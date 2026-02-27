Укр
Гороскоп Таро на март 2026: Весам - повышение, Скорпионам - свобода, Стрельцам - прибыль

Анна Ярославская
27 февраля 2026, 18:58
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц весны Весам, Скорпионам, Стрельцам.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Гороскоп Таро на март 2026 для Весов, Стрельцов, Скорпионов / скриншот

Вы узнаете:

  • У кого будет очень спокойный и гармоничный месяц
  • Кто поймет свое предназначение в жизни

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2026 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Весов в жизни начнется новый этап. Скорпионы вспомнят свои мечты. Стрельцы получат хороший доход, пишет Главред.

видео дня

Гороскоп Таро на март 2026 - Весы

Король пентаклей Таро - значение

Финансовая карта. В вашей жизни также появится мужчина (Телец, Дева или Козерог). Это человек будет помогать финансово или давать финансовые советы.

Умеренность Таро - значение

Месяц очень умеренный, спокойный. Соблюдайте баланс, гармонию. Помните: всему свое время, знайте меру во всем.

4 кубков Таро - значение

Карта отдыха. Вы не торопитесь принимать предложения, вы их рассматриваете. Может быть, вам что-то не нравится или вы недовольны на данный момент вашей работой или окружением.

Таролог советует: выбирайте то, что вам по душе.

Мир Таро - значение

Какой-то цикл вашей жизни заканчивается, и вы переходите на следующий уровень. Может быть, вы заканчиваете обучение, получаете диплом. Ваш статус поменяется.

Не исключено повышение на работе. Появится возможность проявить себя.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2026 - Скорпион

Умеренность Таро - значение

Замечательная карта. Всё течёт своим чередом, всё сбудется тогда, когда нужно, в своё время.

Нужно знать меру и уметь сказать "нет" тому, что вам некомфортно.

4 кубков Таро - значение

Вы будете отказываться от каких-то предложений или решите куда-то не пойти. По этой карте нужно сделать выбор и выбирать то, что вам по душе.

"Это карта водной стихии, как и вы, Скорпионы. А водная стихия всегда у нас относится к чувствам, к эмоциям. И выбирайте те предложения, которые действительно вам хочется принять. Так что, скорее всего, вы будете от чего-то отказываться: или от встреч с кем-то, или от каких-то предложений по работе", - рассказала таролог.

Рыцарь жезлов Таро - значение

Что-то быстро начинает продвигаться. Это могут быть и бизнес-дела, и рабочие отношения, и личные отношения, и что-то связанное с документами. То, что в вашей жизни затормозилось, или то, чего вы ждали, начнёт продвигаться вперёд.

10 мечей Таро - значение

Вы что-то заканчиваете, решаете вопрос и ставите точку. Возможно, вам придется отрезать какого-то человека из своей жизни и больше с ним не общаться. Может быть, закрыть дверь в прошлое. Может быть, уйти с какой-то работы, на которой вы чувствуете себя плохо.

Сила Таро - значение

Это карта освобождения, свободы, исцеления и смелости. Вы скажете себе: "Я буду той, какой я всегда хотела быть". Вы вспомните свои мечты, вспомните, чего вы хотели. И вас уже не остановить. Никто не может повлиять на ваше мнение. Назад пути уже нет. Вы поймёте, что вы хотите жить только так, как чувствуете.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на март 2026 - Стрелец

Суд Таро - значение

Это карта освобождения, свободы и понимания своего предназначения. Это кармическая карта. Наступит судьбоносный момент в жизни.

Иерофант Таро - значение

Карта мудрости. Мудрый человек, учитель, преподаватель появится в вашей жизни. Может быть, кто-то вам поможет своими мыслями, советами, рассуждениями.

Солнце Таро - значение

Карта счастливых событий и хороших новостей.

Солнце всегда приносит радость. Вы на коне, у вас все получилось. Будет прибыль.

Туз пентаклей Таро - значение

Перед вами откроются хорошие финансовые возможности. Будет предложение работы. В целом, это карта щедрости, получения подарков судьбы, новых начинаний и начала жизни на новом месте.

Дурак Таро - значение

Что-то будет очень меняться. Вы созрели для того, чтобы начать что-новое, начать с нуля.

10 пентаклей Таро - значение

Карта денег, причем суммы будут большими.

Также это карта счастья. У вас все в порядке во всех сферах жизни.

Детальный Таро-прогноз для Стельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

