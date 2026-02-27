Укр
Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Руслана Заклинская
27 февраля 2026, 03:26
Астрологи назвали четыре знака китайского зодиака, которые легче всего достигают высот.
Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков
Какие четыре знака китайского зодиака легче всего достигают высот / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему дата Китайского Нового года меняется каждый год
  • Какие черты характера помогают Дракону
  • Почему Быка считают символом стабильного успеха

Китайский Новый год определяется по лунно-солнечному календарю, поэтому его дата каждый год меняется (обычно приходится на период между 21 января и 20 февраля). Астрологи Parade выделяют несколько знаков, представители которых обладают особыми качествами, помогающими достигать значительных высот в жизни.

Главред узнал, какие четыре знака китайского зодиака достигнут успеха в жизни.

Дракон

Последние годы рождения: 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952

Людей, рожденных в год Дракона, часто называют теми, кто "рожден подниматься". Они обладают масштабным видением, сильной верой в себя и природными лидерскими качествами. Драконы умеют замечать возможности, которые остаются незамеченными для других, и способны объединять вокруг себя сильную команду.

Их редко устраивает просто комфортная жизнь — они стремятся к достижениям, влиянию и созданию наследия. Харизма Драконов настолько сильна, что они привлекают внимание даже без особых усилий. Их цель — выделяться и оставлять заметный след.

Крыса

Последние годы рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Крыса доказывает, что для успеха не обязательно быть громким или демонстративным. Представители этого знака мыслят стратегически, быстро анализируют ситуацию и умеют планировать на несколько шагов вперед. Они мастерски превращают небольшие возможности в значительные достижения.

Их успех обычно не сопровождается громкими заявлениями, но он стабилен, продуман и долговечен. Крысы умеют накапливать ресурсы и постепенно выстраивать прочную основу для будущих достижений.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Бык

Последние годы рождения: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949

Бык олицетворяет последовательность и выносливость. Это люди, которые достигают цели благодаря системной работе, дисциплине и терпению. Они не гонятся за быстрой славой, но уверенно движутся вперед, шаг за шагом реализуя свои планы.

Их сила — в настойчивости и готовности работать в долгосрочной перспективе. Именно эта способность не сдаваться и доводить дела до конца делает их примером стабильного успеха.

Тигр

Последние годы рождения: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950

Тигры — смелые, решительные и естественно конкурентоспособные личности. Они стремятся к свободе и независимости, а достижение успеха для них — это возможность самостоятельно управлять своей жизнью и временем.

Представители этого знака часто выбирают лидерские роли, предпринимательство или проекты с высоким уровнем риска. Они не боятся сложных вызовов и способны быстро продвигаться вперед. В то же время им важно научиться контролировать нетерпение и доверять собственным решениям — тогда их путь к вершине становится еще более стремительным.

Об источнике: Parade

Parade.com – это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем – это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

На протяжении многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменитсяВидео

