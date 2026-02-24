Укр
Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Виталий Кирсанов
24 февраля 2026, 14:45
Во вторник у некоторых знаков появляется шанс взглянуть на свою жизнь под другим углом.
Три знака зодиака вступают в "белую полосу"
Три знака зодиака вступают в "белую полосу" / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Раков
  • Гороскоп для Львов
  • Гороскоп для Рыб

С 24 февраля 2026 года для трех представителей зодиакального круга начинается этап позитивных трансформаций. Ретроградный Юпитер подталкивает к важному осознанию: старые модели поведения больше не работают, а попытки вернуть прошлое лишь тормозят движение вперёд. Об этом сообщает Главред со ссылкой на YourTango.

Юпитер традиционно ассоциируется с ростом, расширением возможностей и внутренней силой. В период ретроградности его влияние становится более глубоким и осмысленным - это время пересмотра ценностей, переоценки опыта и поиска новых ориентиров.

видео дня

Во вторник у некоторых знаков появляется шанс взглянуть на свою жизнь под другим углом. Они начинают замечать, какой прочный фундамент уже создан, и чувствуют готовность действовать смелее. Лунные влияния усиливают стремление к обновлению, открывая путь к личным достижениям и внутреннему подъёму.

Рак

Представители этого знака почувствуют облегчение, поскольку решатся завершить то, что давно требовало финала. Следование устаревшему сценарию больше не приносит ни радости, ни результата. Приходит понимание: удерживание прошлого только усиливает внутреннюю боль.

Скорее всего, речь идёт о затянувшейся эмоциональной ситуации, которая исчерпала себя. Осознание этого становится поворотной точкой. Юпитер словно открывает перед Раками новые двери, предлагая альтернативные пути и свежие перспективы.

24 февраля накопленный опыт превращается в прочную основу для дальнейшего роста. Через принятие и развитие начинается движение вверх.

Лев

Львам могло казаться, что обстоятельства складываются не в их пользу. Однако ретроградный Юпитер приносит неожиданный разворот событий. Там, где виделся тупик, появляется новая точка зрения.

Момент близости к отчаянию сменяется пониманием: многое зависит от восприятия. Этот день становится символом внутренней трансформации. Речь идёт не о капитуляции, а о перерождении.

Стоит лишь немного изменить отношение к старой проблеме - и ситуация начинает развиваться благоприятнее. Обновлённый взгляд укрепляет уверенность и придаёт сил.

Рыбы

Для Рыб этот период становится временем ясности. Интуитивные догадки получают подтверждение, а внутренняя уверенность усиливается. Возникает готовность доверять себе и не позволять чужим сомнениям влиять на выбор.

Энергия Юпитера помогает оставить позади прежние ошибки и освободиться от чувства вины. Поддержка самого себя становится главным ресурсом перемен.

Отказ от самокритики и привязанности к прошлому открывает пространство для глубоких и позитивных изменений. Жизнь постепенно выравнивается, а будущее начинает выглядеть гораздо светлее.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

