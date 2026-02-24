Укр
Денежный прорыв марта 2026: три знака зодиака притянут богатство как магнит

Сергей Кущ
24 февраля 2026, 09:02
Три знака зодиака смогут не просто заработать больше, а заложить фундамент для долгосрочного финансового роста.
Три знака зодиака притянут богатство как магнит
Три знака зодиака притянут богатство как магнит / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Для Рыб март станет месяцем внутренней перестройки
  • Для Овнов март - это начало личного нового года

Март 2026 года станет поворотным моментом для темы денег, доходов и самооценки. Астрологические переходы Сатурна и Нептуна в Овен, ретроградный Меркурий до 20 марта и активизация Венеры создают уникальное окно возможностей.

Рыбы - новая эра богатства начинается

Для Рыб март станет месяцем внутренней перестройки, которая напрямую повлияет на доходы. Переход Нептуна и Сатурна в Овен активирует ваш дом богатства и самооценки. Это начало долгого цикла, который поможет вам пересмотреть свои убеждения о деньгах и собственной ценности.

видео дня

До 20 марта ретроградный Меркурий в вашем знаке требует паузы: не спешите подписывать контракты и принимать судьбоносные решения. Это время для анализа, закрытия старых финансовых вопросов и пересмотра незавершенных дел.

С 6 по 30 марта Венера присоединяется к Сатурну и Нептуну в Овне — и это ключевой период для честности в денежных вопросах. Возможны возвращения старых предложений или проектов. Особенно важен отрезок с 20 по 30 марта: именно тогда стоит говорить "да" новым возможностям. Терпение в первой половине месяца принесет щедрые плоды в конце марта.

Водолей - заслуженные награды приходят

Водолеи наконец выходят из периода испытаний. Сатурн и Нептун покидают ваш дом денег, а это значит, что уроки усвоены и препятствия остаются позади.

Март дает возможность перейти от выживания к процветанию. Марс входит в Рыбы 2 марта и активирует вашу способность решительно действовать для увеличения доходов. Вы начинаете иначе смотреть на свою ценность и понимаете, что достойны большего.

Хотя Меркурий ретрограден до 20 марта, уже с 7 марта можно планировать новые источники дохода, рассматривать предложения о работе и формировать стратегию. Главное - не подписывать важные документы до выхода Меркурия в прямое движение. Вторая половина месяца станет особенно продуктивной и принесет реальные финансовые перспективы.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Овен - сезон силы и изобилия

Для Овнов март - это начало личного нового года. 20 марта стартует ваш зодиакальный сезон, совпадающий с окончанием ретроградного Меркурия и весенним равноденствием. Это мощная точка перезапуска.

Сатурн и Нептун уже находятся в вашем знаке, готовя масштабные изменения. Хотя вы можете не видеть полной картины, финансовые возможности начинают формироваться.

30 марта Венера переходит в Телец, активируя тему изобилия и материального роста. Это отличное время для начала новых проектов, пересмотра бюджета и борьбы за повышение дохода. Главное — не действовать импульсивно и не тратить быстрее, чем зарабатываете.

Март дает вам не просто прилив энергии, а шанс изменить финансовую стратегию на годы вперед.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

гороскоп знаки зодиака
