Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

Алена Кюпели
3 марта 2026, 10:59
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 4 марта
Гороскоп Таро на 4 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Таро-гороскоп на среду для Овна: Шестерка Мечей

Жизнь — это то, что вы из нее делаете. 4 марта Шестерка Мечей говорит о выборе приоритетов.

Сегодня, Овен, вы столкнетесь с нестабильностью в расписании, но важны не события вокруг вас, а то, как вы с ними справляетесь.

Вы можете переосмыслить практически любую ситуацию в позитивном ключе, взглянув на нее под определенным углом. Переосмыслите негативные мысли. Выбирайте хорошее в том, что видите. Вам не нужно отрицать существование проблемы или избегать ее решения, но, увидев проблему, вы облегчите себе путь.

Телец

Таро-гороскоп на среду для Тельца: Девятка Жезлов

Девятка Жезлов символизирует стойкость. 4 марта ваш день будет насыщен решением различных проблем. Есть люди, которые разжигают конфликты, и они могут истощить вашу энергию, если вы не будете осторожны.

Вместо того чтобы позволять другим диктовать вам, как тратить время, возьмите ситуацию под контроль. Сосредоточьтесь на цели и на том, как вы её достигнете. Решите, что, несмотря ни на что, вы закончите начатое и доведете проект до конца.

Близнецы

Таро-гороскоп на среду для Близнецов: Десятка Кубков, перевернутая

4 марта перевернутая Десятка Кубков указывает на проблемы в вашей семейной жизни, которые проявляются во многих аспектах. Вы понимаете, что не можете исправить, и в то же время захотите попытаться наладить отношения, которые для вас очень важны.

Сегодня сосредоточьтесь на хорошем в других. Вы можете выбрать безопасную дистанцию, сохраняя при этом возможность для общения. Вы можете найти золотую середину, даже если никогда не сможете быть так близки, как хотелось бы.

Рак

Таро-гороскоп на среду для Рака: Император

Император — это карта, символизирующая авторитет, основанный на мужской энергии. Поэтому 4 марта вам рекомендуется инициировать проекты и брать на себя руководящую роль. Такая амбициозность может показаться жесткой для вашего более интуитивного подхода. Сейчас вы найдете способ объединить мужскую и женскую энергию.

Однако подумайте о времени, которое вам не нужно тратить впустую. Подумайте, сколько времени вам нужно, чтобы уложиться в определенный срок или перейти к новым проектам. Суть не в том, чтобы потакать эмоциям, а в том, чтобы завершить свой путь.

Лев

Таро-гороскоп на среду для Льва: Пятерка Мечей

Конфликт, связанный с картой Таро "Пятерка Мечей", поможет вам повысить самосознание 4 марта.

Лев, вы видите темную сторону своей личности и без колебаний обращаетесь к ней. Вы с распростертыми объятиями принимаете личностный рост и видите, как трудный путь открывает вам путь к зрелости. Вы не сможете избежать трудностей роста, но знание того, что награда ждет вас по другую сторону, того стоит.

Дева

Таро-гороскоп на среду для Девы: Семерка Пентаклей, перевернутая

Обратите внимание на результат, Дева. Когда вы очень усердно работаете над проектом или отношениями, но не получаете отдачи от своих вложений, спросите себя, почему.

Перевернутая Семерка Пентаклей говорит о потраченном впустую времени, и иногда вы можете так много работать над определенной областью своей жизни, только чтобы обнаружить, что ваши усилия или навыки были использованы неправильно.

4 марта посмотрите, какие области должны быть намного лучше, чем сейчас. Внесите небольшие изменения, чтобы посмотреть, сможете ли вы это улучшить.

Весы

Таро-гороскоп на среду для Весов: Четверка Мечей

Отдых может быть очень продуктивным, Весы. 4 марта Четверка Мечей говорит о том, чтобы сделать перерыв, особенно после того, как вам пришлось пережить какие-то трудности.

Если ваша рабочая неделя была слишком длинной или вам пришлось пережить эмоционально истощающий разговор, дайте себе передышку. Отступите назад и позвольте себе немного поспать сегодня ночью. Уделите время, необходимое для восстановления сил и душевного равновесия.

Скорпион

Гороскоп Таро на среду для Скорпиона: Повешенный

Вы видите вещи такими, какие они есть, а не такими, какими вы надеялись их увидеть. Повешенный — символ ожидания, как правило, кого-то, кто вам дорог, чтобы включить его в ваши планы.

Однако 4 марта вы проснетесь и поймете, что поступаете глупо. Действовать самостоятельно — лучший вариант для ваших обстоятельств. Вам нужно отделиться от группы и мыслить независимо.

Стрелец

Гороскоп Таро на среду для Стрельца: Звезда

Вы справились, Стрелец. 4 марта карта Таро "Звезда" указывает на праздничный период, когда вы успешно вступаете в мирный и спокойный этап жизни. Вы обретаете мудрость опыта и стойкость времени.

Вы больше не беспокоитесь о том, что могло бы быть, как раньше. Вместо этого вы смотрите вперед, предвкушая следующее препятствие, потому что знаете, что можете все.

Козерог

Таро-гороскоп на среду для Козерога: Шестерка Кубков

Воспоминания могут быть прекрасным времяпрепровождением, особенно когда они вселяют чувство благоговения и уверенности в своих корнях. 4 марта вы обретаете чувство комфорта в своей жизни.

Воспоминания вдохновляют вас быть добрее и терпеливее к людям. Вы видите, как те, кто проявлял к вам внимание, помогли вам, и теперь вы можете отплатить им тем же.

Водолей

Таро-гороскоп на среду для Водолея: Умеренность, перевернутая карта

Делать меньше на самом деле может быть больше, Водолей. Карта Таро "Умеренность", особенно в перевернутом положении, символизирует самоконтроль. Вам нужно прислушаться к своему внутреннему компасу и проверить направление, в котором он вас ведет.

Сегодня важен баланс. 4 марта вы сможете понять, над чем нужно поработать, если не будете спешить на этом пути.

Рыбы

Таро-гороскоп на среду для Рыб: Маг

Важно то, насколько вы способны справиться с ситуацией. Карта Таро "Маг" говорит о силе воли. 4 марта вам предстоит преодолеть коммуникативные барьеры.

Вам нужно будет определить, какие из ваших талантов лучше всего подходят для сегодняшних нужд. Изначально у вас будет множество вариантов из-за вашего обширного набора навыков, но как только вы оцените ситуацию, вы точно поймете, на что можно положиться и почему.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

