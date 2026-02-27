Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Дополнительное ощущение судьбоносности принесет лунное затмение в Деве 5 марта.

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни

Астрологи составили прогноз на неделю со 2 по 8 марта 2026 года. В этот период три знака зодиака окажутся в центре мощного потока удачи.

Несмотря на то что Меркурий продолжит ретроградное движение в Рыбах до 20 марта, 7 марта произойдет важное астрологическое событие - Казими Меркурия, то есть его соединение с Солнцем. Об этом сообщает Главред со ссылкой на YourTango.

Казими станет точкой перезапуска: запутанные ситуации начнут проясняться, а внимание сместится с прошлого на будущее. Период с 7 по 20 марта идеально подойдет для анализа, стратегического планирования и подготовки к активным действиям. После завершения ретроградной фазы появится возможность быстро реализовать намеченное.

Дополнительную судьбоносную окраску придаст лунное затмение в Деве 5 марта. Обычно полнолуние символизирует завершение, однако на этот раз оно станет стартом нового этапа. Перемены будут происходить через внутренние осознания, неожиданные повороты и важные решения.

Рак

Для Раков начинается период расширения горизонтов. Темы, связанные со знаком Рыб, откроют возможности роста и изобилия. В последние годы эта сфера могла казаться ограниченной из-за влияния Сатурна и Нептуна, однако сейчас напряжение постепенно ослабевает.

Казими Меркурия 7 марта даст шанс перезапустить проекты или идеи, которые раньше не получили развития. Поддержка Марса усилит решительность и поможет без колебаний соглашаться на новые предложения.

События прошлого окажутся частью более масштабного плана. Перед вами загорается "зелёный свет" - важно быть готовыми действовать.

Козерог

Лунное затмение 5 марта станет для Козерогов точкой глубокого внутреннего сдвига. Вы по-новому осознаете свои цели и определите, в каком направлении действительно хотите двигаться.

Это не столько завершение этапа, сколько его переоценка. Начатые в 2025 году процессы получат развитие, а вы сможете трезво оценить свой прогресс и выбрать более амбициозный путь.

Удача проявится через ясность мышления и готовность скорректировать стратегию.

Лев

Львам предстоит соединить вдохновение с практикой. Нептун подтолкнет к масштабным мечтам, а Сатурн потребует конкретных шагов. Именно этот баланс позволит воплотить давние замыслы.

Ключевым моментом недели станет соединение Венеры с Сатурном 8 марта. Этот аспект объединит энергию изобилия и дисциплины, создавая прочную основу для новых начинаний.

Главное - не отказываться от идеи из-за сложностей. Если вы готовы вкладываться и действовать стратегически, удача будет на вашей стороне.

