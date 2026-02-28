Укр
Любовь найдет именно их: в жизни четырех знаков зодиака стартует новая глава

Мария Николишин
28 февраля 2026, 03:00
В этот день истина быстро поднимается на поверхность.
Кого ждет большая любовь / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака получит удивительное чувство контроля
  • Кого ждет романтический момент

Большая любовь и достаток ворвутся в жизнь четырех китайских знаков зодиака уже 28 февраля. Все потому, что суббота несет энергию Дня опасности под знаком Водяного Петуха, пишет YourTango.

Астрологи отмечают, что Дни опасности имеют острый, проясняющий оттенок. А знак Водяного Петуха помогает истинам быстро подниматься на поверхность, передает Главред.

видео дня

К каким знакам зодиака придет любовь

Петух

В субботу вы можете уловить что-то едва заметное в чьем-то тоне, и это подтвердит то, что вы уже чувствовали. Вы также можете получить заверение, которое укрепит связь или освободит вас. В финансовом плане вы можете отменить то, что больше не имеет смысла, или исправите небольшой дисбаланс, что принесет удивительное чувство контроля.

Лошадь

Вы весь месяц быстро двигались, а 28 февраля замедлитесь, что позволит заметить, кто идет за вами в ногу. Романтический момент в этот день будет ощущаться заземленным и стабильным. В финансовом плане вы будете доверять своей собственной временной шкале, вместо того чтобы сравнивать себя с кем-то другим.

Змея

В этот день вы перестанете чрезмерно анализировать чье-то поведение и будете доверять своей интуиции. В тот момент, когда вы это сделаете, вы почувствуете себя легче. Вы также можете получить неожиданный комплимент, связанный с вашей работой или присутствием. Это подпитает вашу уверенность как в любви, так и в амбициях.

Обезьяна

Для вас в субботу разговор примет непредсказуемый поворот. Вы узнаете что-то важное о ком-то, кто вам небезразличен. Также вы можете принять спонтанное решение, которое в конечном итоге принесет финансовую выгоду.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

