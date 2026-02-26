Укр
Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Алена Кюпели
26 февраля 2026, 10:44
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 27 февраля
Гороскоп Таро на 27 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро для Овна на пятницу: Тройка Кубков

Овны, вы настолько счастливы, насколько сами этого хотите. Поэтому выбирайте дружбу, которая заставляет вас улыбаться.

Тройка Кубков — это карта Таро, символизирующая поддержку друзей, которые разделяют с вами позитивные моменты. 27 февраля будьте особенно внимательны к тому, как люди относятся к вам, когда вы вместе. Слышите ли вы искренние комплименты и поддерживающие отзывы или подколы в ваш адрес? Слова, которые люди произносят от всего сердца. Если кто-то постоянно жалуется или говорит о других, это многое говорит о том, кто он есть. От этого никуда не деться. Помните, что правильный выбор приводит к позитивным результатам.

Телец

Карта Таро для Тельца на пятницу: Шут, перевернутый

Не попадайтесь в ловушку шаблона, который появляется просто потому, что он есть. 27 февраля перевернутый Шут говорит о моменте, который ведет к хаосу.

Двигайтесь вперед со спокойным умом и духом, зная, что каждый ваш шаг имеет значение. Когда жизнь выходит из-под контроля, верните себе контроль, Телец. Наблюдайте и думайте, прежде чем реагировать. Сожаление не возникнет, если вы позволите контролю определять ваши решения.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на пятницу: Справедливость

Карта Таро "Справедливость" говорит о правде и честности. Всегда лучше поступать так, чтобы это приносило пользу вам и другим, но 27 февраля этот путь может быть неясен. Вы склонны к самосохранению. У вас прекрасный и вдумчивый характер, но даже самый добрый человек может быть слеп к собственному эгоистичному поведению.

Следите за тем, что вы видите в других и как они реагируют. Когда вы чувствуете, что необходимы перемены, подумайте о том, чтобы изменить свои действия так, чтобы всем было комфортно.

Рак

Карта Таро для Рака на пятницу: Восьмерка Мечей, перевернутая

Не все ситуации одинаковы, и некоторые требуют особого внимания. Восьмерка Мечей, перевернутая, говорит о токсичных ситуациях. Трудно сказать, что делать, когда проблема сохраняется. Вам нужно мыслить иначе. Ясность не всегда доступна. Вам нужно сделать шаг назад и спросить себя, почему.

27 февраля вам предлагается сначала взглянуть на себя, чтобы увидеть свою роль. Самопознание — ключ к вашему эмоциональному здоровью и благополучию.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Паж Пентаклей, перевернутая

Чтобы преуспеть 27 февраля, вам нужен план. Перевернутый Паж Пентаклей говорит о прокрастинации и выполнении работы без точного понимания желаемого результата. Вам нужно обдумать свои варианты и возможные последствия.

Таким образом, если вам придется что-то изменить по ходу дела, у вас уже будет представление о том, куда нужно переключиться. Помните, что ваши мысли не всегда будут реализованы одинаково, поэтому записывание и стратегическое планирование помогут вашим идеям лучше развиваться.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Восьмерка Кубков, перевернутая

Восьмерка Кубков, перевернутая, — это упрямая карта Таро, означающая отказ отступать. Вы склонны к решению проблем, и иногда это приносит свои плоды, а иногда мешает вам двигаться вперед.

27 февраля вам следует пересмотреть свою жесткую позицию, которая мешает вам двигаться вперед. Бывают моменты, когда выдержка не в ваших интересах. Попробуйте что-нибудь другое и вернитесь к этому позже, если это будет лучше для вас, даже если только на сегодня.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Десятка Кубков

Весы, вы хотите того же, чего желают все остальные, а именно счастья. 27 февраля ваша карта Таро, Десятка Кубков, символизирует эмоциональное удовлетворение, основанное на сильных привычках.

Сегодня оцените свои привычки. Перечислите ценности, которым вы следуете каждый день. Проанализируйте, за что вы больше всего благодарны. Вам следует заниматься тем, что вам ближе всего к сердцу. Вам не нужно гнаться за неизвестным, когда то, что вы любите, приносит вам удовлетворение.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Колесница

Колесница символизирует силу воли. 27 февраля один из способов жить осознанно — помнить, что наша энергия ограничена.

Ваш разум полон идей, но в конце концов телу нужен отдых. Вместо того чтобы пытаться сделать все, что в ваших силах, за один день, работайте над целью поэтапно.

Начните с устранения вещей, которые вас отвлекают. Избавьтесь от энергетических вампиров или негативных факторов окружающей среды, которые замедляют ваш прогресс.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Восьмерка Жезлов

Все любят ясную коммуникацию, и именно это символизирует Восьмерка Жезлов 27 февраля. Цель — честность, но люди по-разному интерпретируют сказанное. Не каждая тема понятна ясно.

Бывают моменты, когда вы говорите одно, а человек слышит совсем другое, основываясь на собственном восприятии.

Сегодняшняя цель — опередить этот процесс, задавая вопросы и целенаправленно проверяя ситуацию, чтобы уменьшить путаницу.

Козерог

Карта Таро для Козерога на пятницу: Паж Жезлов, перевернутый

Козерог, вы можете почувствовать, когда вам нужен перерыв. Моменты, когда вы что-то откладываете, но не можете найти энергию или мотивацию, чтобы снова взяться за это.

27 февраля Паж Жезлов в перевернутом положении приглашает вас исследовать творческие блоки, когда они возникают. Сделайте что-нибудь с этим, будучи снисходительными к себе. Прогуляйтесь. Поговорите с другом. Посмотрите, как меняется жизнь, когда вы останавливаетесь и уделяете внимание своим потребностям.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Король Жезлов, перевернутый

Водолеи, случаются разные вещи, и они учат вас тому, что вам нужно знать для следующего раза. Король Жезлов, перевернутый, указывает на потерю личной силы.

Сегодня вам предстоит оценить области вашей жизни, которые недостаточно развиты.

Вы понимаете, что у вас хорошо получается, а что нуждается в доработке. Перед вами открываются моменты для исследования. Все, что вам нужно сделать, это принять этот путь и смиренно проявить терпение.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Король Кубков

27 февраля вы усердно работаете, что помогает вам расти духовно, эмоционально и умственно. Рост требует времени, и, как указывает Король Кубков, эмоциональную незрелость нельзя игнорировать. Когда вы чувствуете, что совершили ошибку, возьмите на себя ответственность за это.

Не стыдитесь признать свою неправоту. Вместо этого воспринимайте извинения, даже если они адресованы только самому себе, как прекрасную возможность принять себя таким, какой вы есть.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смена власти в РФ становится ближе: очерчен реальный сценарий отстранения Путина

Ракеты Циркон, Искандер, Х-101 и дроны: в ВС рассказали об особенности атаки РФ

Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

Гороскоп Таро на сегодня 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Гороскоп Таро на сегодня 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

