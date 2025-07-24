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Астрологи рекомендуют остаться дома: кто 24 июля рискует нарваться на проблемы

Марина Фурман
24 июля 2025, 03:35
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День может принести неприятности двум знакам зодиака.
гороскоп
Гороскоп на 24 июля для двух знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каких знаков зодиака могут 24 июля постигнуть неприятности
  • Кому лучше переждать день дома

Четверг, 24 июля, может принести неприятности двум знакам зодиака. День будет полон напряжения, непредвиденных ситуаций и эмоциональных вызовов. Лучшим решением будет провести день дома в спокойствии и избежать лишних рисков, рекомендуют астрологи на портале Made in Vilnius. Главред выяснил, каким знакам зодиака звезды предсказывают неудачный день.

Дева

Четверг Девам день может принести стресс, который возникнет в результате неприятностей на работе. Также возможны неожиданные расходы и недоразумения с родными.

видео дня

В четверг, 24 июля, астрологи рекомендуют Девам обратить внимание на возможные конфликты с близкими или коллегами, а также на внезапные неприятные новости, которые могут разрушить планы.

Совет для Дев: оставайтесь дома, найдите время для отдыха и не позволяйте эмоциям управлять вами.

Рыбы

Для Рыб этот день может быть особенно эмоционально чувствительным. Может возникнуть сильное желание убежать от ответственности.

Рыбам важно не поддаваться эмоциям и не обращать внимание на критику со стороны других.

Совет Рыб: избегайте шумных мест и людей, которые вызывают напряжение - этот день подходит для отдыха и спокойствия.

Для Дев и Рыб 24 июля лучше всего провести в безопасной и комфортной атмосфере. Иногда тихий отдых - лучшее решение.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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