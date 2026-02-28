Укр
Кто разобьёт сердце Деве, а кто - даст счастье: названы лучшие и худшие пары

Анна Ярославская
28 февраля 2026, 13:53
Астрологи объяснили, с кем Деве будет по-настоящему хорошо.
Дева в любви: с кем счастье, а с кем - провал

Вы узнаете:

  • С кем в паре Дева будет счастлива
  • Какой партнер не подходит Деве по гороскопу

Представители знака зодиака Дева очень склонны к анализу. Ни одна деталь не ускользает от их внимания - начиная от крошек на свитере после того, как вы съели печенье, до вашей улыбки, когда вы влюблены. Девы надежны, прагматичны и структурированы. И так же они подходят к выбору спутника жизни - взвешено и серьезно. Какая пара хорошо подходит для Девы и с кем они не уживутся - объяснили астрологи.

Если вам интересен астрологический прогноз на первый месяц весны для этого знака зодиака, читайте материал: У кого в марте начнется роман и будут деньги: гороскоп на первый месяц весны 2026.

Кто не подходит к Деве

Совместимость Девы и Стрельца

Девы ценят реалистичного партнера, способного к обязательствам, а Стрельцы не слишком склонны ни к реализму, ни к обязательствам. Это не значит, что Стрельцы не могут быть прекрасными партнерами на долгосрочную перспективу, но они стремятся к определенной независимости и гибкости, что может раздражать стремление Дев к порядку и точности, пишет PureWow.

Совместимость Девы и Овна

Хотя технически оба они очень энергичны (Овен физически, Дева умственно), Дева спотыкается на каждой детали, в то время как Овен хочет сокрушить любое препятствие на своем пути, часто без особого обдумывания.

Совместимость Девы и Водолея

Эти два знака — интеллектуалы. Чтобы быть вместе, Водолей и Дева должны иметь много общего. Но если Водолей любит провоцировать окружающих своими самыми острыми комментариями, то Деве не нравятся споры ради споров.

Девы могут быть чрезмерно критичными, но только ради достижения более высокой цели, а не просто для того, чтобы показать свою проницательность. Между тем Водолей участвует в этом ради самой игры, искренне наслаждаясь небольшой словесной перепалкой со своим партнером. Обычно этот матч заканчивается ничьей.

Совместимость Девы и Весов

Утонченные Весы – это воплощение легкости и романтики, а Девы более прагматичны.

Трудно продолжать эпическое любовное путешествие, когда кто-то постоянно напоминает тебе, что ему нужна помощь в прочистке слива в ванной. Дело не в том, что Весы нереалистичны или не хотят работать, а в том, что они хотят наслаждаться своей историей любви и не омрачать ее мелкими жизненными неурядицами.

Совместимость Девы и Близнецов

Хотя эти два знака несовместимы по стихиям (воздушный нрав Близнецов слишком непостоянен и нелогичен для практичной и земной Девы), однако они они обладают даром красноречия. Обычно Близнецы начинают болтать без умолку, прежде чем поймут, что хотят сказать, а Дева быстро анализирует эти словесные абзацы и извлекает то, чего Близнецам не всегда хватает — суть.

Совместимость Девы и Рыб

Эти двое постоянно находятся во взаимном притяжении и разочаровании. Девы гиперреалистичны, поэтому мечтательная логика Рыб может сбить с толку Деву, а резкие замечания Девы могут слишком сильно задеть чувствительных Рыб.

В то же время Девы и Рыбы — одни из самых преданных, вдумчивых и внимательных к деталям людей, и если им удастся найти правильный баланс между эмоциями и разумом, это будет потрясающая пара.

Какая пара хорошо подходит для Девы

Совместимость Девы и Скорпиона

Девы любят рутину, а влюбленный Скорпион будет постоянно поддерживать своего партнера. Всё просто: Дева любит совершенство, а Скорпион предан своему делу, а это значит, что эти двое становятся виртуозами в любви друг к другу.

Совместимость Девы и Девы

Остроумные перепалки между ними просто восхитительны. У Дев один из самых замечательных даров общения среди других знаков зодиака.

Эти двое знают, как общаться, чтобы добиваться результатов, и они бы разгромили любую другую пару знаков зодиака в любом деле.

Когда два Девы общаются, речь идет не только о том, чтобы узнать друг друга, но и о том, чтобы двигаться вперед по жизни как команда. Вместе они — непобедимая сила.

Совместимость Девы и Козерога

И Козероги, и Девы ценят компетентность, и это два самых способных знака зодиака. Для Девы аккуратный ящик с носками может быть романтичнее букета розовых роз, а эффективность Козерога — серьезный источник для того, чтобы появились искры страсти. Но для них это не только работа. Когда они влюблены, они посвящают все свои таланты отношениям. И, как и во всем остальном, что они делают, результаты всегда превосходны.

Совместимость Девы и Тельца

Девы любят служить, а Тельцы любят, когда им служат. Но что делает этот союз более чем односторонним, так это то, что Телец будет защищать и оберегать своих, как главарь мафии (но, скажем так, очень добрый), а Дева тайно любит, когда ею восхищаются (но дома, где безопасно). Эти двое будут дорожить друг другом и никогда не устанут это делать.

Кто идеальная пара для Девы

Совместимость Девы и Рака

Заботливый Рак способен успокоить тревожную Деву как никто другой, и это не просто слова. Они привносят в отношения эмоциональную глубину и преданность, которые нейтрализуют невротизм Девы, позволяя обоим быть самими собой в полной мере. А внимание Девы к деталям означает продуманные подарки, которые согреют ностальгическое и романтичное сердце Рака.

Ранее Главред писал, кто идеальная пара для Тельца - с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив.

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

