Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 5 марта: Тельцам - стойкость, Близнецам - доказать себя

Алена Кюпели
4 марта 2026, 12:18
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 5 марта
Гороскоп Таро на 5 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Таро-гороскоп на четверг для Овна: Влюблённые

Овны, обратите внимание на то, что отвлекает вас 5 марта. Карта Таро "Влюблённые" символизирует отношения, но внимание одного из партнёров отвлечено на то, что могло бы быть.

Иллюзия "а что если" может быть настолько сильной, что вы перестанете желать того, что имеете. Вместо этого вы будете думать, что что-то лучше на другой стороне.

Сейчас вспомните все благословения, которые вы испытываете в своей нынешней жизни, и действительно сравните, действительно ли трава зеленее на другой стороне.

Телец

Таро-гороскоп на четверг для Тельца: Колесо Фортуны

Колесо Фортуны символизирует удачу и везение, когда они приходят, а также когда их больше нет.

5 марта вы можете перейти от чувства невезения к успеху. Будьте терпеливы в трудные моменты. Старайтесь не сдаваться только потому, что ситуация сложная. Вместо этого будьте стойкими. Ожидание стоит того, когда желаемое уже на другой стороне.

Близнецы

Таро-гороскоп на четверг для Близнецов: Сила

5 марта вы поймете, что вы намного сильнее, чем думаете. Карта Таро "Сила" символизирует вашу внутреннюю стойкость и внешнюю силу.

Часто вы не осознаете свою силу, пока не пройдете испытание, превосходящее ваши предполагаемые ограничения. То, на что вы, как вам кажется, способны, может оказаться намного больше, когда у вас нет другого выбора, кроме как доказать себя.

Рак

Таро-гороскоп на четверг для Рака: Иерофант

Рак, карта Таро "Иерофант", подчеркивает традиции, практикуемые банками, учреждениями и даже религиозными организациями. Эти структуры могут быть очень устойчивы к изменениям.

Тот факт, что люди, места или вещи не хотят развиваться, может расстраивать вас или давать вам сильное чувство покоя. Сейчас будьте более наблюдательны, чем настойчивы в достижении своей цели. Пусть изменения происходят органично.

Лев

Таро-гороскоп на четверг для Льва: Умеренность

Будьте терпеливы, Лев. Ваша карта Таро, Умеренность, обозначает самоконтроль, особенно если вы проявляете его таким образом, что это демонстрирует высокую зрелость.

5 марта вас могут призвать к действиям, которые другие не понимают, но вы знаете, зачем. Вам не нужно объяснять себя или свой жизненный опыт. Покажите пример того, кто вы есть, и позвольте другим самим во всем разобраться.

Дева

Гороскоп Таро на четверг для Девы: Луна

Дева, Луна как ваша ежедневная карта Таро на 5 марта – это одновременно предупреждение и возможность.

Луна символизирует обман и иллюзии; однако вам предоставляется возможность высказаться о том, что вы видите.

Иногда люди игнорируют нечестность, но вы можете мягко противостоять ей и исправить проблему, прежде чем она станет все более серьезной.

Весы

Таро-гороскоп на четверг для Весов: Звезда

Карта Таро "Звезда" говорит о желаниях и исполнении ваших самых заветных мечтаний.

5 марта ваши желания воплотятся в реальность, и то, на что вы надеетесь, придет к вам неожиданным и почти чудесным образом. Сегодня все может казаться невозможным, но не позволяйте страху подавить вашу волю. Продолжайте двигаться вперед.

Скорпион

Таро-гороскоп на четверг для Скорпиона: Императрица

Скорпион, карта Таро "Императрица" говорит об изобилии и творчестве. Вы готовы дать рождение проекту, отношениям или чему-то важному для вас.

Даже если вы являетесь инициатором этого пути, это не значит, что вы должны играть пассивную роль. Вместо этого, эмоционально и визуально выражайте то, чего вы хотите и в чем нуждаетесь. Открыто делитесь своими идеями и дайте волю своему творчеству.

Стрелец

Таро-гороскоп на четверг для Стрельца: Верховная Жрица

Прислушайтесь к своему сердцу, Стрелец. Ваше внутреннее "я" постоянно болтает и переполнено идеями. Карта Таро "Верховная Жрица" лучше всего отражает эту интуитивную сторону женской природы.

Жизнь становится насыщенной, и множество других ситуаций отвлекают ваше внимание от размышлений. Но сегодня найдите время, чтобы прислушаться к себе. Позвольте себе остановиться и поразмышлять, даже если это всего на пять минут.

Козерог

Гороскоп Таро на четверг для Козерога: Отшельник

Мудрость исходит изнутри, и то, о чем вы просите, Вселенная щедро дает. 5 марта карта Таро "Отшельник" приглашает вас исследовать свои мысли.

Духовный рост включает в себя науку, природу и ваш высший разум. Это процесс, но вы должны хотеть его и быть целенаправленными. Не позволяйте внешнему миру стать вашим голосом-наставником, вместо этого настройтесь на свой собственный внутренний свет.

Водолей

Гороскоп Таро на четверг для Водолея: Колесница

Водолей, карта Таро "Колесница" говорит о победе и о том, что вы никогда не сдаетесь, даже когда вам хочется все бросить.

Ваша решимость позволяет вам преодолевать множество проблем и трудностей. У вас невероятная сила воли, потому что вы знаете, что ваша жизнь имеет цель, и вы не позволяете никаким препятствиям помешать вам её осуществить 5 марта.

Рыбы

Гороскоп Таро на четверг для Рыб: Дьявол

Люди могут сами себе мешать раскрыть свой потенциал по разным причинам, но 5 марта будьте осторожны с пороками, которые обещают удовольствие, но приносят боль и сожаление.

Сегодняшняя карта Таро, Дьявол, символизирует то, как чувства могут ввести вас в заблуждение, когда они обещают быстрое решение проблемы.

Рыбы, вам нужно пройти через трудности, чтобы получить желаемый результат, а короткий путь в будущем принесёт только сожаление.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

12:10Экономика
При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

12:01Интервью
Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле Мальты

Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле Мальты

11:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

Последние новости

12:39

Друзей Путина методично убирают: дипломат раскрыл, кто станет следующим

12:37

В Украине резко переписали цены на бензин - сколько придется платить

12:27

"Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника

12:18

Гороскоп Таро на завтра 5 марта: Тельцам - стойкость, Близнецам - доказать себя

12:10

Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

Россию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – ОгрызкоРоссию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – Огрызко
12:04

За что становились "кулаками" - механизм советского приговора

12:01

При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

11:56

Почему 5 марта нельзя бездельничать: какой церковный праздник

11:34

Российскую ведущую после родов госпитализировали в онкологическую реанимацию

Реклама
11:31

Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле МальтыВидео

11:30

Цены на бензин взлетели уже под 81 грн - где заправиться выгоднее всего

11:28

Поражено сразу пять кораблей флота РФ - новые детали удара по НовороссийскуВидео

11:25

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

11:14

Семья купила дом и обнаружила внутри неожиданных "жильцов": что они сделалиВидео

10:57

ISW оценил контрнаступление Украины: ВСУ вернули много территорий

10:53

"Дешевле новую жену найти": сколько предательница Королева потратила на невестку

10:32

Бои за Херсон, Николаев и Одессу: каковы шансы РФ на масштабную операцию на юге

10:32

Стал жертвой ракетного обстрела в Израиле: что случилось с Квентином Тарантино

10:27

РФ ударила по пассажирскому поезду в Николаеве - что известно о последствиях атаки

10:25

Откроются все двери: астролог назвала главного счастливчика весны

Реклама
10:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

10:03

"Раньше такого не видели": Россия изменила тактику ударов Шахедами, что известно

09:58

Гороскоп на завтра 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

09:44

Каменских похвасталась редким и нереально дорогим авто

09:39

"Была еще в браке": вскрылась правда о новом романе бывшей жены Преснякова

09:15

И валик не нужен: как убрать шерсть с одежды и мебели

09:12

Три сценария: в ISW "слили" планы Кремля по войне, сколько еще РФ готовится воевать

08:49

РФ ударила 149 дронами: есть погибший на Сумщине и раненые в ЗапорожьеФото

08:27

17 кораблей и более 2000 целей: в США раскрыли потери флота Ирана в войнеВидео

08:23

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:33

ПВО оккупантов могла сбить собственный вертолет во время атаки дронов

06:54

"Никаких новых уступок": Мерц озвучил Трампу жёсткую позицию по УкраинеВидео

05:53

Круче котлет: рецепт ужина из куриного филе без лишнего масла за 25 минут

05:00

Всего за десять минут: рецепт божественного домашнего хлеба без хлопотВидео

04:41

Был "удостоен" носить имя генсека СССР: что это за город Украины

04:02

Боевые действия могут начаться еще в одной области Украины - что задумали в Кремле

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

03:30

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

02:41

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

02:05

Ядерный капкан для Трампа: какую "сделку" готовит Кремль и какова роль Украины

Реклама
02:00

Предательница Ани Лорак призналась, как перешла на сторону РФ: "С этого момента"

01:01

Так делают в ресторанах – как разморозить крабовые палочки и не испортить вкусВидео

00:04

Невероятные побеги из СССР: как смельчаки прорывали "железный занавес" СоюзаВидео

03 марта, вторник
23:55

В Иране избрали нового аятоллу: им стал родственник убитого Али Хаменеи

22:59

"Больно думать": невестка Ющенко после взрывов срочно покинула Кипр

22:58

Графики изменены: как будут отключать свет в Днепре и области 4 мартаФото

22:53

Диетологи назвали продукты, в которых больше кальция, чем в стакане молока

22:43

Наталка Денисенко раскрыла ошеломляющую правду о себе - детали

22:00

Маричка Падалко показала младшую дочь и что она умеет

21:53

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять