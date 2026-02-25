Три знака зодиака переживут судьбоносный перелом: жизнь начнет меняться

Рано или поздно приходит осознание: прошлое нельзя изменить, но можно изменить отношение к нему.

Три знака зодиака переживут судьбоносный перелом

С 25 февраля 2026 года для некоторых представителей зодиакального круга начинается важный внутренний этап. Это период, когда появляется шанс отпустить затянувшуюся боль и позволить себе двигаться вперед. Об этом сообщает Главред со ссылкой на YourTango.

В жизни всё имеет свой предел - даже переживания и разочарования. Рано или поздно приходит осознание: прошлое нельзя изменить, но можно изменить отношение к нему. И именно сейчас для трёх знаков наступает момент, когда исцеление выходит на новый уровень.

Рак

Для Раков 25 февраля станет точкой эмоционального освобождения. Вы начинаете отпускать то, что долгое время держали внутри. Главный инсайт: вы сами не позволяли себе стать счастливее, цепляясь за старые чувства.

Возможно, глубоко в душе вы считали, что заслуживаете вины или печали. Но теперь приходит понимание: это не так. Период самокритики завершается. Наступает время выбирать себя, своё спокойствие и своё будущее. Настоящее исцеление начинается с разрешения быть счастливыми - и вы готовы его себе дать.

Рыбы

Среда принесёт Рыбам ощущение облегчения. Напряжение, которое долго сопровождало вас, постепенно уходит. Вы понимаете: больше нет необходимости жить под грузом старых обид.

Этот день становится точкой выбора - продолжать жить воспоминаниями или открыть сердце для радости настоящего. Всё чаще вы склоняетесь ко второму варианту. Это не означает забыть прошлое, но означает перестать позволять ему управлять вами.

Осознание собственной ценности становится отправной точкой нового этапа - этапа любви к себе и внутренней гармонии.

Стрелец

Для Стрельцов 25 февраля - день ясности. Вы особенно чётко ощущаете, кем стали и какой путь прошли. Прошлое больше не определяет вас - оно остаётся лишь опытом.

Появляется лёгкость, возвращается оптимизм и вера в будущее. Трудности больше не воспринимаются как тень, а становятся фундаментом для роста. Истина, которую вы открыли о себе, придаёт сил и уверенности.

С этого момента начинается новый этап - период обновления, внутренней зрелости и настоящего эмоционального освобождения.

