потопе трещит по швам

02:21

Украина и Россия обсудили новые варианты компромисса по Донбассу – NYT

01:30

85-летний Аль Пачино и его 32-летняя экс-девушка подогрели слухи о воссоединении

01:13

Взялся за старое: о чем беглец Влад Яма заговорил на русском языке

00:57

Прорастут даже старые семена перца – сельский метод, проверенный временемВидео

00:19

"Поговаривают, раскабанел": Монатик ответил на критику своей внешности

00:03

Графики для Киева и области: когда отключат электроэнергию 19 февраля

18 февраля, среда
23:56

"Значительный прогресс" в Женеве: у Трампа раскрыли детали трехсторонних переговоров

23:17

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

23:14

Умер звезда "Робокопа" и "Секретных материалов" Том Нунан

23:05

Черкасская область без света: появились новые графики отключений на 19 февраля

22:46

Очередей на квартиры в Украине больше не будет: какое революционное решение приняли

22:40

Водители массово кладут соль в авто и остаются в восторге: раскрыта причинаВидео

21:58

Украину атакует мощный шторм: где будут снегопады и метели

Реклама
21:46

"Шахтер" нацелился на усиление: клуб планирует сразу три подписания, кто в списке

21:43

"Не очень чисто": вскрылась правда про Ирину Билык

21:28

Изумительный пирог за 15 минут без замеса и хлопот - рецептВидео

21:27

Десятки россиян попали в окружение: ВСУ добивают оккупантов в Купянске

20:46

Какие требования выдвинула РФ на переговорах в Женеве - СМИ раскрыли результат встречи

20:37

Победитель "Холостячки" мобилизовался - где служит экс-бойфренд Огневич

20:33

Блины на Масленицу: кому отдают первый и что он на самом деле означает

20:31

Пусковая установка С-300 взлетела на воздух: РФ считает потери после удара ВСУ

20:25

Массовые отключения света 19 февраля: новые графики для Запорожской области

19:59

"Я - главное зло": Melovin резко ответил на срыв его концерта в РовноВидео

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять