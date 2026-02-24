Укр
Гороскоп Таро на сегодня 25 февраля: Овнам - спросить себя, Львам - вклад

Алена Кюпели
24 февраля 2026, 13:18
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 25 февраля
Гороскоп Таро на 25 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Верховная Жрица, перевернутая

Обратите внимание на свои чувства, Овен. Верховная Жрица в перевернутом положении означает заблокированную интуитивную энергию. Это происходит, когда ваше сердце и разум не находятся в гармонии. Возникает блокировка, когда подлинности не позволено проявиться.

25 февраля ваша совесть будет удерживать вас от ошибки, о которой вы пожалеете. Цель на сегодня — спросить себя, где вы пошли на компромисс. Когда вы найдете его и перестанете идти на уступки, ваш внутренний голос снова заговорит, громко и ясно.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Двойка Жезлов

Двойка Жезлов говорит о принятии решений. Поскольку вам нужно выбрать определенный путь, выберите тот, который делает вас счастливее всего.

25 февраля у вас есть возможность сделать правильный выбор самостоятельно. Когда вы уверены в том, что делаете, каждый выбор становится легче и подпитывается внутренней убежденностью.

Вы знаете, что живете в соответствии со своим предназначением. Нет страха, что вы пожалеете о своем выборе, потому что, правильно это или нет, вы можете оставаться верными своим убеждениям.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Четверка Жезлов

25 февраля Четверка Жезлов указывает на праздничные моменты, связанные с завершением пути. Сегодня проведите инвентаризацию своей жизни.

Даже самое незначительное событие заслуживает вашего времени и внимания. Вы можете похвалить себя и отметить, что не сдались, когда работа казалась сложной. Вместо того чтобы поддаваться легкости, вы выбираете более высокий путь.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Паж Кубков

Паж Кубков пробуждает эмоциональную любознательность, Рак. 25 февраля вы можете почувствовать, когда Вселенная хочет, чтобы вы слушали и задавали больше вопросов.

Обратите внимание на то, что вас волнует и требует большего внимания. То, к чему вас тянет, — это приглашение к исследованию. Когда вы оказываетесь на грани любопытства, позвольте себе посмотреть, куда вас заведёт жизнь.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Справедливость

Лев, некоторые правила имеют смысл, а другие предпочитают просто игнорировать их. 25 февраля карта Таро "Справедливость" призывает вас открыто говорить о неравенстве, когда вы его видите. Когда вы становитесь свидетелем чего-то, что нуждается в изменении, внесите свой вклад в продвижение прогресса.

Однако, когда вы обнаруживаете, что правило нуждается в поддержке, помогите другим поступать правильно, даже если в данный момент вам неудобно занимать определённую позицию.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Тройка Пентаклей, перевёрнутая

Тройка Пентаклей, перевёрнутая, символизирует плохое отношение к команде и отсутствие прогресса в вашей жизни 25 февраля.

Когда люди нелегко объединяются, это указывает на разрыв между видением и желаниями коллектива. Изменение вашего подхода может оказать существенное влияние на результат. Подумайте, что можно предложить, чтобы добиться большей поддержки.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Четверка Пентаклей, перевернутая

Смысл перевернутой карты Таро Четверка Пентаклей в том, чтобы отпустить контроль. 25 февраля есть веские основания отдать то, что вы не можете контролировать, Вселенной.

Перечислите плюсы и минусы каждой стратегии, которую вы пробовали, и как она сработала для вас. Решите проблемы, основанные на страхе, и посмотрите, как двигаться к большей уверенности.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Четверка Кубков, перевернутая

25 февраля ваша ежедневная карта Таро, Четверка Кубков, перевернутая, призывает вас избавиться от скуки. Это прекрасная возможность, Скорпион, потому что ощущение отсутствия развлечений открывает ваш разум для приключений.

Попробуйте сделать что-нибудь, чего вы никогда не делали. Посмотрите, что вас привлекает и заставляет задуматься. Подумайте о том, что вы всегда хотели сделать, и попробуйте!

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Шестерка Жезлов

Шестерка Жезлов символизирует рост и то, что вы становитесь своим собственным героем. 25 февраля вы учитесь по-настоящему принимать себя такими, какие вы есть. Вы обращаетесь к своему сердцу, слушаете его и делаете выбор, который приводит ваши цели в соответствие с вашим видением.

Стрелец, сегодня день перемен. Вы выбираете смелость и сосредотачиваетесь на том, что действительно продвигает ваше будущее, даже если вам приходится делать это со страхом.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Рыцарь Мечей

Сегодня вам нужно быть прямолинейным в общении. Рыцарь Мечей говорит о том, чтобы говорить то, что вы думаете, и не пытаться смягчить свои слова.

25 февраля правда — ваш путеводитель, но она также и ваш защитник. Вы можете быть напористым, не опасаясь, что это навредит вам. Когда вы говорите честно, вам не нужно ничего объяснять. Вам просто нужно стоять на своем.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Королева Кубков

Королева Кубков символизирует заботу о себе. 25 февраля сделайте что-нибудь небольшое, чтобы улучшить свою жизнь. У вас много вариантов, и каждый может принести определенную пользу.

Вы можете сосредоточиться на том, что вас увлекает. Вы можете выбрать занятие, которое подпитывает вашу страсть и дает вам цель. Обратите внимание на то, что привлекает ваше внимание и покоряет ваше сердце.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Перевернутая Девятка Пентаклей

Не позволяйте финансовым проблемам вызывать у вас сильный стресс. Перевернутая Девятка Пентаклей символизирует нестабильность и зависимость от других.

25 февраля пересмотрите свои привычки в расходах. Если есть новые способы сократить траты, подумайте об этом. Вы можете удивиться, узнав о более экономных привычках и областях, на которых можно сосредоточиться для получения дополнительного дохода.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

