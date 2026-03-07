Укр
Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

Алена Кюпели
7 марта 2026, 08:38
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 8 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Девятка Пентаклей

Овен, ваша карта Таро, Девятка Пентаклей, указывает на самодостаточность и тот тип жизни, который вы хотите прожить. 8 марта поверьте, что вы можете обеспечить себя всем необходимым для создания жизни, которую любите.

В моменты сомнений в себе вспомните все те моменты, когда вы были близки к достижению своих целей, даже когда это было трудно. Это нормально — чувствовать себя брошенным вызовом, но не останавливайтесь. Оставайтесь верны своим мечтам.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Семерка Кубков

Доверьтесь себе в принятии правильного решения. Телец, 8 марта вам предстоит поработать над некоторыми вещами, и при таком количестве вариантов выбрать только один может быть сложно.

Семерка Кубков говорит о путанице в процессе мышления. Используйте уже существующие привычки, чтобы создать хорошие. Составьте список плюсов и минусов или запишите наилучший и наихудший сценарии для каждого варианта. Заранее продумайте, а затем сделайте выбор.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Рыцарь Мечей, перевернутый

Когда вы чувствуете, что вам нужно дистанцироваться от ситуации, доверьтесь своей интуиции. Перевернутый Рыцарь Мечей обозначает хаотичную энергию, ведущую к конфликтам.

8 марта Вселенная пытается что-то вам показать, поэтому сделайте шаг назад, чтобы обдумать, что это может быть. Доверьтесь своей способности оценить то, чему Вселенная пытается вас научить.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Пятерка Мечей

Знайте свои пределы, и когда вы чувствуете, что перенапрягаетесь, поверьте, что вы можете перенастроить их ради собственного благополучия. 8 марта Пятерка Мечей символизирует победу ценой больших жертв. Вы можете понять, когда ситуация заходит слишком далеко.

Для этого существует ваша интуиция, и когда ваш внутренний компас указывает вам путь, обратите на это внимание. Идя против своих инстинктов, вы попадаете на путь, который вам не подходит. Сегодня ваша очередь быть лидером, поэтому избегайте следования за другими, поскольку их путь не обязательно является зеркальным отражением вашего собственного.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Семерка Жезлов

В одиночку трудно, Лев, но когда вам нужно высказаться, вы находите в себе смелость. На самом деле, ваша карта Таро, Семерка Жезлов, символизирует защиту вашей позиции.

В данный момент это очень некомфортно, но 8 марта вы подниметесь на высоту положения и изложите свои факты. Подбирая слова, вы увидите, насколько вы на самом деле сильны и почему так важно быть честным, несмотря ни на что.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Король Мечей

Король Мечей символизирует эмоции и то, как они могут взять верх над логикой. Но сегодня, 8 марта, вы выбираете разум, а не чувства.

Вы доверяете тому, что считаете истинным, а не расплывчатой, неясной эмоциональной энергии, которая еще не доказала вашу правоту или неправоту. Вы избегаете чрезмерной привязанности или эмоциональной отстраненности, а также недостаточной заботы. Разум ставит вас на грань разумности.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Рыцарь Кубков, перевернутый

Когда кто-то показывает вам, кто он есть на самом деле, поверьте ему. 8 марта вы можете влюбиться в чью-то иллюзию, но важно обращать внимание на тревожные сигналы, которые вы видите.

Они много говорят, но их слова и действия должны соответствовать этому. Не думайте, что вы можете изменить кого-то; вместо этого доверьтесь тому, что человек знает себя гораздо лучше, чем вы.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Туз Пентаклей, перевернутый

Туз Пентаклей в перевернутом положении символизирует упущенную возможность. Когда вы не получаете желаемого, вы понимаете, что время никого не ждет.

8 марта вы снова и снова переживаете ситуацию, когда приняли несвоевременное решение, и жалеете, что не можете вернуться назад и все переделать. Сегодня доверьтесь будущему и знайте, что если что-то предназначено для вас, то появится что-то похожее или даже лучшее.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Девятка Пентаклей, перевернутая

Девятка Пентаклей в перевернутом положении говорит о сложном финансовом периоде, который требует от вас остановиться и оценить, куда уходят ваши деньги.

8 марта подумайте о том, что вам нужно, а что лишнее. Рассмотрите новые источники дохода и способы их улучшения. Оставайтесь любопытными, задавайте вопросы и будьте добры к себе.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Маг

Ваша способность воплощать желаемое в жизнь 8 марта усиливается, и карта Таро "Маг" показывает, как это сделать. Ваше осознание своих возможностей возрастает. Вы чувствуете, на что способны, и доверяете времени своих действий.

Вы знаете, что когда вы направляете свои мысли на что-то и следуете этой энергии за действием, двери открываются, и все, что вам нужно сделать, это осуществить свои желания.

Вы знаете, что когда вы намереваетесь что-то сделать и следуете этой энергии за действием, двери открываются, и все, что вам нужно сделать, это исполнить свое желание.

Водолей

Карта Таро для Водолея на воскресенье: Умеренность, перевернутая

Когда вы чувствуете, что ситуация немного не в порядке, доверьтесь себе и знайте, что это реально, даже если другие еще этого не понимают.

8 марта карта Таро "Умеренность", перевернутая, предсказывает недостаток терпения, но вы можете поступить правильно и дать другим время.

Вы можете выбрать другое время для разговора. Или предложите встретиться в ближайшее время, заранее определившись с датой. Не позволяйте своим чувствам накапливаться, а работайте с тем, что у вас есть.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на воскресенье: Шестерка Кубков

Рыбы, у вас так много всего впереди, но также очень приятно поразмышлять о прошлом и вспомнить, как далеко вы продвинулись. Шестерка Кубков — это ностальгия и ваша история.

8 марта насладитесь прогулками по переулкам воспоминаний и разговорами о вашем детстве или опыте, который вы пережили с другими. Размышление может стать мощным инструментом для будущего роста; Доверьтесь себе и не зацикливайтесь на том, что было раньше, а используйте это как трамплин для вашего следующего путешествия.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

