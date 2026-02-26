Главные "кошатники" по гороскопу: четыре знака, которые жить не могут без мурлык

Астролог рассказала, какие знаки зодиака обожают кошек больше всех.

Кому по звездам суждено стать "кошатником" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Козероги ценят границы и готовы "завоевывать" доверие питомца

Водолеи уважают независимость кошек

Львы учатся скромности рядом с кошками

Рыбы не жалеют средств на уход за любимцем

Любовь к кошкам — не случайность, а отражение характера. Причем некоторые знаки зодиака чаще других оказываются настоящими "кошатниками".

Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт рассказала изданию PureWow, кто больше всего любит кошек и почему.

Какой знак зодиака больше всего любит кошек

1. Козерог.

Как и сами кошки, Козерог находится под управлением планеты Сатурн.

Сатурн — это планета структуры, ограничений и ответственности.

"Подумайте, разве кошки не вознаграждают нас за то, что мы уважаем их границы?", - отметила астролог.

Козерог ассоциируется с более земной стороной Сатурна — с долговечными структурами, которые мы строим, чтобы сдерживать беспорядок в нашей жизни. Кошки нелегко отказываются от своей привязанности, и обычно нам приходится доказывать свою ценность, прежде чем они прижмутся к нам, пока мы смотрим телевизор. Козероги готовы к долгой игре по завоеванию сердца своего питомца. Успех требует усилий в течение длительного времени.

2. Водолей.

Водолеи обладают самым кошачьим характером. Представители этого знака зодиака также находятся под управлением трудолюбивого Сатурна.

Водолеи могут быть отстраненными, эксцентричными и иметь репутацию очень сдержанных в своих чувствах людей.

Водолей представляет воздушную (или социальную) сторону Сатурна. Водолеи — свободные мыслители. Подобно пугливому котенку, Водолей становится очень привязчивым, когда проходит период адаптации и решает, что любит вас.

"Никогда не задыхаясь от любви, Водолеи относятся к своим кошкам так же, как и к любым другим друзьям. Водолеи ценят то, что кошки понимают: любовь требует различий и пространства. Именно пространство — ключ к успеху", - объяснила Джейми Райт.

3. Лев.

У стремящихся к вниманию Львов отношения с пушистыми друзьями складываются по принципу "противоположности притягиваются".

Львами управляет Солнце — большой, горячий огненный шар, являющийся центром нашего человеческого существования. Кошками же управляет Сатурн — самая дальняя от Земли планета, которую можно увидеть невооруженным глазом. Одна светится величественно, а другая - холодна и далека.

"Другими словами, кошки помогают Львам оставаться скромными, приземляя их в домашней жизни. В противном случае они бы разгуливали по всему городу. Львы также любят то, насколько фотогеничны их кошачьи друзья, иногда даже предпочитая делиться фотографиями своих питомцев, а не своими селфи", - объяснила эксперт.

4. Рыбы.

Рыб часто считают самым спокойным знаком зодиака. Они предпочитают неприхотливых питомцев. Но любовь Рыб к кошкам глубже, чем просто банальная лень.

"Шестой дом Рыб, отвечающий за повседневную гигиену, — это Лев, поэтому они хотят быть окружены маленькими львами в своей повседневной жизни. Рыбы, как и кошки, очень гордятся своим личным состоянием и тратят много дополнительного времени (и денег) на уход за собой. Если у Рыб есть кот, то они будут кормить его самыми дорогими влажными кормами, каждый день расчесывать его шерсть и иметь множество досок на Pinterest, заполненных дизайнерскими кошачьими домиками", - рассказала астролог.

Как писал Главред, ранее астролог из Нью-Йорка Джейми Райт рассказала, кто может быть идеальной парой для Овна, и с кем у этого знака зодиака будет неплохая совместимость.

О персоне: Джейми Райт Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow. Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes. Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

