Гороскоп Таро на март 2026: Весам - повышение, Скорпионам - свобода, Стрельцам - прибыль

- У кого будет очень спокойный и гармоничный месяц
- Кто поймет свое предназначение в жизни
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2026 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Весов в жизни начнется новый этап. Скорпионы вспомнят свои мечты. Стрельцы получат хороший доход, пишет Главред.
Гороскоп Таро на март 2026 - Весы
Король пентаклей Таро - значение
Финансовая карта. В вашей жизни также появится мужчина (Телец, Дева или Козерог). Это человек будет помогать финансово или давать финансовые советы.
Умеренность Таро - значение
Месяц очень умеренный, спокойный. Соблюдайте баланс, гармонию. Помните: всему свое время, знайте меру во всем.
4 кубков Таро - значение
Карта отдыха. Вы не торопитесь принимать предложения, вы их рассматриваете. Может быть, вам что-то не нравится или вы недовольны на данный момент вашей работой или окружением.
Таролог советует: выбирайте то, что вам по душе.
Мир Таро - значение
Какой-то цикл вашей жизни заканчивается, и вы переходите на следующий уровень. Может быть, вы заканчиваете обучение, получаете диплом. Ваш статус поменяется.
Не исключено повышение на работе. Появится возможность проявить себя.
Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на март 2026 - Скорпион
Умеренность Таро - значение
Замечательная карта. Всё течёт своим чередом, всё сбудется тогда, когда нужно, в своё время.
Нужно знать меру и уметь сказать "нет" тому, что вам некомфортно.
4 кубков Таро - значение
Вы будете отказываться от каких-то предложений или решите куда-то не пойти. По этой карте нужно сделать выбор и выбирать то, что вам по душе.
"Это карта водной стихии, как и вы, Скорпионы. А водная стихия всегда у нас относится к чувствам, к эмоциям. И выбирайте те предложения, которые действительно вам хочется принять. Так что, скорее всего, вы будете от чего-то отказываться: или от встреч с кем-то, или от каких-то предложений по работе", - рассказала таролог.
Рыцарь жезлов Таро - значение
Что-то быстро начинает продвигаться. Это могут быть и бизнес-дела, и рабочие отношения, и личные отношения, и что-то связанное с документами. То, что в вашей жизни затормозилось, или то, чего вы ждали, начнёт продвигаться вперёд.
10 мечей Таро - значение
Вы что-то заканчиваете, решаете вопрос и ставите точку. Возможно, вам придется отрезать какого-то человека из своей жизни и больше с ним не общаться. Может быть, закрыть дверь в прошлое. Может быть, уйти с какой-то работы, на которой вы чувствуете себя плохо.
Сила Таро - значение
Это карта освобождения, свободы, исцеления и смелости. Вы скажете себе: "Я буду той, какой я всегда хотела быть". Вы вспомните свои мечты, вспомните, чего вы хотели. И вас уже не остановить. Никто не может повлиять на ваше мнение. Назад пути уже нет. Вы поймёте, что вы хотите жить только так, как чувствуете.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на март 2026 - Стрелец
Суд Таро - значение
Это карта освобождения, свободы и понимания своего предназначения. Это кармическая карта. Наступит судьбоносный момент в жизни.
Иерофант Таро - значение
Карта мудрости. Мудрый человек, учитель, преподаватель появится в вашей жизни. Может быть, кто-то вам поможет своими мыслями, советами, рассуждениями.
Солнце Таро - значение
Карта счастливых событий и хороших новостей.
Солнце всегда приносит радость. Вы на коне, у вас все получилось. Будет прибыль.
Туз пентаклей Таро - значение
Перед вами откроются хорошие финансовые возможности. Будет предложение работы. В целом, это карта щедрости, получения подарков судьбы, новых начинаний и начала жизни на новом месте.
Дурак Таро - значение
Что-то будет очень меняться. Вы созрели для того, чтобы начать что-новое, начать с нуля.
10 пентаклей Таро - значение
Карта денег, причем суммы будут большими.
Также это карта счастья. У вас все в порядке во всех сферах жизни.
Детальный Таро-прогноз для Стельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
