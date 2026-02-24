Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 25 февраля: Девам - недоразумения, Весам - подарок

Руслана Заклинская
24 февраля 2026, 13:47
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 25 февраля всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 25 февраля: Девам - недоразумения, Весам - подарок
Гороскоп на 25 февраля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 февраля
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 25 февраля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Ваша щедрость поможет избавиться от сомнений и негатива. Инвестиции по совету близких в этот день могут принести прибыль. Благоприятное время для разговора с родителями о новых планах. В этот день вы почувствуете поддержку любимого человека. На работе будет царить приятная атмосфера, однако придется завершать старые дела даже в свободное время.

Гороскоп на завтра - Телец

Направьте мысли и энергию на то, что хотите воплотить в реальность. Одних мечтаний недостаточно — нужно действовать. В этот день при поддержке близкого родственника вы можете достичь успеха в бизнесе и получить финансовую выгоду. Будьте щедрыми в решении личных вопросов, но следите за словами, чтобы не обидеть родных. В этот день важно понять чувства любимого человека. Сосредоточенность на целях поможет превзойти собственные ожидания, а свободное время стоит посвятить завершению старых дел. В этот день вы снова почувствуете влюбленность в свою вторую половинку.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Некоторые могут считать, что вам поздно учиться новому, но это не так — благодаря острому уму вы легко освоите новые знания. Лишние средства стоит хранить в безопасном месте с перспективой прибыли в будущем. Работайте слаженно, чтобы сохранить гармонию дома. В этот день мечты и реальность переплетутся в чувствах. На работе дела будут складываться успешно, однако избегайте сплетен, чтобы не тратить время. В этот день жизнь будет особенно приятной, ведь ваша вторая половинка подготовила что-то особенное.

Гороскоп на завтра - Рак

Будьте осторожны за рулем, особенно на поворотах, ведь чужая небрежность может вызвать проблемы. В этот день вы осознаете важность денег, когда возникнет потребность в финансах, а средств будет не хватать. Запланируйте что-то интересное на вторую половину дня и избегайте чрезмерной настойчивости в делах. Предприниматели могут понести убытки, однако упорный труд в правильном направлении принесет результат. В этот день вы захотите побыть в одиночестве, даже не предупредив никого, однако мысли не будут давать покоя. Возможно беспокойство из-за второй половинки.

Гороскоп на завтра - Лев

Друг может испытать вашу открытость и терпение, поэтому не отказывайтесь от своих ценностей и оставайтесь рациональными в решениях. Новые контракты будут выглядеть привлекательно, но могут не принести ожидаемой прибыли — избегайте поспешных инвестиций. Новость о семейной тайне удивит, возможны эмоциональные колебания. Чрезмерная настойчивость на работе может вызвать рост гнева, поэтому учитывайте потребности других. День будет ярким и полным смеха, хотя стресс из-за второй половинки может отразиться на здоровье.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день развлечения поддержат хорошее настроение, а советы опытных людей помогут достичь успеха. Вы будете в центре внимания и в романтическом настроении — стоит запланировать что-то особенное. Карьерные шаги принесут результат и позволят завершить важные дела. Прогулка может закончиться недоразумением, однако ваша вторая половинка снова приятно вас удивит.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Рабочее давление в этот день может вызвать стресс и напряжение. В то же время финансовое положение улучшится благодаря возврату просроченных платежей. Возможны приятные сюрпризы и подарки от родственников и друзей. Любовная жизнь наладится, а творческие люди могут столкнуться с трудностями, которые напомнят о важности развития своих способностей. В этот день вы получите интересные приглашения и неожиданный подарок, а благословение родителей положительно повлияет на супружеские отношения.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Избавьтесь от упрямства — оно только мешает счастливой жизни. Инвестиции в недвижимость могут принести прибыль, а хорошие новости порадуют вас и семью. Контролируйте эмоции, ведь возможны любовные переживания. Поездка ради карьеры может осуществиться, но стоит посоветоваться с родителями. В этот день у вас будет время для любимых дел и романтики, хотя возможны незначительные проблемы со здоровьем.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Мотивируйте себя на оптимизм — это повышает уверенность и помогает избавиться от страха, ненависти и ревности. Следите за ценными вещами и контролируйте слова, чтобы не обидеть близких. Уделяйте время разумным действиям и заботе о родных. Поездка с любимыми обещает незабываемые моменты. На работе сосредоточьтесь на своих обязанностях, а энергия и любовь вашего партнера поддержат вас в этот день.

Гороскоп на завтра - Козерог

Ваша улыбка в этот день поднимет настроение и поможет избавиться от депрессии. Возможны финансовые выгоды благодаря детям и приятные семейные события. Будьте внимательны на работе из-за возможной конкуренции. В свободное время можно отдохнуть за просмотром сериала, а мелкие ссоры с партнером не испортят день.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день вы будете игривыми и открытыми. Щедрость принесет удовольствие, особенно помощь нуждающимся, но не позволяйте этим пользоваться вашим детям. Простите любимого человека и используйте шанс наладить отношения. Свободное время наконец позволит отдохнуть, а небольшие ссоры с партнером быстро пройдут.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день друзья поддержат вас и поднимут настроение. Консервативные инвестиции принесут доход, а некоторые могут приобрести ювелирные изделия или технику. Избегайте споров на свиданиях. На работе сосредоточенность поможет избежать негативного впечатления у начальства. Найдите время для себя и нового хобби, даже если семейные обязанности или здоровье партнера создают трудности.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

14:46Украина
Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

14:14Война
Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Последние новости

16:00

Алла Пугачева приедет: в РФ сделали заявление

15:38

Женщина съела недожаренную рыбу и лишилась конечностей: что произошло

15:20

"Картина была понятной": почему Козловский ушел из армии

15:00

Как выровнять наклоненное дерево: простой способ, который спасет растениеВидео

15:00

Поклонники не узнали Дана Балана - как он сейчас выглядит

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
14:46

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

14:45

Рецепт нескучных котлет с начинкой: все дело в секретном соусеВидео

14:45

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

14:40

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Реклама
14:20

Когда Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026

14:15

Модные принты 2026: что будем носить после эпохи минимализма

14:14

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

13:58

"Промурашило": звезда "Властелина колец" трогательно поддержал УкраинуВидео

13:56

Кот устроил неожиданную "забастовку": не позволил хозяину выйти из домаВидео

13:52

Женщина откладывала всего по 15 долларов для племянницы: ее баланс впечатляет

13:47

Гороскоп на завтра 25 февраля: Девам - недоразумения, Весам - подарок

13:44

Сын Анны Кошмал попал в больницу: "Все плохо"

13:32

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:23

Диетологи бьют тревогу: какая опасная рыба заполонила все супермаркеты

13:18

Гороскоп Таро на сегодня 25 февраля: Овнам - спросить себя, Львам - вклад

Реклама
12:59

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

12:55

"Он разрушает страну": Роберт Де Ниро вновь резко высказался о Трампе

12:48

Оля Фреймут отвезла детей к "американской" дочери — как они выглядят

12:39

Удар по кошелькам: продукт, который украинцы покупают пачками, неожиданно подорожал

12:33

Что означает "Мир на условиях Украины"?мнение

12:28

Четыре года войны в Украине: Жданов заявил о стратегическом провале РФ

12:18

Снег с дождем: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

12:17

"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

11:45

Как часто нужно мыть полы: ошибки портят паркет, плитку и ламинат

11:42

Не только розы: какие цветы лучше всего подходят для онлайн-бизнеса

11:36

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

11:35

Путинистка Симоньян набрала вес: как она выглядит

11:33

"Перемены в нем точно вижу": Падалко высказалась о 18-летнем сыне в ВСУ

11:32

Пора спиливать или нет: как определить, умерло ли деревоВидео

11:30

Невеста удивила друзей и гостей неожиданной просьбой: что она попросила

11:05

Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

10:58

Переговоры по Украине зашли в тупик, признаков компромисса нет - Bloomberg

10:56

Украина принудит Россию к миру: Федоров рассказал о плане войны

10:49

Муж покойной Фриске просит помощи с сыном

10:43

"Годы боли": украинские знаменитости вспомнили 24 февраля 2022 года

Реклама
10:43

Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

10:17

Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"

09:56

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News

09:55

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55

"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

09:27

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

09:02

Денежный прорыв марта 2026: три знака зодиака притянут богатство как магнит

08:50

Отключение света в Украине — графики на 24 февраля (обновляется)

08:41

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 февраля (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять