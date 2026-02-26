Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Рожденные в эти месяцы не боятся пенсии: их ждёт богатая и счастливая жизнь

Сергей Кущ
26 февраля 2026, 09:18
Пенсия для этих людей — это не финал, а новая, осознанная глава, в которой они чувствуют себя свободнее и увереннее, чем когда-либо.
Рожденные в эти 3 месяца будут процветать на пенсии
Рожденные в эти 3 месяца будут процветать на пенсии / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Май символизирует расцвет и стабильность
  • Рожденные в сентябре отличаются организованностью и вниманием к деталям

Для одних пенсия — это страх потерять привычный ритм жизни, для других — долгожданная свобода. Астрологи считают, что люди, рожденные в определённые месяцы, особенно гармонично входят в этот этап и буквально расцветают после завершения карьеры.

Январь — дисциплина, которая окупается

Люди, родившиеся в январе, с ранних лет привыкают к структуре и планированию. Атмосфера "новый год — новые цели" формирует в них стремление к долгосрочным результатам.

видео дня

Под влиянием Козерога и Водолея январские именинники сочетают практичность и независимость мышления. Они редко живут одним днём — наоборот, строят фундамент будущего.

Именно поэтому к пенсии они подходят подготовленными:

  • финансово — благодаря дисциплине и стабильной работе;
  • эмоционально — благодаря умению ставить цели и адаптироваться.

Для них выход на пенсию — это не конец активности, а шанс заново открыть себя. Курсы, волонтёрство, собственное дело или давно отложенное хобби — всё это становится новой главой их жизни.

Май — умение наслаждаться плодами труда

Май символизирует расцвет и стабильность. Люди этого месяца обычно терпеливы и понимают, что успех требует времени.

Под влиянием Тельца и Близнецов они сочетают любовь к комфорту с живым интересом к жизни. Они умеют работать, но также умеют отдыхать.

На пенсии майские именинники:

  • создают уютный и красивый быт;
  • путешествуют;
  • уделяют время семье и традициям;
  • занимаются садоводством или творчеством.

Для них пенсия — это награда за годы труда. Они умеют замедляться и по-настоящему наслаждаться моментом.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Сентябрь — цель и баланс

Рожденные в сентябре отличаются организованностью и вниманием к деталям. Они редко действуют импульсивно — предпочитают планировать и анализировать.

Под влиянием Девы и Весов они объединяют практичность и стремление к гармонии. Именно эта комбинация помогает им мягко перейти к новому этапу жизни.

Сентябрьские пенсионеры не теряют ощущение смысла. Они часто становятся:

  • наставниками;
  • консультантами;
  • волонтёрами;
  • активными участниками творческих проектов.

Для них важно не просто отдыхать, а чувствовать цель. И они находят её даже после завершения карьеры.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

10:21Политика
Не осталось ни одной целой подстанции: РФ повредила энергообъект на Одесчине

Не осталось ни одной целой подстанции: РФ повредила энергообъект на Одесчине

10:20Украина
"Десятки раненых людей": Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по Украине

"Десятки раненых людей": Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по Украине

10:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Китайский гороскоп на сегодня 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Китайский гороскоп на сегодня 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Гороскоп Таро на сегодня 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Гороскоп Таро на сегодня 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Последние новости

10:21

LELEKA призналась, что имеет психическое расстройство: "Планировала свою смерть"

10:21

Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

10:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

10:20

Не осталось ни одной целой подстанции: РФ повредила энергообъект на Одесчине

10:17

Начался первый ретроградный Меркурий 2026: как он повлияет на знаков зодиака

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
10:11

"Десятки раненых людей": Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по Украине

09:58

Военные объекты теперь легкая мишень: партизаны провели громкую диверсию в Крыму

09:48

Трамп разочарован: в США назвали единственный путь окончания войны в Украине

09:26

После призыва к отстранению: шансы Украины на победу в Евровидении-2026 по версии букмекеров

Реклама
09:20

РФ била по Украине всю ночь, ракеты Х-22 не полетели: что известно об атаке и новой угрозе

09:18

Рожденные в эти месяцы не боятся пенсии: их ждёт богатая и счастливая жизнь

09:17

"Помогал выживать всем": внезапно умер народный артист Украины

09:00

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м

08:54

"Американцы ждали несколько месяцев": Портников - о демарше СШАмнение

08:52

Введение миротворцев в Украину зависит от прихоти Путина — The Telegraph

08:50

Отключение света в Украине — графики на 26 февраля (обновляется)

08:49

РФ атаковала Полтавщину: без света тысячи людей, есть разрушения, вспыхнули пожарыФото

08:18

У Кремля есть план: в ISW назвали вероятные сроки окончания войны

08:08

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:49

Почему опадают листья у цветов - 7 скрытых причин, о которых не подозреваютВидео

Реклама
07:23

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненыеФото

06:40

Трамп озвучил амбициозные сроки завершения войны в Украине в разговоре с Зеленским

06:10

Ежегодное послание Трампа: внешняя политика отходит на второй планмнение

05:57

Мороз окончательно не отступает из Полтавщины: когда температура поднимется выше 0°C

05:30

Окутает неземная удача: каким знакам зодиака суждено встать на путь счастья

05:00

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

04:41

В СССР "никто не мерз": как спасались от холода советские граждане

04:17

Громкие взрывы, ракеты и "шахеды": Киев под массированной комбинированной атакой

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

03:35

Громкие взрывы в крупных городах: Украина под комбинированной атакой РФ

03:25

Главные "кошатники" по гороскопу: четыре знака, которые жить не могут без мурлык

03:03

Могут ли мобилизовать без "розыска" - адвокат предупредила о новой тенденции

02:34

РФ подняла самолеты: "Тушки" движутся к пусковым рубежам, что известно

02:31

"Куколка": Елена Мозговая показала "крымское" фото

01:58

Почему в школах СССР не было 4 класса на самом деле: большинство не догадывается

01:53

Трамп стремится к быстрому завершению войны: детали разговора с Зеленским - Axios

01:30

"Легче не становится": от чего слегла Санта Димопулос

01:01

Почти как в Голливуде: что известно о самом богатом селе УкраиныВидео

00:58

5 знаков зодиака, которые чаще всего молчат - почему их тишина сильнее слов

25 февраля, среда
23:56

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Реклама
23:17

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 26 февраля

23:02

Война закончится, но политическим решением: командующий НГУ поразил заявлением

22:58

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

22:38

Сокровище королей: найдено украшение, изменившее ход историиВидео

22:30

"Мне больно": Melovin открылся после разрыва с женихом-военным

22:10

Ольга Сумская сделала публичное признание: "Я не могу"

21:39

Голливудская актриса оказалась прикованной к постели из-за неизлечимой болезни

21:36

Дети будут просить добавки: рецепт полезных конфет из трех ингредиентов

21:30

Может вспыхнуть пожар: почему не стоит заряжать электрокар из квартирыВидео

21:26

Урожай без хлопот: пять сортов огурцов, которые подойдут даже новичкамВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять