Их все любят - в какие даты рождаются самые привлекательные люди

Руслана Заклинская
27 февраля 2026, 12:06
Четыре даты рождения наделяют людей особой эмпатией, живым умом и харизмой, что делает их настоящими любимцами в любой компании.
Четыре дня месяца, в которые рождаются люди с особым магнетизмом / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Почему некоторые люди сразу вызывают симпатию
  • Чем отличаются люди, рожденные 2-го числа
  • Какие качества присущи людям, рожденным 16-го числа

Нельзя отрицать, что некоторые люди с первой минуты вызывают симпатию. Хотя привлекательность и социальное взаимодействие во многом субъективны, существуют черты характера, которые делают человека особенно приятным и легким в общении.

По словам нумерологов и астрологов Parade, есть четыре даты рождения, обладателей которых чаще всего считают магнетическими и харизматичными. Главред узнал, о каких именно датах идет речь.

видео дня

Родившиеся 2-го числа

Люди, родившиеся 2-го числа, отличаются природной харизмой и чувствительностью. Они не пытаются специально произвести впечатление, а сосредотачиваются на искренних эмоциональных связях. Их заботливость и умение поддержать делают их надежными друзьями и партнерами. В нумерологии число 2 связывают с партнерством, а покровителем считают Луну — символ эмоциональности и внутренней глубины.

Родившиеся 16-го числа

Эта дата ассоциируется с духовностью и интуицией. Ее связывают с влиянием Нептуна — планеты мечтаний и тонких переживаний. Сумма числа 16 сводится к 7, что символизирует мудрость и внутреннюю силу. Такие люди часто обладают загадочной привлекательностью, сочетая аналитический ум с глубоким мировоззрением, что притягивает к ним окружающих.

Какое значения чисел в нумерологии
Какое значения чисел в нумерологии / Главред - инфографика

Рожденные 21-го числа

Людей, родившихся 21-го числа, обычно описывают как оптимистичных и ярких личностей. Они легко поднимают настроение окружающим, обладают чувством юмора и умеют увлечь разговором. Число 21 сводится к 3 — символу самовыражения и творчества. Астрологически его связывают с Юпитером, который олицетворяет удачу и расширение возможностей.

Рожденные 23-го числа

Эти люди известны своей гибкостью и коммуникабельностью. Они быстро адаптируются к различным ситуациям, обладают живым умом и любознательностью. Их астрологическим покровителем считается Меркурий — планета мышления и общения. Благодаря наблюдательности и умению вести диалог они легко завоевывают симпатию и интерес окружающих.

Об источнике: Parade

Parade.com – это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем – это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

На протяжении многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

гороскоп астрология нумерология
