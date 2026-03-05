Хотя ретроградный Меркурий часто воспринимается как время трудностей, но для вас он может стать периодом личного роста.

Ретроградный Меркурий изменит жизнь трех знаков зодиака до 20 марта / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Близнецы особенно чувствуют влияние ретроградного Меркурия

Для Водолеев ретроградный Меркурий становится моментом внутреннего роста

Ретроградный Меркурий традиционно считается сложным астрологическим периодом, когда возможны задержки, недоразумения и пересмотр планов. Однако в марте 2026 года эта фаза может сыграть неожиданно положительную роль для некоторых знаков.

По словам астролога Элизабет Бробек, именно сейчас три знака зодиака получают шанс пересмотреть свою жизнь, сделать важные выводы и выйти на новый уровень развития.

Близнецы

Близнецы особенно чувствуют влияние ретроградного Меркурия, ведь эта планета управляет их знаком. Обычно такие периоды вызывают у них ощущение нестабильности, однако на этот раз ситуация складывается иначе.

Астролог Бробек отмечает, что именно сейчас Близнецы начинают глубже задумываться о своих целях и амбициях. Это время переоценки прошлого опыта и поиска нового направления.

Возможно, этот период не будет простым, но он поможет вам трансформироваться и стать более уверенными в себе. До окончания ретроградного движения Меркурия 20 марта астрологи советуют Близнецам быть открытыми новым знакомствам и возможностям.

Получение новых знаний и развитие навыков могут стать ключом к будущему успеху.

Водолей

Для Водолеев ретроградный Меркурий становится моментом внутреннего роста. По словам астролога, представители этого знака начинают по-новому воспринимать себя и свою роль в мире.

Вы можете заметить, что окружающие начинают относиться к вам с большим уважением. Уверенность в себе растет, а вместе с ней меняется и отношение к финансовым вопросам.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Интересно, что именно эта новая уверенность помогает притягивать в жизнь благоприятные обстоятельства. Хотя ретроградный Меркурий не всегда подходит для активных действий, сейчас он дает возможность тщательно продумать будущие планы и стратегию.

Весы

Последний год мог показаться Весам непростым. Несмотря на усилия, особенно в профессиональной сфере, результаты могли казаться недостаточными.

Однако ретроградный Меркурий дает возможность остановиться и переосмыслить свою повседневную рутину. Именно это поможет выйти из застоя.

По словам астролога Бробека, сейчас Весам важно понять, какие привычки и стратегии больше не работают. Перестроив свой подход к жизни и работе, вы сможете подготовиться к следующему этапу.

Эта фаза планирования начнет приносить плоды уже ближе к лету, когда представители знака заметят реальные результаты своих усилий.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

