Марс "сожжёт" бюджет или принесёт прибыль: предупреждение для одного знака зодиака

В первый месяц весны Юпитер развернется, и чёрная полоса для Водолеев в вопросах работы и здоровья закончится.

Гороскоп на март 2026 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие перемены в сфере финансов принесет лунное затмение

Когда возможны неожиданные расходы и увольнение

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Водолеев.

Если вам интересно, почему Водолеям не стоит начинать романтические отношения со Скорпионами, читайте материал: Почему Скорпион — мечта Рака, а Водолей — испытание: лучшие и худшие совместимости.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 марта состоится лунное затмение в восьмом доме финансов.

"Март будет с фокусом на финансовые дела. Финансовая тема будет очень важна. Это ваши планы, финансовое планирование, ваши ресурсы. Это чужие деньги, деньги чужих людей. Может быть, это поддержка родителей, зарплата или доходы мужа или жены — у них может что-то меняться, потому что затмения обычно обозначают перемены. Лунное затмение подсвечивает ситуацию или приносит какую-то информацию или новости, которые меняют и вынуждают нас менять наш подход к финансовой ситуации. Может, вы будете рефинансировать ваш кредит, реинвестировать что-то, продавать ваши активы или, наоборот, вкладывать деньги куда-то. Не исключена перемена, связанная с налогами", - рассказала астролог.

Также 3 марта Марс входит во второй дом денег. Марс — очень активная планета, которая говорит: надо действовать, нужно делать что-то прямо сейчас. не исключены неожиданные расходы. Марс — это огненная планета, она как будто будет сжигать деньги.

"Какие-то неожиданные расходы могут быть. Может, наоборот, вы выйдете на работу и будет очень много работы, и вы будете много тратить энергии для того, чтобы заработать денег. Марс — конфликтная планета, поэтому не исключен какой-то конфликт на работе. Может, вы уйдете с работы, хлопнете дверью, скажете: "Всё, не хочу больше здесь работать", - рассказала астролог.

Может меняться ваш источник дохода.

Не исключено, что вы начнёте усиленно заниматься спортом.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

7 марта Венера входит в ваш третий дом гороскопа до конца месяца. Венера — замечательная планета, планета любви и гармонии. У вас будет очень приятное общение. Может быть, вы с кем-то познакомитесь, пойдете учиться. Появятся единомышленники. Хорошая новость может быть у вашей сестры или брата. Или они могут приехать к вам в гости, или вы вместе поедете куда-то отдыхать, отмечать какой-то праздник.

11 марта — Юпитер планета, дающая подарки, открывающая возможности — развернется в прямое движение. С 13 ноября Юпитер был ретроградным в вашем доме работы и здоровья. Может быть, были задержки с работой или в вопросах здоровья. Когда Юпитер развернется, все пройдет легко. Например, вы найдете того врача, который вам нужен, или у вас будет улучшение по здоровью и самочувствию.

С 18 по 20 марта Меркурий соединяется с вашим лунным северным узлом Раху. Вас ждет повышение в карьере, расширение бизнеса, новая профессия.

19 марта — новолуние во втором доме денег. Появятся новые деньги, возможность, работа, источник дохода, подработка.

Детальный гороскоп для Водолеев на март 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

