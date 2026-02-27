Гороскоп Таро на март 2026: Овнам - любовь, Тельцам - перемены, Близнецам - успех

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц весны Овнам, Тельцам и Близнецам.

Гороскоп Таро на февраль 2026 для Овнов, Тельцов, Близнецов / скриншот

Вы узнаете:

Кого ждет месяц свершений и любви

Кому не избежать серьезных перемен

Кого будет сопровождать удача

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2026 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Овнов будет социально активный месяц. У Тельцов все стабильно в сфере финансов. В жизни Близнецов наступит белая полоса, пишет Главред.

Гороскоп Таро на март 2026 - Овен

Влюблённые Таро — значение

Если вы свободны, то вас ждет предложение руки и сердца. Также возможно деловое сотрудничество, сделка, договор.

Может, с вами свяжется кто-то из вашего прошлого.

3 жезлов Таро — значение

Карта движения и активности. Вы будете куда-то ехать, лететь, планировать. Также эта карта говорит о контактах, коммуникации. Дела будут продвигаться. Очень вероятны путешествия.

Король жезлов Таро — значение

Мужчина (Овен, Лев или Стрелец) сыграет роль в вашей жизни. Это человек будет очень активным.

Туз жезлов Таро — значение

Карта начинаний и возможностей. Обязательно пользуйтесь возможностями, посоветовала таролог.

Придут деньги, премия, зарплата, финансовая поддержка, алименты, стипендия.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2026 - Тельцов

4 жезлов Таро — значение

Карта стабильности и праздника. Может быть, у вас будет новоселье или свадьба?

Не исключена новая работа. Произойдет что-то такое, чему вы порадуетесь и что внесёт в вашу жизнь стабильность, чувство безопасности, какое-то спокойствие.

Дьявол Таро — значение

Карта обозначает силовые структуры, налоговую, полицию.

Стоит проявить осторожность. Есть риск того, что вами может кто-то манипулировать.

Смерть Таро — значение

Это карта больших перемен. У вас заканчивается какой-то цикл жизни и начинается новый. Этих перемен не удастся избежать.

Рыцарь пентаклей Таро — значение

Финансовая ситуация стабильная. У вас есть источник дохода, работа, клиенты.

Король мечей Таро — значение

Может быть, вы будете обращаться к врачу или вызывать врача своей маме, бабушке.

Король мечей - это, как правило, какой-то специалист. Возможно, вы будете обращаться к юристу, бухгалтеру, к финансисту за советом. По гороскопу этот человек, как правило, Близнецы, Весы или Водолей.

7 пентаклей Таро — значение

Финансы будут расти. Возможно, вы уже посадили какие-то семена, которые прорастут и дадут вам плоды.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на март 2026 - Близнецы

6 жезловТаро — значение

Вас ждет обеда, достижение. Вы будете гордиться собой. Вас ждет радостная новость. Будет ощущение "У меня все получилось!".

В целом, вас ждет движение вперёд, прогресс, хорошее развитие событий.

Звезда Таро — значение

Звезда — это ваша цель. Вы как будто вы поймёте свое предназначение. Вы знаете, куда вам двигаться, в каком направлении.

Появится влиятельный человек, который вам поможет.

В целом, это потрясающая карта, карта надежды и мечты.

Королева кубковТаро — значение

Это у нас девушка или женщина — Рак, Скорпион или Рыбы по гороскопу. Она появится в вашей жизни.

Также это может быть ваш психолог, доктор, нарколог.

СилаТаро — значение

Вам всё по силам. Всё, что вы задумали, у вас получится. Вы будете справляться с любыми проблемами.

Император Таро — значение

Это мужчина, Овен по гороскопу. Этот человек обладает властью, принимает решения. Это может быть ваш руководитель на работе или чиновник.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

