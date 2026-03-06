Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

Алена Кюпели
6 марта 2026, 12:43
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 7 марта
Гороскоп Таро на 7 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Солнце

Это ваше время, Овен. Вы находитесь в выгодном положении, и вы чувствуете перемены, происходящие в вашей жизни. Солнце, как ваша ежедневная карта Таро на 7 марта, указывает на важный момент в вашей жизни.

Вы достигаете эпохи успеха, и что делает это особенно приятным, так это не сама награда. Важно то, как вы справились со всем, что вам пришлось пережить, чтобы достичь финишной линии. Поздравляем!

Телец

Карта Таро на субботу для Тельца: Маг

Карта Таро "Маг" говорит о сильных действиях и о том, как вы используете свои навыки.

7 марта ваши действия имеют значение, Телец. Вы можете заключить сделку или начать проект, который отложили. Главное — избегать сидячего образа жизни. Вам нужно активизировать свой разум и соединить разум, тело и дух.

Вместо этого, будьте ориентированы на действие. У вас гораздо больше контроля, чем вы думаете, но вы откроете его для себя через работу и практический опыт.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Отшельник

Близнецы, Отшельник символизирует возвращение в мир после достижения ясности ума и эмоций.

Ваша духовная сила — ваш проводник, и 7 марта вы знаете, когда нужно отстраниться от шума жизни и когда обратиться к своему внутреннему миру. Вместо того чтобы высказывать свои мысли, вы размышляете и сохраняете проницательность. Сегодня важно дать себе пространство, не изолируясь от других.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Верховная Жрица

Рак, Верховная Жрица, символизирует интуицию и понимание того, чего вы хотите и почему. Возможно, вам придётся писать, вести дневник, медитировать или обсуждать всё с другом. Смысл сегодняшнего дня — самоанализ.

Сегодня ваша цель — не доказывать себя другим, а оставаться осознанным в своих потребностях и в том, кто вы есть. 7 марта могут закрасться сомнения в себе, но прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Колесо Фортуны

Дела начинают налаживаться, Лев, и карта Таро "Колесо Фортуны" раскрывает истину, которую вам необходимо знать: ваша жизнь движется в позитивном направлении.Сегодняшний день посвящен тому, чтобы позволить жизни идти своим чередом.

7 марта вам не нужно спешить или бояться, что ваши мечты не сбудутся. Вместо этого, исходите из того, что они сбудутся, потому что вам суждено пережить в жизни хорошие вещи.

Дева

Карта Таро для Девы на субботу: Шут

7 марта вы перестаёте слишком много думать и составляете план действий. Шут – это карта Таро, указывающая на нерешительность, которая возникает из-за других и их бездействия.Однако сегодня вы проявляете инициативу и перестаёте ждать разрешения. Вы даёте его себе – и делаете все необходимые шаги. Сегодня ваш первый день, и он хорош, даже если вам придётся делать это в одиночку.

Весы

Карта Таро для Весов на субботу: Звезда

7 марта карта Таро "Звезда" говорит о надежде, исцелении и возвращении веры. Вам суждено великое будущее, и Вселенная направляет ваш путь.

Весы, вы перезагружаете свой разум, и, хотя вы думаете больше, чем следовало бы, вы перестаёте беспокоиться о будущем. Сегодня вы обращаете внимание только на прекрасные моменты, которые разворачиваются вокруг вас. Ваше внимание сосредоточено на позитивных моментах, и они сбываются.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Умеренность

Карта Таро "Умеренность" символизирует баланс и терпение. Вы можете спокойно и содержательно поговорить с человеком, который вам дорог.

7 марта выражайте свои мысли и чувства с осторожностью. Не нужно спешить или беспокоиться о нехватке времени. Вместо этого позвольте себе быть предельно открытым. Пусть слова льются естественно.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Справедливость

Стрелец, то, как вы думаете, имеет значение, и когда вы видите, что ситуация не складывается так, как вы хотите, остановитесь. Карта Таро "Справедливость" символизирует ответственность и справедливость.

Вам не нужно осуждать других или пытаться исправить ситуацию. Вам просто нужно установить свои границы. Если вы неправы, признайте это. Справедливость — ключ к миру сегодня.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Колесница

Бывают моменты, когда нужно взять управление в свои руки и вернуть себе контроль. Карта Таро "Колесница" говорит о решимости и убежденности в том, что нужно сделать, потому что вы неустанно стремитесь довести дело до конца.

7 марта вы берете ситуацию под контроль и решаете направить свое разочарование в продуктивное русло.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Суд

Каждый раз, когда выпадает карта Таро "Суд", это призыв взять себя в руки.

7 марта вы принимаете окончательное решение, которое может означать переход на более высокий уровень, сосредоточившись на своих потребностях и желаниях так, как вы никогда раньше не делали. Вы обретаете ясность ума и лучше понимаете себя, чем когда-либо прежде.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Верховная Жрица

Похвалите себя за то, что вы знаете то, что вам нужно знать. Карта Таро "Верховная Жрица" подразумевает размышление перед ответом на вопрос или в какой-либо ситуации.

Возможно, сегодня у вас нет всех деталей или фактов, но 7 марта ваш дух подхватит энергию, которая вас окружает. В процессе самопознания вы поймете все, что вам нужно, и этого будет более чем достаточно.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наши - дома: из российского плена вернулись сотни военных

Наши - дома: из российского плена вернулись сотни военных

12:46Украина
Оккупанты вывезли из Сумщины гражданских украинцев: СМИ узнали, где они сейчас

Оккупанты вывезли из Сумщины гражданских украинцев: СМИ узнали, где они сейчас

11:59Украина
Из-за нефтепровода "Дружба": Орбан выдвинул новый ультиматум Украине

Из-за нефтепровода "Дружба": Орбан выдвинул новый ультиматум Украине

11:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюанс

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюанс

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходы

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходы

Последние новости

13:47

Каждая поездка станет экономной: как быстро уменьшить расход топлива в авто

13:42

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - недоразумение, Рыбам - успех

13:30

"Я больше не верю": Елена Тополя высказалась о любви после развода

13:29

Мужчина получил особняк за миллионы всего за 15 фунтов: как так вышло

13:28

Как избежать запаха пота и желтых пятен на одежде: эффективные способы борьбы

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
13:11

Продавцы изменили цены: сколько в Украине стоят цветы перед 8 марта

12:58

Экономика продержится немного дольше: эксперт сказал, что отсрочит крах РФ

12:46

Наши - дома: из российского плена вернулись сотни военныхФото

12:43

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

Реклама
12:24

"Мне страшно": Маша Машкова резко высказалась о ТрампеВидео

12:12

Секрет сочных котлет: какие популярные ингредиенты испортят даже лучшее мясо

12:10

Как быстро выгнать крота с участка - эффективный и безопасный метод

12:01

"Семь лет колонии": в РФ жестко наказывают Татьяну Лазареву за позицию

11:59

Оккупанты вывезли из Сумщины гражданских украинцев: СМИ узнали, где они сейчас

11:58

Потерял дар речи: мужчина поймал гигантского окуня и побил 44-летний рекорд

11:57

Из-за нефтепровода "Дружба": Орбан выдвинул новый ультиматум Украине

11:46

Захват инкассаторов Ощадбанка в Будапеште: в МИД сообщили новые подробности

11:37

Год не подпускал: Мирошниченко поделилась трогательными кадрами с приемным сыномВидео

11:33

Путин обратился к предательнице Украины Елене Яковлевой — детали

11:22

План Путина для Венгрии: как Кремль хочет помочь Орбану победить на выборах - СМИ

Реклама
11:05

Поражены корабли, Ка-27, РЛС: бойцы ГУР осуществили воздушные рейды в Крыму

11:02

Все боялись "проклятия фараона": что обнаружили в 27-тонном саркофаге из Египта

10:54

Воздух прогреется до +13 градусов: в Украину идет солнечная и теплая погода

10:43

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

10:17

"Тириндіти, фафрати й гойкати": как звучит настоящий колоритный галицкий говор

10:10

"Можем только надеяться": экономист оценил, что будет с курсом валют в Украине

10:05

"Это была моя вина": Алина Гросу прервала молчание о личном

09:57

Россия может выйти из мирных переговоров: в ISW раскрыли хитрую тактику Кремля

09:52

Синоптики бьют тревогу, реки выходят из берегов: какие области Украины под угрозойВидео

09:46

"Начинаются сомнения": Елена Кравец рассказала о болезни

09:35

"Не скрываю этого": дочь Ольги Сумской удивила признанием

09:07

Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

08:56

Окна будут сиять до осени: чем их помыть весной, чтобы забыть о налете и разводах

08:52

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

08:50

Почему резко вырос курс доллара в Украине: Новак объяснил причинымнение

08:22

Трамп сделал громкое заявление о будущем Ирана: что сказал

08:01

Путин подписал указ: в ISW предупредили о новых целях увеличения армии РФ

07:36

"Гостерроризм и рэкет": в Будапеште взяли в заложники сотрудников банка с миллионами

06:52

РФ атаковала дронами Кривой Рог: загорелась высотка и предприятиеВидео

05:33

Циклон возвращает снег на Полтавщину: синоптики предупредили об изменении погоды

Реклама
05:00

Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

04:41

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

03:31

У почвы тоже есть срок годности: как понять, что грунт для цветов испортился

03:09

Почему кошки "сходят с ума" от кошачьей мяты: ветеринар объяснила, как она работаетВидео

02:05

США рядом с РФ и Китаем: что скрывает неожиданная позиция в МАГАТЭ, детали

02:00

"Где все эти люди": Славу Каминскую бросили близкие

01:58

Элтон Джон перестал скрывать сыновей-подростков: как выглядят наследники звездыВидео

01:30

Главный секрет жизни: каждый человек скрывает тайны, которые ошеломляют

01:13

Новая любовь Гермионы: Эмму Уотсон подловили во время поцелуя с миллиардером

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять