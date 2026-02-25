Гороскоп для Дев на март 2026: наследство, выплаты и новые доходы

Девам нужно готовиться к переменам. Судьбоносное затмение изменит жизнь многих представителей этого знака.

Гороскоп на март 2026 для Дев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему первый месяц весны будет чрезвычайно важным для Дев

Какие перемены будут происходить в финансовой сфере

Когда заканчивается период ретроградного Меркурия и что это значит

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Дев.

В целом, март будет месяцем интенсивных изменений и новых начинаний, особенно в личных и деловых отношениях, а также в финансовой сфере.

"Очень важный месяц, такой же, как и февраль, потому что нас снова ждут затмения: 17 февраля было солнечное, а 3 марта будет лунное затмение в знаке Девы. Поэтому для вас это очень важный месяц. Перемены грядут, причём в любой области жизни. Когда затмение происходит в нашем первом доме, оно затрагивает нашу личность: наше настоящее состояние, то, как мы проявляем себя, как реагируем на события, каковы наши планы и намерения", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Основная часть Дев ощутит влияние затмения в первую неделю марта. Вас ждет переезд, помолвка, предложение руки и сердца, брак, а может быть — развод или расставание. По словам Перл, лунное затмение способно поставить точку в отношениях. Может быть смена работы.

3 марта Марс — планета желаний, активности и действий — входит в ваш седьмой дом отношений на весь месяц. Марс — планета решительная, смелая, но может быть и агрессивной, конфликтной. Кому-то он даст смелость сделать предложение руки и сердца, кто-то из девушек будет собирать вещи и переезжать к любимому. А у кого-то может случиться конфликт с начальником, и вы решите хлопнуть дверью и уйти. Марс очень активен.

Весь месяц могут активно вестись переговоры, касающиеся сделок купли-продажи, недвижимости, автомобилей. Но важные контракты лучше подписывать после 20 марта, когда развернется ретроградный Меркурий.

7 марта Венера входит в ваш восьмой дом — это сектор денег, финансов, общего имущества. Здесь Венера очень гармонична, поэтому вас может ждать прибыль. Это могут быть алименты, новости о наследстве, выплаты по страховке, возврат долга, деньги от бизнес-партнёра или рост инвестиций. Это также деньги от родителей или от второй половинки. Вы можете получить финансовую поддержку или легко договориться о разделе средств. Возможны какие-то поступления по суду. Так что с 7 марта и до конца месяца вас ждут приятные новости в финансовой сфере.

Также восьмой дом отвечает за интимные, близкие отношения. Венера здесь, в сочетании с ретро-Меркурием, может дать встречу с кем-то из бывших — мужей, жён или поклонников.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

11 марта Юпитер, который находится в вашем одиннадцатом доме, разворачивается в прямое движение. Он был ретроградным с 13 ноября. Юпитер — планета подарков судьбы, возможностей, любви, детей. Если с 13 ноября что-то тормозилось в этих сферах, то сейчас Юпитер проявит себя в полную силу. Одиннадцатый дом — это дом результатов, а Юпитер даёт даже больше, чем вы ожидали. Это могут быть результаты в работе, награда, признание, финансовый приз. Это также могут быть приглашения на какие-то мероприятия, концерты, дни рождения, свадьбы или поездки на конференции и семинары. Возможно, вы познакомитесь с кем-то через друзей, и начнётся роман. Юпитер в одиннадцатом доме — это очень хорошее положение, он поменяет ваше окружение к лучшему, расширит круг друзей и единомышленников.

С 18 по 25 марта Меркурий соединяется с кармическим узлом Раху. Вы поймете, на чем вам нужно фокусироваться. И происходит это в вашем седьмом доме отношений, брака и партнёрства. 20 марта Меркурий разворачивается прямо на этом узле.

"У всех это соединение проиграется по-разному: у кого-то это отношения с супругом, у кого-то — с подругой, боссом или взрослыми детьми. Хотите вы этого или нет, вам придётся на этом сосредоточиться. Возможно, у вас кардинально меняется окружение из-за переезда или смены работы, появляются новые люди, с кем-то вы съезжаетесь и начинаете жить вместе. Это также могут быть активные переговоры, торги с собственником жилья — ведь седьмой дом отвечает за "другого человека", который часто служит для нас зеркалом", - рассказала астролог.

19 марта — новолуние в седьмом доме гороскопа. Солнце и Луна соединяются, открывая новый этап. Может поступить новое предложение, состояться новая встреча, знакомство, подписание контракта или договорённость о коллаборации. Новолуние принесёт что-то новое: информацию, сообщение или предложение.

20 марта Меркурий разворачивается в прямое движение. Ретроградный период заканчивается, и уже можно смело подписывать документы, покупать машины, квартиры и делать плановые операции.

31 марта Венера входит в девятый дом дальних стран и заграницы. Венера — планета хорошая, поэтому ждите гармоничных новостей. Может прийти посылка из-за границы, финансовая помощь или просто приятные новости. Возможно знакомство с иностранцем или с человеком другой культуры. Может, вы будете пробовать экзотическую кухню, оформлять визу или загранпаспорт, бронировать билеты и отели в путешествие. Возможны хорошие новости, связанные с учёбой, а также с юридическими вопросами — вы легко договоритесь с кем нужно.

Еще одно важное астрологическое событие — Сатурн и Нептун соединяются в восьмом доме финансов. Сатурн задержится здесь на ближайшие два года. Он будет заставлять вас строить новый финансовый план, вводить дисциплину и подходить к деньгам более ответственно. В начале этого месяца у Дев остро встанет вопрос об общих финансах, кредитах, наследстве. По словам Перл, Девы будут планировать свою финансовую ситуацию, и она как будто перейдёт на совершенно другой уровень.

Детальный гороскоп для Дев на март 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

