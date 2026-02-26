Главные "кошатники" по гороскопу: четыре знака, которые жить не могут без мурлык

Кратко:
- Козероги ценят границы и готовы "завоевывать" доверие питомца
- Водолеи уважают независимость кошек
- Львы учатся скромности рядом с кошками
- Рыбы не жалеют средств на уход за любимцем
Любовь к кошкам — не случайность, а отражение характера. Причем некоторые знаки зодиака чаще других оказываются настоящими "кошатниками".
Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт рассказала изданию PureWow, кто больше всего любит кошек и почему.
Какой знак зодиака больше всего любит кошек
1. Козерог.
Как и сами кошки, Козерог находится под управлением планеты Сатурн.
Сатурн — это планета структуры, ограничений и ответственности.
"Подумайте, разве кошки не вознаграждают нас за то, что мы уважаем их границы?", - отметила астролог.
Козерог ассоциируется с более земной стороной Сатурна — с долговечными структурами, которые мы строим, чтобы сдерживать беспорядок в нашей жизни. Кошки нелегко отказываются от своей привязанности, и обычно нам приходится доказывать свою ценность, прежде чем они прижмутся к нам, пока мы смотрим телевизор. Козероги готовы к долгой игре по завоеванию сердца своего питомца. Успех требует усилий в течение длительного времени.
2. Водолей.
Водолеи обладают самым кошачьим характером. Представители этого знака зодиака также находятся под управлением трудолюбивого Сатурна.
Водолеи могут быть отстраненными, эксцентричными и иметь репутацию очень сдержанных в своих чувствах людей.
Водолей представляет воздушную (или социальную) сторону Сатурна. Водолеи — свободные мыслители. Подобно пугливому котенку, Водолей становится очень привязчивым, когда проходит период адаптации и решает, что любит вас.
"Никогда не задыхаясь от любви, Водолеи относятся к своим кошкам так же, как и к любым другим друзьям. Водолеи ценят то, что кошки понимают: любовь требует различий и пространства. Именно пространство — ключ к успеху", - объяснила Джейми Райт.
3. Лев.
У стремящихся к вниманию Львов отношения с пушистыми друзьями складываются по принципу "противоположности притягиваются".
Львами управляет Солнце — большой, горячий огненный шар, являющийся центром нашего человеческого существования. Кошками же управляет Сатурн — самая дальняя от Земли планета, которую можно увидеть невооруженным глазом. Одна светится величественно, а другая - холодна и далека.
"Другими словами, кошки помогают Львам оставаться скромными, приземляя их в домашней жизни. В противном случае они бы разгуливали по всему городу. Львы также любят то, насколько фотогеничны их кошачьи друзья, иногда даже предпочитая делиться фотографиями своих питомцев, а не своими селфи", - объяснила эксперт.
4. Рыбы.
Рыб часто считают самым спокойным знаком зодиака. Они предпочитают неприхотливых питомцев. Но любовь Рыб к кошкам глубже, чем просто банальная лень.
"Шестой дом Рыб, отвечающий за повседневную гигиену, — это Лев, поэтому они хотят быть окружены маленькими львами в своей повседневной жизни. Рыбы, как и кошки, очень гордятся своим личным состоянием и тратят много дополнительного времени (и денег) на уход за собой. Если у Рыб есть кот, то они будут кормить его самыми дорогими влажными кормами, каждый день расчесывать его шерсть и иметь множество досок на Pinterest, заполненных дизайнерскими кошачьими домиками", - рассказала астролог.
О персоне: Джейми Райт
Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow.
Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes.
Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.
