Гороскоп Таро на март 2026: Овнам - любовь, Тельцам - перемены, Близнецам - успех

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2026 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Овнов будет социально активный месяц. У Тельцов все стабильно в сфере финансов. В жизни Близнецов наступит белая полоса, пишет Главред.
Гороскоп Таро на март 2026 - Овен
Влюблённые Таро — значение
Если вы свободны, то вас ждет предложение руки и сердца. Также возможно деловое сотрудничество, сделка, договор.
Может, с вами свяжется кто-то из вашего прошлого.
3 жезлов Таро — значение
Карта движения и активности. Вы будете куда-то ехать, лететь, планировать. Также эта карта говорит о контактах, коммуникации. Дела будут продвигаться. Очень вероятны путешествия.
Король жезлов Таро — значение
Мужчина (Овен, Лев или Стрелец) сыграет роль в вашей жизни. Это человек будет очень активным.
Туз жезлов Таро — значение
Карта начинаний и возможностей. Обязательно пользуйтесь возможностями, посоветовала таролог.
Придут деньги, премия, зарплата, финансовая поддержка, алименты, стипендия.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на март 2026 - Тельцов
4 жезлов Таро — значение
Карта стабильности и праздника. Может быть, у вас будет новоселье или свадьба?
Не исключена новая работа. Произойдет что-то такое, чему вы порадуетесь и что внесёт в вашу жизнь стабильность, чувство безопасности, какое-то спокойствие.
Дьявол Таро — значение
Карта обозначает силовые структуры, налоговую, полицию.
Стоит проявить осторожность. Есть риск того, что вами может кто-то манипулировать.
Смерть Таро — значение
Это карта больших перемен. У вас заканчивается какой-то цикл жизни и начинается новый. Этих перемен не удастся избежать.
Рыцарь пентаклей Таро — значение
Финансовая ситуация стабильная. У вас есть источник дохода, работа, клиенты.
Король мечей Таро — значение
Может быть, вы будете обращаться к врачу или вызывать врача своей маме, бабушке.
Король мечей - это, как правило, какой-то специалист. Возможно, вы будете обращаться к юристу, бухгалтеру, к финансисту за советом. По гороскопу этот человек, как правило, Близнецы, Весы или Водолей.
7 пентаклей Таро — значение
Финансы будут расти. Возможно, вы уже посадили какие-то семена, которые прорастут и дадут вам плоды.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на март 2026 - Близнецы
6 жезловТаро — значение
Вас ждет обеда, достижение. Вы будете гордиться собой. Вас ждет радостная новость. Будет ощущение "У меня все получилось!".
В целом, вас ждет движение вперёд, прогресс, хорошее развитие событий.
Звезда Таро — значение
Звезда — это ваша цель. Вы как будто вы поймёте свое предназначение. Вы знаете, куда вам двигаться, в каком направлении.
Появится влиятельный человек, который вам поможет.
В целом, это потрясающая карта, карта надежды и мечты.
Королева кубковТаро — значение
Это у нас девушка или женщина — Рак, Скорпион или Рыбы по гороскопу. Она появится в вашей жизни.
Также это может быть ваш психолог, доктор, нарколог.
СилаТаро — значение
Вам всё по силам. Всё, что вы задумали, у вас получится. Вы будете справляться с любыми проблемами.
Император Таро — значение
Это мужчина, Овен по гороскопу. Этот человек обладает властью, принимает решения. Это может быть ваш руководитель на работе или чиновник.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
