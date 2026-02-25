Кого ждет судьбоносный март и чью жизнь перевернет затмение: прогноз на месяц

В первый месяц весны Юпитер разворачивается. Анжела Перл сказала, какие подарки получат Скорпионы?

https://horoscope.glavred.info/kogo-zhdet-sudbonosnyy-mart-i-chyu-zhizn-perevernet-zatmenie-prognoz-na-mesyac-10743989.html

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 марта состоится очень важное затмение в 11-м доме гороскопа. Это сектор расширения, масштабирования, друзей, новых знакомых и единомышленников.

"Лунное затмение может менять ваше окружение, ваш круг общения. С кем-то из друзей вы можете пойти разными путями, кто-то переедет или уедет. Может быть, вы выйдете из какой-то группы, команды, организации, в которой вы работали", - объяснила астролог.

Лунное затмение может принести вам результаты за какую-то работу, которую вы раньше выполнили. Вы можете получить какой-то приз, премию, ваше имя станет известным. Одиннадцатый дом — это также онлайн-работа, в этой сфере возможны перемены.

Возможно, вас пригласят на день рождения или свадьбу. Если вы свободны, у вас будут большие шансы познакомиться.

Лунное затмение также может закончить какие-то отношения, если вы уже не хотите их продолжать.

3 марта Марс входит в ваш пятый дом гороскопа. Марс — это желание, это страсть. Вас ждет любовь с первого взгляда. Очень быстро могут развиваться события.

У Скорпионов появится огромное желание заняться каким-то творчеством, поехать на какую-то выставку или в путешествие.

7 марта Венера входит в ваш шестой дом гороскопа до конца месяца. Это сектор работы, здоровья и нашей ежедневной жизни.

Не исключен праздник или застолье на работе. Вы получите хорошую новость о повышении. Ждите деньги после 7 марта. Венера также говорит о хорошем самочувствии и здоровье.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 11 марта Юпитер — планета, которая дает подарки и возможности — разворачивается в прямое движение.

"Это планета изобилия. Юпитер был ретроградным, начиная с 13 ноября, и немножко тормозил. Так вот, после 11 марта Юпитер уже развернется, пойдет прямым движением в вашем девятом доме гороскопа, и вы получите свои подарки. Девятый дом — это у нас заграница, другие страны, всё иностранное, другие культуры и национальности. Вас ждет путешествие, поездка, получение визы, эмиграция, переезд за границу, покупка недвижимости в другой стране, знакомство или брак с иностранцем. Не исключено расширение вашего бизнеса на другие страны, придут клиенты из других стран", - свидетельствует гороскоп на месяц.

С 18 по 25 марта Меркурий будет соединяться с лунным северным узлом Раху, который показывает, на чем вы должны фокусироваться и какие уроки проходить.

"И он у вас сейчас в замечательном пятом доме гороскопа. Это дом любви, радости, и удовольствия. У вас задача — до июля месяца получайте удовольствие. Помните о любви к себе. Умеете ли вы получать удовольствие от жизни? Что вам приносит удовольствие? Посвятите эти дни себе", - посоветовала Анжела Перл.

19 марта - новолуние в пятом доме гороскопа. У свободных Скорпионов есть шанс встретить свою любовь. Не исключены любовные треугольники.

С 31 марта Венера принесет Скорпионам хорошие финансовые контракты идоговоренности.

Детальный гороскоп для Скорпионов на март 2026 смотрите на видео:

