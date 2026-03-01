Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц весны Козерогам, Водолеям и Рыбам.

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2026 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козероги будут волноваться из-за финансовой ситуации. Водолеи выйдут из лабиринта. У Рыб поменяется статус, пишет Главред.

Гороскоп Таро на март 2026 - Козерог

5 пентаклей Таро - значение

Это карта страха и жалости к себе. Возможно, вас беспокоит, что вам не хватит денег или вы получите недостаточно.

Может быть ощущение, что не хватает безопасности.

Таролог советует думать о хорошем, потому что вы защищены высшими силами. И в финансах, и в вопросах безопасности, и в вопросах комфорта — всё будет хорошо. Но пятёрка — это перемены. Стоит к ним адаптироваться.

Паж пентаклей Таро - значение

Финансовая карта. Вы можете получить деньги на детей, алименты. Сумма будет небольшой.

Не исключено, что появится подработка.

3 кубков Таро - значение

Козерогам будет, что отпраздновать. Вас ждет встреча с подругами и шопинг вместе. Придут гости, дома будет какое-то застолье. Ыы получите радость и удовольствие от встречи.

Повешенный Таро - значение

Пауза или задержка. Вы находитесь в подвешенном состоянии будете. Возможно, вы ждете какого-то сообщения.

2 жезлов Таро - значение

У вас будет много общения по телефону. Не исключена поездка, которая будет касаться, например, бизнеса.

Это хорошая карта для отношений, для переговоров — и романтических, и деловых.

Гороскоп Таро на март 2026 - Водолей

Туз мечей Таро - значение

Карта номер один, и Туз мечей вносит ясность и понимание, что нужно делать. Может, вы даже кого-то отрежете из своей жизни, кто уже с вами не по пути.

Могут прийти какие-то документы или информация, которая вам поможет.

3 кубков Таро - значение

Подруги, шопинг, поход в спа-салон или на день рождения.

Вы будете находиться в компании людей, с которыми вам приятно проводить время.

Мир Таро - значение

Переход на следующий уровень. Карта Мир завершает какой-то цикл и может поменять ваш статус.

У вас могут появиться клиенты из других стран. Будет завершение какой-то сделки, например, контракта, договора.

Солнце Таро - значение

Солнце всегда даёт ясность, хорошее настроение, хорошее здоровье. Если вы не знали, как поступить или как действовать — теперь всё станет ясно и понятно.

Солнце — это всегда и финансово хорошая карта. Вы получите прибыль. Хорошая карта для бизнеса.

8 пентаклей Таро - значение

Карта получения новых навыков, новых знаний и карта творчества. Может быть, вы будете кого-то обучать, или вы будете у какого-то мастера учиться, поедете на тренинг, чтобы научиться новым навыкам.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на март 2026 - Рыбы

Туз пентаклей Таро - значение

Финансово хорошо месяц будет начинаться. Вас ждет финансовая поддержка, какой-то доход, новая работ. Будет какой-то новый источник дохода или новый ресурс станет доступен через других людей. Возможно, вам вернут долг.

Королева кубков Таро - значение

Это вы, Рыбы. Для мужчин - это девушка или женщина, которая по гороскопу Рыбы, Скорпион или Рак. Это эмоциональная девушка, которая может выслушать. Может быть, это психолог, врач, повар, няня, друг или подруга, мама, сестра, коллега.

Королева пентаклей Таро - значение

Либо это финансист, бухгалтер, риэлтор. Эта девушка по гороскопу Козерог, Дева или Телец.

Может, это подруга, родственница, коллега.

Дьявол Таро - значение

По этой карте идет налоговая, полиция, какие-то силовые структуры.

На вас может быть оказано давление. Обязательно всё читайте и отдавайте юристу на проверку.

6 пентаклей Таро - значение

Карта получения денег, неожиданных подарков. Это может быть бонус, приз, премия. Появятся возможности.

Император Таро - значение

Император - это обычно Овен. Может, это ваш начальник, муж, отец, чиновник, кто-то, кто принимает решения. От этого человека зависит какое-то решение. И вы будете ждать, что он решит какой-то ваш вопрос.

Мир Таро - значение

Получение очень важной новости, смена вашего статуса: вы становитесь родителями, выходите замуж или женитесь, принимаете какое-то очень важное решение.

