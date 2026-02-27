Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на март 2026: Овнам - любовь, Тельцам - перемены, Близнецам - успех

Анна Ярославская
27 февраля 2026, 17:15
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц весны Овнам, Тельцам и Близнецам.
Анжела Перл, карты Таро
Гороскоп Таро на февраль 2026 для Овнов, Тельцов, Близнецов / скриншот

Вы узнаете:

  • Кого ждет месяц свершений и любви
  • Кому не избежать серьезных перемен
  • Кого будет сопровождать удача

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2026 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Овнов будет социально активный месяц. У Тельцов все стабильно в сфере финансов. В жизни Близнецов наступит белая полоса, пишет Главред.

видео дня

Гороскоп Таро на март 2026 - Овен

Влюблённые Таро — значение

Если вы свободны, то вас ждет предложение руки и сердца. Также возможно деловое сотрудничество, сделка, договор.

Может, с вами свяжется кто-то из вашего прошлого.

3 жезлов Таро — значение

Карта движения и активности. Вы будете куда-то ехать, лететь, планировать. Также эта карта говорит о контактах, коммуникации. Дела будут продвигаться. Очень вероятны путешествия.

Король жезлов Таро — значение

Мужчина (Овен, Лев или Стрелец) сыграет роль в вашей жизни. Это человек будет очень активным.

Туз жезлов Таро — значение

Карта начинаний и возможностей. Обязательно пользуйтесь возможностями, посоветовала таролог.

Придут деньги, премия, зарплата, финансовая поддержка, алименты, стипендия.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2026 - Тельцов

4 жезлов Таро — значение

Карта стабильности и праздника. Может быть, у вас будет новоселье или свадьба?

Не исключена новая работа. Произойдет что-то такое, чему вы порадуетесь и что внесёт в вашу жизнь стабильность, чувство безопасности, какое-то спокойствие.

Дьявол Таро — значение

Карта обозначает силовые структуры, налоговую, полицию.

Стоит проявить осторожность. Есть риск того, что вами может кто-то манипулировать.

Смерть Таро — значение

Это карта больших перемен. У вас заканчивается какой-то цикл жизни и начинается новый. Этих перемен не удастся избежать.

Рыцарь пентаклей Таро — значение

Финансовая ситуация стабильная. У вас есть источник дохода, работа, клиенты.

Король мечей Таро — значение

Может быть, вы будете обращаться к врачу или вызывать врача своей маме, бабушке.

Король мечей - это, как правило, какой-то специалист. Возможно, вы будете обращаться к юристу, бухгалтеру, к финансисту за советом. По гороскопу этот человек, как правило, Близнецы, Весы или Водолей.

7 пентаклей Таро — значение

Финансы будут расти. Возможно, вы уже посадили какие-то семена, которые прорастут и дадут вам плоды.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на март 2026 - Близнецы

6 жезловТаро — значение

Вас ждет обеда, достижение. Вы будете гордиться собой. Вас ждет радостная новость. Будет ощущение "У меня все получилось!".

В целом, вас ждет движение вперёд, прогресс, хорошее развитие событий.

Звезда Таро — значение

Звезда — это ваша цель. Вы как будто вы поймёте свое предназначение. Вы знаете, куда вам двигаться, в каком направлении.

Появится влиятельный человек, который вам поможет.

В целом, это потрясающая карта, карта надежды и мечты.

Королева кубковТаро — значение

Это у нас девушка или женщина — Рак, Скорпион или Рыбы по гороскопу. Она появится в вашей жизни.

Также это может быть ваш психолог, доктор, нарколог.

СилаТаро — значение

Вам всё по силам. Всё, что вы задумали, у вас получится. Вы будете справляться с любыми проблемами.

Император Таро — значение

Это мужчина, Овен по гороскопу. Этот человек обладает властью, принимает решения. Это может быть ваш руководитель на работе или чиновник.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Гороскоп на март гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Близнецы таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

18:21Фронт
Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

18:19Война
Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причина

Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причина

17:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Последние новости

18:27

Водитель нашел в машине необычное устройство после ремонта: что его напугало

18:21

Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

18:19

Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

18:05

Собака кладет лапу на человека не просто так: дрессировщица раскрыла истинный смысл жеста

17:42

Туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
17:36

Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причинаВидео

17:33

На обложках в 76 лет: супермодель Твигги поделилась секретами молодостиВидео

17:25

Как легко избавиться от неприятного запаха в холодильнике: простые советы

17:15

Гороскоп Таро на март 2026: Овнам - любовь, Тельцам - перемены, Близнецам - успех

Реклама
17:07

Принудительное возвращение мужчин в Украину: в Еврокомиссии сделали важное заявление

17:03

13 продуктов, которые помогут лучше спать: что именно стоит включить в рацион

16:47

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

16:35

Экономика трещит по швам, россиян ждут продукты по талонам - Новак

16:33

Погода будет удивлять: что принесет антициклон в Украину

16:21

"Больной и сумасшедший": Трамп резко ответил Роберту Де Ниро

16:17

"Хрупкая и стильная": Екатерина Осадчая похвасталась мамой-красавицей

16:11

Слово "представлять" употребляют неправильно - как сказать на украинскомВидео

16:07

Будет +12: Украину внезапно накрывает весеннее потепление

16:06

Можно ли на самом деле хранить сливочное масло в морозилке: ответ знают единицы

15:52

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Реклама
15:51

В Украине хотят запретить Roblox: почему у детей возникает опасная зависимость

15:45

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

15:27

Мужчина переночевал в отеле и бесплатно жил там 5 лет: хотел стать владельцемВидео

15:26

Война может закончиться в 2026 году: Зеленский назвал месяц

15:24

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

15:18

"Мое спасение": Екатерина Кухар показала сына, который живет в США

15:06

"Плай" из песни Яремчука "Несравненный мир красоты": что означает это забытое слово

14:56

Выплаты стартовали: украинцам советуют проверить банковские карты

14:20

Почему на вершине Эвереста яйцо никогда не сварится: объяснение ученых удивит

14:08

Не падают во сне: почему кони спят стоя

14:03

Началась новая война, атакован ядерный объект - конфликт между Пакистаном и Афганистаном

14:02

"Лишили Россию связи": Федоров заявил о большой проблеме у врага на фронте

13:58

Дно видно на глубине до 2 метров: какая река является одной из самых чистых в Украине

13:42

"Минимум пять лет жизни уничтожены", – экс-прокурор САП прокомментировал провальное дело НАБУ по "Укрзалізниці"

13:41

Включать нейтральную передачу на "автомате" опасно - чем рискуют водителиВидео

13:19

"Могла и врезать": разъяренная Варум сорвалась на зависимого Агутина

13:11

В Украине вступило в силу локальное прекращение огня: подробности от МАГАТЭ

12:42

Успеть за 3 минуты: врачи рассказали, что нужно делать первым делом после душа

12:39

Зарево видно на километры: ВСУ поразили "жирную" цель в Луганске, там бушует пожар

12:36

"Контратакуем и контрнаступаем": военный заявил о важных изменениях на фронте

Реклама
12:35

Что не стоит сажать на болотистом участке: список почвопокровных растений

12:11

Ровенскую область резко пригреет: синоптики назвали точную дату потепления

12:06

Их все любят - в какие даты рождаются самые привлекательные люди

12:04

Почему нельзя подметать в праздник 28 февраля - строгие приметы

12:02

Украинские обереги: как вышивка и мотанка защищали дом и семью

11:59

Женщина доверилась незнакомцу: через пару минут она получила $1 млн

11:55

"Хватит кормить Москву": экономист предрек России сценарий распада СССР

11:50

Старший сын Брэда Питта отказался от звездного отца — что стало причиной

11:41

В Украине разоблачили схему "заработка" 50 миллионов на ремонте ТЭС - ОГПФото

11:31

Все в огне, был повторный удар: РФ атаковала отель в СумахФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять