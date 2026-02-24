Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

Элина Чигис
24 февраля 2026, 11:36
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 25 февраля.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Удачный день для приятных бесед и активного отдыха в вашем районе. Вам может понравиться прогулка по магазинам, ужин с друзьями или общение за музыкой и молитвой с единомышленниками. Ваша мягкая натура делает вас любимцем публики, куда бы вы ни пошли. Соглашайтесь на приглашения, сделанные в последний момент.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

В стрессовые или неопределенные времена легко занять упрямую позицию, которая может быть, а может и не быть в ваших интересах. Сейчас не время винить других в своих проблемах. Общайтесь с людьми, которым вы доверяете, и создайте прочную систему поддержки, основанную на надежных дружеских отношениях.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

События могут принести неприятности из-за упрямых или властных людей. Некоторые могут довести свою самоуверенность до нездоровой крайности. Прислушивайтесь к советам верных и здравомыслящих людей. Вы можете проявлять необычайную агрессивность по отношению к тем, кому не доверяете. Упрямые и импульсивные действия будут противоречить вашим интересам.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Это отличное сочетание для совместных путешествий или любых видов физической активности. Вы оба обладаете твердыми убеждениями, и для долгосрочного успеха будет полезно, если вы будете разделять одни и те же ценности. Этот человек больше склонен к азартным играм и должен чувствовать, что отношения не ограничивают личную свободу.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Для душевного спокойствия придерживайтесь строгого бюджета. Тратить деньги следует отложить, даже если это делается на благое дело. Достаточно посвятить свое время волонтерской работе, помогая другим. Простые радости, разделяемые с семьей и друзьями, вселяют надежду и снимают стресс. Выходите из дома и наслаждайтесь жизнью как можно больше.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Энергия может принести как удачу, так и большую глупость. Будьте осторожны, не принимайте решений, не основанных на прочном фундаменте. Если вы почувствуете себя заблокированными и будете действовать импульсивно, вы можете совершить что-то весьма прискорбное. Проявив разумную осторожность, вы можете невероятно повезти.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Имея четкие цели, вы на пути к значительным достижениям. Не верьте всему, что слышите на работе. Будьте осторожны с тем, что говорите другим. Возможны недоразумения. Доверяйте своей интуиции. Позже вам может показаться, что вас никто не любит. Помните, что ваше настроение не всегда отражает реальность.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

День может легко превратиться в день, когда "три шага вперед, два шага назад". Постарайтесь увидеть светлую сторону вещей, особенно когда возникают сложности. Избегайте ощущения безнадежности перед лицом трудностей. Будьте собой, трудолюбивым и ответственным человеком, и все будет хорошо.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Ваша верность и надежность станут источником успеха в личной жизни. Это прекрасный день, чтобы оценить красоту, которая вас окружает. Если возможно, поделитесь тем, что вам больше всего нравится, с кем-то особенным. Это счастливый день, чтобы возродить страсть в отношениях с любимым человеком.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Хороший день для начала домашних дел. Также он благоприятствует тому, чтобы заняться теми местами, которые вы давно не убирали. Отремонтируйте, замените и переупакуйте вещи, которые, как вам кажется, вам нужны, но которыми вы редко пользуетесь. Для достижения реального прогресса потребуется усердная работа.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Будет день, полный энергии. Ожидайте прилива сил и амбиций. Важно быть благодарным за то, чего вы достигли. Гордитесь хорошо выполненной работой. Для достижения больших целей необходимы небольшие шаги. Ваши коллеги оценят вас и будут уважать ваше мнение.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Очень позитивный день для общения и развлечений. Идеи множатся, и это особенно счастливое время для таких людей, как вы, которые любят быть активными. Друзья, визиты семьи и планирование приключений могут легко отвлечь вас от работы. Волонтерство может облегчить страдания в вашем сообществе.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:32Мир
"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

12:17Война
Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

11:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Последние новости

14:15

Модные принты 2026: что будем носить после эпохи минимализма

14:14

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

13:58

"Промурашило": звезда "Властелина колец" трогательно поддержал УкраинуВидео

13:56

Кот устроил неожиданную "забастовку": не позволил хозяину выйти из домаВидео

13:52

Женщина откладывала всего по 15 долларов для племянницы: ее баланс впечатляет

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
13:47

Гороскоп на завтра 25 февраля: Девам - недоразумения, Весам - подарок

13:44

Сын Анны Кошмал попал в больницу: "Все плохо"

13:32

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:23

Диетологи бьют тревогу: какая опасная рыба заполонила все супермаркеты

Реклама
13:18

Гороскоп Таро на сегодня 25 февраля: Овнам - спросить себя, Львам - вклад

12:59

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

12:55

"Он разрушает страну": Роберт Де Ниро вновь резко высказался о Трампе

12:48

Оля Фреймут отвезла детей к "американской" дочери — как они выглядят

12:39

Удар по кошелькам: продукт, который украинцы покупают пачками, неожиданно подорожал

12:33

Что означает "Мир на условиях Украины"?мнение

12:28

Четыре года войны в Украине: Жданов заявил о стратегическом провале РФ

12:18

Снег с дождем: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

12:17

"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

11:45

Как часто нужно мыть полы: ошибки портят паркет, плитку и ламинат

11:42

Не только розы: какие цветы лучше всего подходят для онлайн-бизнеса

Реклама
11:36

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

11:35

Путинистка Симоньян набрала вес: как она выглядит

11:33

"Перемены в нем точно вижу": Падалко высказалась о 18-летнем сыне в ВСУ

11:32

Пора спиливать или нет: как определить, умерло ли деревоВидео

11:30

Невеста удивила друзей и гостей неожиданной просьбой: что она попросила

11:05

Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

10:58

Переговоры по Украине зашли в тупик, признаков компромисса нет - Bloomberg

10:56

Украина принудит Россию к миру: Федоров рассказал о плане войны

10:49

Муж покойной Фриске просит помощи с сыном

10:43

"Годы боли": украинские знаменитости вспомнили 24 февраля 2022 года

10:43

Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

10:17

Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"

09:56

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News

09:55

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55

"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

09:27

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

09:02

Денежный прорыв марта 2026: три знака зодиака притянут богатство как магнит

08:50

Отключение света в Украине — графики на 24 февраля (обновляется)

08:41

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 февраля (обновляется)

Реклама
08:29

РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за суткиФото

08:17

Карта Deep State онлайн за 24 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

07:27

УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

07:05

Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу

06:20

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяцВидео

06:18

Великий пост 2026: какие продукты под запретом и чем себя можно побаловать

06:10

Суд отменяет тарифы Трампа: что это значит для нашей войны?мнение

05:50

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

05:15

Наталка Денисенко остро высказалась о конкурентках: "Будет звучать самоуверенно"

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять