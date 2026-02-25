Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

Переезд, брак или новая работа? Что ждет Стрельцов в первый месяц весны?

Гороскоп на март 2026 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда Стрельцы получат клиентов и прибыль

Какое важное событие произойдет 11 марта

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 марта будет лунное затмение 10-м доме гороскопа Стрельцов. Это очень важный дом, который отвечает за цели и амбиции, карьеру, работу, профессию.

"Лунное затмение всегда происходит в полнолуние. Причем это как полнолуние, только в 10 раз сильнее. И вот оно высветит ваш статус. По этому лунному затмению вы решите пожениться, поменять статус, вы узнаете, что ждете ребенка, или вы станете родителями", - объяснила эксперт.

Лунное затмение может высветить вопросы работы. Не исключено, что вы перейдете в другую компанию или вас повысят в должности. Возможно, вы будете расширять свой бизнес, выйдете на глобальный рынок, у вас будут клиенты из разных стран. Может, вы будете работать онлайн или на дому. В первую неделю марта Стрельцы почувствуют самое сильное влияние затмения. Впрочем, иногда его можно ощутить и через месяц.

3 марта Марс входит в ваш четвертый дом гороскопа. Не исключена поездка, переезд. К вам приедут гости. Вы начнете делать ремонт дома. Возможно, вам нужно оформить какие-то документы на проживание. Астролог не советует покупать недвижимость, потому что Меркурий будет ретроградным до 20 марта.

7 марта Венера входит в ваш пятый дом гороскопа до конца месяца. Это замечательный дом для Венеры. Венера — это любовь, деньги, гармония, хорошие новости. Это дом радости, удовольствий, любви.

"Венера замечательная для знакомства, для проведения времени вместе, для поездки на отдых, в театр, на выставку. Может быть, вы выиграете в каком-то конкурсе или соревновании, или будете устраивать какую-то свою выставку. Пятый дом — это то, что у нас для души. И Венера здесь вам очень поможет", - рассказала Анжела Перл.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

11 марта Юпитер — планета, которая приносит изобилие, дает возможности и подарки судьбы — разворачивается в прямое движение. Юпитер был ретроградным еще с 13 ноября, поэтому тормозил процессы. Может быть, он не давал вам достаточно финансов или какие-то финансовые вопросы не решались. С 11 марта ситуация изменится.

"Откроется финансовый поток, финансовый портал, начиная с 11 марта. И Юпитер будет в этом доме гороскопа до июля. В этот период у вас будет хорошая финансовая ситуация", - подчеркнула Анжела Перл.

С 18 по 25 марта Меркурий соединится с северным лунным узлом Раху. Он показывает, на чем вы сейчас будете фокусироваться по вашей карме, по вашей судьбе.

"Возможность какая-то появится. Может, кто-то из детей уедет жить отдельно. Может быть, наоборот, кто-то к вам приедет жить. Не исключено, что вы маму забираете к себе. Может, вы получите документы на ПМЖ или на гражданство", - рассказала астролог.

19 марта — новолуние в четвертом доме гороскопа. Этот означает покупки для дома, новые документы на дом/квартиру. Новый член семьи может появиться.

31 марта Венера входит в ваш шестой дом гороскопа — это сектор работы и ежедневной рутины. Венера даст Стрельцам хорошие новости и хорошее самочувствие. Если вы работаете с клиентами, то получите прибыль. У вас появятся помощники. Может, вы возьмете себе ассистента.

Детальный гороскоп для Стрельцов на март 2026 смотрите на видео:

