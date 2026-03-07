Жизнь перевернется с ног на голову: судьба готовит перемены для трех знаков зодиака

Астрологи говорят, что Дни удаления очищают пространство очень тщательно.

Каких знаков зодиака ждут перемены / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Три китайских знака зодиака 7 марта привлекут к себе удачу и процветание. Суббота имеет энергию Дня удаления под знаком Металлического Дракона, и это сочетание достаточно мощное.

Астрологи отмечают, что Дни удаления очищают пространство очень тщательно. Именно в это время что-то ненужное отпадает. А под влиянием Металлического Дракона очищение происходит решительно и часто приводит к немедленному улучшению, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Дракон

В субботу вы первыми заметите положительный сдвиг. Затянувшаяся проблема внезапно решится сама собой. Из-за этого вы почувствуете немедленное облегчение. Вы также можете понять, сколько энергии поглощала эта ситуация. Обновленное внимание поможет вам увидеть новую финансовую возможность. Ваша эра изобилия наступила.

Крыса

7 марта вы найдете что-то ценное, что другие не замечали. Это может быть продукт или возможность, которая просто еще не привлекла широкого внимания. Действие в этом направлении в субботу даст вам фору. Кроме того, это открытие можно превратить в долгосрочный финансовый рост.

Змея

В этот день вы можете по-другому увидеть свой потенциал. Кто-то может указать на вашу сильную сторону, к которой вы относились как к обычной. Именно это даст вам осознание, что это на самом деле редкий навык. Это осознание 7 марта изменит ваш подход к работе и доходам.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

