Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 1 марта: Весам - интересный вечер, Близнецам - неожиданность

Руслана Заклинская
28 февраля 2026, 14:16
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 1 марта всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 1 марта: Весам - интересный вечер, Близнецам - неожиданность
Гороскоп на 1 марта 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 марта
  • Что предсказывают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 1 марта поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Воссоединение со старым другом поднимет вам настроение, а инвестиции в недвижимость будут удачными. Вы проведете приятное время с мужем или женой в этот день, хотя возможен конфликт из-за старой проблемы. Этот день раскроет романтичность партнера. В то же время возможны неприятности, которые напомнят о ценности настоящих друзей.

Гороскоп на завтра - Телец

Есть риск, что страх помешает вашим стремлениям и амбициям, поэтому стоит прислушаться к дельному совету. Человек с большими планами может привлечь ваше внимание — однако перед инвестициями проверьте его надежность. Избегайте споров с теми, с кем живете, и разрешайте конфликты мирно. Не поддавайтесь чрезмерным требованиям любимого человека. В этот день у вас будет много свободного времени, но использовать его в полной мере будет сложно. Чрезмерное влияние других может вызвать недовольство партнера, а непонимание со стороны семьи способно спровоцировать ваш гнев.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Инвестиции в акции и взаимные фонды будут удачными для долгосрочной прибыли. Дети порадуют своими достижениями. Будьте осторожны с чувствами — влюбленность может создать трудности. Возможно, вы захотите побыть в одиночестве, но мысли не будут давать покоя. Родственник может сделать сюрприз, который изменит ваши планы. Старайтесь избегать гнева и сохранять спокойствие в общении с семьей.

Гороскоп на завтра - Рак

Здоровье будет хорошим, несмотря на определенные психологические трудности. Инвестиции в антиквариат и ювелирные изделия могут принести прибыль. Человек, с которым вы живете, может быть раздражен вашими недавними поступками. Будьте осторожны. Романтический партнер может прибегать к лестощам. В этот день захочется вернуться к любимым занятиям детства. Вечер с мужем или женой может стать особенным. Избегайте неуместных шуток с друзьями, чтобы не испортить отношения.

Гороскоп на завтра - Лев

Контролируйте рацион и занимайтесь спортом, чтобы поддерживать форму. Вместе с мужем или женой стоит обсудить финансы и спланировать будущие сбережения. Избегайте расточительства и поздних развлечений, чтобы не создавать напряжение дома. Ведите себя сдержанно, ведь в этот день легко расстроить любимого человека. Не принимайте поспешных решений, чтобы потом не жалеть. Вмешательство посторонних может негативно повлиять на супружеские отношения. Также возможно внезапное ухудшение самочувствия, что добавит стресса.

Гороскоп на завтра - Дева

Кто-то может испортить вам настроение, однако не позволяйте мелким неприятностям взять верх — лишние переживания могут негативно повлиять на самочувствие. В этот день возможны хорошие заработки, но важно распорядиться средствами разумно. Благоприятный период для заключения брака. В то же время будьте осторожны, поскольку кто-то может попытаться навредить вашей репутации. Если путешествуете, внимательно следите за багажом. Самочувствие мужа или жены может несколько ухудшиться. Поход по магазинам с семьей принесет удовольствие, но и усталость.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Здоровье будет отличным, несмотря на насыщенный день. Новые возможности заработка окажутся выгодными, а друзья поднимут настроение, запланировав интересный вечер. Грусть из-за недостатка общения может сказываться, поэтому не замыкайтесь в себе. Вы сможете дать детям полезные советы по управлению временем. Соседи могут вмешиваться в вашу супружескую жизнь, но ваша связь останется крепкой. Прекрасным завершением дня станет просмотр хорошего фильма в кинотеатре.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Друзья поддержат вас и подарят хорошее настроение. В этот день стоит воздержаться от инвестиций, зато период благоприятен для заключения брака. Ваша вторая половина будет думать о вас в течение дня, а супружеская жизнь переживет приятный этап. Не возвращайтесь к тому, что уже утратило значение, — это только пустая трата времени. Вечер обещает быть замечательным в кругу друзей, однако помните об умеренности.

Гороскоп на завтра - Стрелец

В этот день стоит расслабиться и искать счастье в кругу близких и друзей. Если кто-то с амбициозными планами привлечет ваше внимание, проверьте его надежность перед инвестициями. Используйте свой ум и влияние, чтобы деликатно уладить домашние вопросы. Будьте сдержанны к замечаниям любимого человека и контролируйте эмоции. Рабочие трудности могут расстроить и заставить задуматься. Возможны недоразумения с мужем или женой, однако в целом день будет благоприятным — любимый человек будет радовать хорошим настроением и искренним смехом.

Гороскоп на завтра - Козерог

В этот день давление со стороны руководства на работе и ссоры дома могут вызвать стресс и отвлекать от дел. Важно планировать расходы и накапливать деньги с умом, чтобы избежать проблем в будущем. Следует выбирать проекты, которые принесут пользу и процветание всей семье. Особый друг может поддержать и утешить в сложные моменты. Некоторые из этого знака зодиака могут провести время за просмотром фильма. Благодаря небольшим усилиям день может стать прекрасным для супружеской жизни, а яркое начало добавит энергии на весь день.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день вы будете полны энергии и сможете выполнять дела значительно быстрее, чем обычно. Сэкономленные деньги в этот день помогут в будущем и поддержат в сложных ситуациях. Вы заведете важные знакомства через друзей, а особый друг может поддержать и утешить. Спорт приносит пользу, но не стоит увлекаться им настолько, чтобы это мешало учебе. В этот день вы сможете провести прекрасный вечер с мужем/женой. Также появится желание отдалиться от суеты и материального мира, посвятив время себе.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые вызовут беспокойство. Постарайтесь сохранять спокойствие и не реагировать мгновенно, чтобы обдуманно решить ситуацию. Финансовое положение улучшится в течение дня. Вечер стоит провести с семьей за ужином при свечах, чтобы сделать день особенным. Возможны неожиданные романтические встречи, а во время прогулки в парке можно встретить кого-то из прошлого. В супружеской жизни ожидается приятный ужин и хороший ночной сон. Ваше простое поведение помогает поддерживать гармонию в жизни, поэтому помните об этом и придерживайтесь того, что нужно для улучшения своей жизни.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Работает ПВО, в Дубае прогремели взрывы: уже есть информация о погибшем

Работает ПВО, в Дубае прогремели взрывы: уже есть информация о погибшем

14:15Мир
Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обострения

Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обострения

13:07Политика
Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - эксперт

Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - эксперт

12:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

Последние новости

14:27

Когда в Одессе по-весеннему потеплеет: прогноз погоды на март 2026

14:20

"Никуда не уйду": Филипп Киркоров признался в связи с Аллой Пугачевой

14:16

Гороскоп на завтра 1 марта: Весам - интересный вечер, Близнецам - неожиданность

14:15

Работает ПВО, в Дубае прогремели взрывы: уже есть информация о погибшемВидео

14:07

Разгон до 100 км/ч за секунды: рейтинг авто, которые удивляют своей скоростью

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
14:01

Круче "Шубы": рецепт шикарного салата из сельди за 10 минут

13:53

Кто разобьёт сердце Деве, а кто - даст счастье: названы лучшие и худшие пары

13:13

"И свадьба, и ребенок": Денисенко открыла тайну личной жизни с Савранским

13:13

Стюардесса поделилась важным советом для туристов: нужна бутылка водыВидео

Реклама
13:08

Оккупанты приближаются: эксперт предупредил об угрозе для многотысячного города

13:07

Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обостренияВидео

12:42

Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - экспертВидео

12:14

Риск обесценивания доллара: украинцам сказали, как изменится курс валют

12:13

Цена подскочила выше 50 гривен: в Украине внезапно подорожал базовый продукт

12:03

Девушка показала, как кот повел себя "по-человечески": сделал невозможноеВидео

11:49

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

11:48

Собака всё поняла раньше врача: могут ли питомцы распознать беременность хозяйкиВидео

11:36

Низкая посадка и baggy: какие джинсы выбирать в 2026 году

11:18

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:07

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

Реклама
10:40

Японская подкормка для комнатных цветов: три ингредиента — и будет море бутоновВидео

10:27

В Киеве военные и ветераны могут пройти бесплатную реабилитацию: как записаться

10:25

Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

10:16

"Потом еле откачали": путинист Киркоров опозорился на сцене

09:44

Кремль выбрал цели: ISW предупредил о подготовке РФ к новому наступлению

09:27

Израиль нанес удар по Ирану: прогремели десятки взрывов, что известноВидео

09:19

Одна чайная ложка — и цветение круглый год: натуральное удобрение своими рукамиВидео

09:00

Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 годуВидео

08:56

Проведут ли выборы в Украине в ближайшие месяцы – ответ Зеленского

08:30

Дроны мощно ударили по РФ, зафиксирован пожар: уже известно о последствиях

07:45

Армия РФ не прорвалась: ВСУ добились успеха на трех направлениях, фронт изменился

07:43

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

06:34

В ЕС постепенно отменяют защиту украинцев: Павел Кравчук объяснил, чего ожидатьмнение

06:17

Гороскоп Таро на март 2026: Ракам - деньги, Львам - риск, Девам - весельеВидео

05:57

Мороз внезапно отступает из Полтавщины: когда температура поднимется до 5°C

05:41

Огурцы растут как на дрожжах: метод с скорлупой, ромашкой и молоком

04:41

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

04:13

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

03:57

Украинская казацкая кухня: забытые блюда XVII века, которые стоит попробовать

Реклама
03:00

Любовь найдет именно их: в жизни четырех знаков зодиака стартует новая глава

01:24

Весеннее тепло врывается на Львовщину: когда область разогреет до +13

00:45

Где можно будет увидеть парад планет 28 февраля 2026: лучшее время

00:33

Разметают с полок: в Украине стремительно дорожает главный овощ

00:16

И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

27 февраля, пятница
23:27

"Я говорю 100%": депутат рассказал, когда могут отменить графики отключений

23:15

"Война продлится дольше": Зеленский откровенно высказался о встрече с Путиным

22:33

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

22:22

Как объехать все ямы на дороге и не повредить авто: названы лучшие способыВидео

22:21

Россия боится участия Китая в мирных переговорах: Денисенко объяснил причинумнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять