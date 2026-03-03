Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Мария Николишин
3 марта 2026, 05:30
Астрологи говорят, что именно во вторник все риски быстро окупаются.
Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения
Какие знаки зодиака сделают финансовый рывок / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кого ждет момент признания 3 марта
  • К кому приближаются большие перемены

Уже 3 марта четыре китайских знака зодиака привлекут к себе удачу и финансовый успех. Вторник – День открытых дверей с энергией Огненной Крысы. В это время настроение быстрое и ориентированное на возможности, пишет YourTango.

Астрологи отмечают, что Дни открытых дверей – это о движении вперед. Энергия Огненной Крысы создает импульс, который ощущается смелым и стратегическим. Из-за этого все риски окупаются, а разговоры превращаются в реальные результаты, передает Главред.

видео дня

Какие знаки зодиака сделают финансовый рывок

Крыса

Во вторник кто-то может принести вам информацию, которая изменит ваши планы в положительную сторону и превратится в нечто прибыльное или долгосрочное. Также вы можете понять, что ведете переговоры с более сильной позиции, чем думали.

Лошадь

Вы ждали толчок, и во вторник вы наконец его увидите. Разговор о работе или деньгах становится конкретным, а не расплывчатым. Энергия Огненной Крысы подпитывает вашу уверенность, и люди реагируют на это. Также возможен момент признания, который значительно улучшит вашу видимость.

Дракон

Вы чувствовали, что приближаются большие изменения, и 3 марта вам это докажут. Онлайн-публикация или сообщение привлечет больше внимания, чем вы ожидали. В финансовом плане вы можете случайно наткнуться на что-то полезное.

Свинья

В этот день вы проснетесь, зная, что с вами вот-вот произойдет что-то грандиозное. Идея, которая крутится в вашей голове, готова к воплощению. 3 марта также наступает счастливый социальный момент, когда случайное общение превращается в нечто чрезвычайно полезное.

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп крыса гороскоп дракон гороскоп лошадь гороскоп кабан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Харькове - взрывы: обломки дрона РФ повредили высотки и авто

В Харькове - взрывы: обломки дрона РФ повредили высотки и авто

06:53Украина
"Самые сильные удары еще впереди": в США назвали конкретные цели операции в Иране

"Самые сильные удары еще впереди": в США назвали конкретные цели операции в Иране

02:08Мир
В Киеве гремят мощные взрывы: украинцев предупредили об атаке вражеских БпЛА

В Киеве гремят мощные взрывы: украинцев предупредили об атаке вражеских БпЛА

22:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"

Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"

Март 2026 перевернет жизнь четырем знака зодиака: им светит крупное изобилие

Март 2026 перевернет жизнь четырем знака зодиака: им светит крупное изобилие

Последние новости

06:53

В Харькове - взрывы: обломки дрона РФ повредили высотки и авто

05:56

"Не сделал мне предложение": Сумская удивила признанием о личном

05:30

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

04:41

Странные советские реалии: с каким абсурдом сталкивался каждый житель СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Для удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — КоваленкоДля удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — Коваленко
03:39

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в РоссииВидео

03:07

Мечтатели и фантазеры: три знака зодиака, у которых голова в облаках

02:55

49-летний сын Шер арестован второй раз за два дня - подробности

02:34

Запрограммированы на успех: чем особенны люди, рожденные в марте

Реклама
02:12

Чмерковский во время гастролей по США попал в больницу - что произошло

02:08

"Самые сильные удары еще впереди": в США назвали конкретные цели операции в Иране

02:00

Муж предательницы Ани Лорак отказался иметь с ней детей - причина

01:31

Перестал скрывать: Усик заговорил о политических амбициях

01:30

РФ планирует нападение на страны НАТО: названа дата новой войны в ЕвропеВидео

01:02

Сода с уксусом не помогут: кухонные привычки, которые тихо "убивают" трубы

02 марта, понедельник
23:57

Лук вырастет размером с кулак: простая схема посева без пикировкиВидео

23:50

Мария Бурмака рассказала топ-шутку от Нины Матвиенко

23:09

Расширение отсрочек от мобилизации: важные изменения в Резерв+

23:02

Алан Бадоев признался, на какие средства живет во время войны

22:57

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

Реклама
22:54

Почти полвека носил имя пилота Нестерова: о каком украинском городе идет речь

22:15

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

22:07

В Киеве гремят мощные взрывы: украинцев предупредили об атаке вражеских БпЛА

22:05

Стала ли атака на Иран открытием второго фронта мировой войны: анализ Горбачамнение

22:02

Как и когда сеять лук чернушку, чтобы получить крупные луковицы уже в этом году

21:57

Звезду "Холостяка-14" Половинкину увезла "скорая" - детали

21:57

Скандал на Паралимпиаде-2026: украинскую форму не допустили – в чем причина

21:45

Ольга Сумская рассказала о важном событии в жизни дочери: "Верь в себя"

21:45

"Мы получили документы": Зеленский рассказал о планах нового наступления РФ

21:05

РФ готовит новое наступление: Коваленко назвал, какие направления под угрозой

20:49

Помощь против дронов при условии: Зеленский озвучил план лидерам Ближнего Востока

20:40

Сложный тест на IQ: только гении найдут перевернутые числа 47 и 37 за 13 секунд

20:11

"В случае необходимости": Трамп заявил о готовности отправить солдат в Иран

19:55

Несмотря на потепление: Тернопольскую область накроет непогода с туманом

19:50

Больше не "народная" цена: в Украине стремительно подорожал любимый фрукт

19:39

Накипь больше не проблема: невероятно простой способ очистки чайника за минутыВидео

19:28

Плита засияет за считанные минуты: простой способ поможет отмыть ее без лишних усилий

18:56

США готовят новый этап операции против Ирана: Трамп сделал важное заявление

18:40

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

18:29

В Украине подскочат цены: экономист назвал, что и когда подорожает

Реклама
18:26

Скачок сразу на 10 гривен: бензин в Украине скоро может резко подорожать

18:16

Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

18:14

Только для своих: Орбакайте показала настоящую Пугачеву

17:33

РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

17:29

Выбили россиян: ВСУ пошли вперед и освободили 9 населенных пунктов

17:28

На Житомирщине ощутимо потеплеет: когда ожидается первая по-настоящему весенняя погода

17:27

Только один случай: когда нужно складывать зеркала авто на парковкеВидео

17:16

Доллар внезапно взлетел, а евро резко обесценился: новый курс валют на 3 марта

17:08

"Еще не время": Козловский пояснил, почему не раскрывает причин увольнения из армии

16:44

"Мы в чужой стране": MamaRika с сыном попала в опасную ситуацию за границей

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять