Жизнь перевернется с ног на голову: судьба готовит перемены для трех знаков зодиака

Три китайских знака зодиака 7 марта привлекут к себе удачу и процветание. Суббота имеет энергию Дня удаления под знаком Металлического Дракона, и это сочетание достаточно мощное.
Астрологи отмечают, что Дни удаления очищают пространство очень тщательно. Именно в это время что-то ненужное отпадает. А под влиянием Металлического Дракона очищение происходит решительно и часто приводит к немедленному улучшению, пишет Главред со ссылкой на YourTango.
Кого ждет судьбоносный момент перемен
Дракон
В субботу вы первыми заметите положительный сдвиг. Затянувшаяся проблема внезапно решится сама собой. Из-за этого вы почувствуете немедленное облегчение. Вы также можете понять, сколько энергии поглощала эта ситуация. Обновленное внимание поможет вам увидеть новую финансовую возможность. Ваша эра изобилия наступила.
Крыса
7 марта вы найдете что-то ценное, что другие не замечали. Это может быть продукт или возможность, которая просто еще не привлекла широкого внимания. Действие в этом направлении в субботу даст вам фору. Кроме того, это открытие можно превратить в долгосрочный финансовый рост.
Змея
В этот день вы можете по-другому увидеть свой потенциал. Кто-то может указать на вашу сильную сторону, к которой вы относились как к обычной. Именно это даст вам осознание, что это на самом деле редкий навык. Это осознание 7 марта изменит ваш подход к работе и доходам.
