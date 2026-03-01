Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Воскресенье приносит такую удачу, которая делает жизнь крепче.

Кто поймает удачу за хвост / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В первый день весны, 1 марта, трех китайских знаков зодиака ждет феерическая удача и настоящее процветание. Воскресенье наступает с энергией Дня успеха под знаком Деревянной Собаки, из-за этого настроение ощущается стабильным, и ему легко доверять, пишет YourTango.

По словам астрологов, Дни успеха приносят такую удачу, которая делает жизнь крепче. В то же время процветание проявляется через надежность. Поэтому для китайских знаков зодиака 1 марта ощущается как поворотный момент, передает Главред.

Каким знакам зодиака повезет 1 марта

Собака

Воскресенье почти точно отражает энергию вашего знака, и вы это чувствуете. В этот день кто-то может проявить вам верность таким образом, что это вас удивит. Это может быть партнер, который выполняет свои слова, или даже член семьи, который облегчает вашу жизнь. Также вы можете почувствовать мотивацию заняться чем-то практичным, чего вы избегали.

Тигр

1 марта вы получите признание довольно значимым образом. Благодарность или признание заслуг от кого-то изменит ваше настроение больше, чем вы ожидали. Вы поймете, что люди замечают ваши усилия, даже когда не всегда произносят это вслух.

Бык

Ваш успех в воскресенье проявляется через комфорт. Вы можете проводить время, улучшая свое пространство или внедряя небольшую ежедневную привычку. Изменение делает вашу среду более спокойной и легкой для жизни. 1 марта также наступит момент эмоционального успокоения, который даст вам чувство уверенности.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

