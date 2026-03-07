Три знака китайского зодиака сорвут большой куш - кому повезет в марте

С 9 по 15 марта 2026 года три знака китайского зодиака станут настоящими магнитами для денег.

С 9 по 15 марта 2026 года для трех знаков китайского зодиака открывается "окно возможностей". Несмотря на возможные вызовы, общий поток энергии способствует финансовому росту и профессиональным достижениям.

Главред узнал, какие три знака зодиака привлекут значительную удачу и процветание.

Неделя начнется с "Дня баланса" (понедельник), который идеально подходит для планирования и расстановки приоритетов, утверждают на портале YourTango. Вторник дарит стабильность для завершения важных проектов, а среда станет лучшим днем для старта новых идей.

Будьте осторожны в четверг и пятницу - это дни "опасности и разрушения", когда могут возникать конфликты. Однако рассматривайте их как возможность устранить препятствия на пути к цели. Суббота станет днем успеха и благодарности, а воскресенье - временем получения заслуженных наград.

Обезьяна

Для Обезьян лучшим днем недели станет 14 марта. До этого времени стоит сосредоточиться на задачах, которые могут принести наибольшую выгоду. Если большинство дел будет завершено до субботы, появятся новые возможности для роста.

При принятии финансовых решений стоит действовать осторожно, особенно в четверг и пятницу. В начале недели возможны удачные переговоры или договоренности. Астрологи советуют не бояться открыто говорить о своих желаниях и целях. Символом удачи на этой неделе для Обезьян станет серебро - можно носить серебряные украшения или держать на рабочем столе монету.

Свинья

Для Свиней неделя завершится приятными результатами. К воскресенью они могут получить вознаграждение за свой упорный труд и усилия.

Главный ключ к успеху - искренность и умение выражать собственные идеи. Слова и убедительность помогут получить поддержку от людей, принимающих решения. В начале недели стоит записать свои идеи и обсудить их с коллегами. Чем креативнее будет видение, тем больше шансов на положительный результат.

Для привлечения энергии процветания советуют использовать темно-зеленый цвет или поставить дома зеленое растение как символ роста.

Крыса

Для Крыс неделя может начаться со скромных результатов, однако впоследствии это приведет к значительным достижениям. Самым благоприятным днем станет 11 марта.

Чтобы поддерживать уверенность в себе, астрологи советуют обратить внимание на стихию воды — например, поставить в комнате сосуд с водой или добавить в гардероб синие оттенки. Важно действовать практично и не бояться позволить событиям развиваться естественно.

