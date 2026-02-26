Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Марс "сожжёт" бюджет или принесёт прибыль: предупреждение для одного знака зодиака

Анна Ярославская
26 февраля 2026, 21:32
В первый месяц весны Юпитер развернется, и чёрная полоса для Водолеев в вопросах работы и здоровья закончится.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на март 2026 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие перемены в сфере финансов принесет лунное затмение
  • Когда возможны неожиданные расходы и увольнение

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Водолеев.

Если вам интересно, почему Водолеям не стоит начинать романтические отношения со Скорпионами, читайте материал: Почему Скорпион — мечта Рака, а Водолей — испытание: лучшие и худшие совместимости.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 марта состоится лунное затмение в восьмом доме финансов.

"Март будет с фокусом на финансовые дела. Финансовая тема будет очень важна. Это ваши планы, финансовое планирование, ваши ресурсы. Это чужие деньги, деньги чужих людей. Может быть, это поддержка родителей, зарплата или доходы мужа или жены — у них может что-то меняться, потому что затмения обычно обозначают перемены. Лунное затмение подсвечивает ситуацию или приносит какую-то информацию или новости, которые меняют и вынуждают нас менять наш подход к финансовой ситуации. Может, вы будете рефинансировать ваш кредит, реинвестировать что-то, продавать ваши активы или, наоборот, вкладывать деньги куда-то. Не исключена перемена, связанная с налогами", - рассказала астролог.

Также 3 марта Марс входит во второй дом денег. Марс — очень активная планета, которая говорит: надо действовать, нужно делать что-то прямо сейчас. не исключены неожиданные расходы. Марс — это огненная планета, она как будто будет сжигать деньги.

"Какие-то неожиданные расходы могут быть. Может, наоборот, вы выйдете на работу и будет очень много работы, и вы будете много тратить энергии для того, чтобы заработать денег. Марс — конфликтная планета, поэтому не исключен какой-то конфликт на работе. Может, вы уйдете с работы, хлопнете дверью, скажете: "Всё, не хочу больше здесь работать", - рассказала астролог.

Может меняться ваш источник дохода.

Не исключено, что вы начнёте усиленно заниматься спортом.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

7 марта Венера входит в ваш третий дом гороскопа до конца месяца. Венера — замечательная планета, планета любви и гармонии. У вас будет очень приятное общение. Может быть, вы с кем-то познакомитесь, пойдете учиться. Появятся единомышленники. Хорошая новость может быть у вашей сестры или брата. Или они могут приехать к вам в гости, или вы вместе поедете куда-то отдыхать, отмечать какой-то праздник.

11 марта — Юпитер планета, дающая подарки, открывающая возможности — развернется в прямое движение. С 13 ноября Юпитер был ретроградным в вашем доме работы и здоровья. Может быть, были задержки с работой или в вопросах здоровья. Когда Юпитер развернется, все пройдет легко. Например, вы найдете того врача, который вам нужен, или у вас будет улучшение по здоровью и самочувствию.

С 18 по 20 марта Меркурий соединяется с вашим лунным северным узлом Раху. Вас ждет повышение в карьере, расширение бизнеса, новая профессия.

19 марта — новолуние во втором доме денег. Появятся новые деньги, возможность, работа, источник дохода, подработка.

Детальный гороскоп для Водолеев на март 2026 смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Водолей гороскоп Водолей знак Зодиака Водолей Анжела Перл гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

21:31Украина
"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

20:35Мир
"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

19:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Последние новости

21:47

В Украине изменят дизайн 100-гривневой купюры - на что следует обратить внимание

21:32

Марс "сожжёт" бюджет или принесёт прибыль: предупреждение для одного знака зодиакаВидео

21:31

Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

21:29

Резкий поворот на весну: как изменится погода в Днепре уже в эти выходные

20:45

У людей, родившихся в конкретные три месяца, самый тонкий музыкальный вкус

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
20:35

"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

20:25

Большинство совершает ошибку при использовании электрочайника: в чем причина

19:52

"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

19:52

Мы бы уже сломали врагу хребет: Хлывнюк сказал, почему еще не удалось разбить оккупантов

Реклама
19:49

Звезда "Женского Квартала" раскрыла детали о женихе: "Так кайфово"

19:49

Почему собака гоняется за своим хвостом на самом деле: неожиданная причина

19:32

РФ "выдыхается": названа неожиданная причина снижения темпов ракетных ударов

19:16

Как ускорить размораживание мяса: способ с двумя кастрюлямиВидео

19:10

Главный итог войны для России за 4 годамнение

18:51

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:46

Как похудеть без срывов: диетолог назвала три эффективных правилаВидео

18:44

Пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете: цена билета удивляетВидео

18:33

Внезапное потепление накроет Львовскую область: какой будет погода 27 февраля

18:32

Рубль рухнет, бюджеты опустеют: названы сроки финансового краха в России

18:10

Город из чистого золота найден: что скрывает тайное сокровище инковВидео

Реклама
17:55

Больше динамики и боев: представлен трейлер фильма Mortal Kombat IIВидео

17:46

ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

17:34

Он приходил из-за нее каждый день 2,5 месяца: правда всплыла и "взорвала" Сеть

17:23

Как выбрать куртку на весну: стилист показала фасоны, которые захватили подиумыВидео

17:12

Обычный завтрак разрушил жизнь женщины: названа страшная причинаВидео

17:00

Аномальное тепло уже в марте: каким будет первый месяц весны на Тернопольщине

16:58

Отчим был "диджеем": Дорофеева рассказала о детстве в русскоязычной среде

16:56

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменитсяВидео

16:55

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: в DeepState показали изменения

16:28

Кого могут мобилизовать даже с правом на отсрочку: важное предупреждение

16:15

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

16:06

"Как второй раз потерять отца": Илона Гвоздева рассказала о личном горе

15:59

Небанальный ужин из макарон и фарша: рецепт проще простого

15:43

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с факелом за 31 с

15:32

Выдергивать первые седые волосы категорически нельзя: какова причина

15:25

Слова "підлокітник" не существует - как правильно сказать на украинскомВидео

15:11

Гуманитарный трек и вопросы обменов: началась встреча Украины и США в Женеве

15:10

Лунный календарь стрижек на март 2026: благоприятные дни

15:03

Кот заходит домой только если будут соблюдены его "правила": что за условияВидео

14:54

Шесть знаков китайского зодиака вскоре окажутся в полосе везения – кто они

Реклама
14:39

Беременная Харлан показала животик на итальянских каникулах

14:34

Морозы еще не хотят отступать: в Украине ожидаются сильные скачки температуры

14:28

Свет будут отключать еще три года, но не постоянно: названы месяцы без отключений

14:28

"Извини, котик": Цимбалюк попытался связаться с победительницей "Холостяка"

14:18

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

14:08

Классика с характером: как носить красную помаду и не выглядеть неуместно

14:00

"Бедствие": что случилось с Кристиной Орбакайте за границей

13:53

Деньги уносили пачками: начальник раздал работникам 26 млн долларов

13:49

Кому молиться 27 февраля, чтобы избавиться от уныния: какой церковный праздник

13:37

Экономика РФ на грани: Новак рассказал о дефиците продуктов и росте цен

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять