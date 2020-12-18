Астрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год Быка

Астрологический прогноз на 2021 год обещает прорывы в науке и снятие ограничений

Непростой 2020 год кому-то принес множество огорчений, ограничений и трансформаций, а кому-то – более глубокое понимание жизни и новый виток развития. Каждый прожитый год – это опыт, однако 2020 год особенно запомнится: и пандемией, и локдауном, и массой ограничений. Это год был важным переходным периодом. Перемены, начавшиеся в 2020-ом, в полной мере проявятся в новом 2021 году.

Новый год во многом будет связан с жаждой воли, стремлением к свободе, желанием вырваться из оков существующих обстоятельств, непредсказуемыми событиями, а также возможностью объединить силы ради глобальной цели.

2021 год – водолейский. Потому всем Водолеям в новом году будет несказанно фартить, и они будут успешны буквально во всем, поскольку Юпитер и Сатурн соединятся в знаке Водолея, образуя "Вифлеемскую звезду".

Козерог, который главенствовал в 2020 году, поскольку Юпитер и Сатурн находились в этом знаке Зодиака, наконец уйдет – со всеми своими ограничениями, жесткими правилами и суровыми законами. К слову, Китай – под влиянием Козерога, именно потому вся коронавирусная эпопей, перевернувшая жизнь всего мира, началась с Китая. Однако в результате этой встряски больше всего профита и выгод получила именно эта страна. Но, в любом случае, теперь все остается позади.

Нумерологический 2020 год был связан с "четверкой", которая всегда символизирует ограничения. Потому-то весь год мы проходили в масках, были вынуждены прятаться по домам, чтобы, как крысы, не разносить инфекцию.

С наступлением нового года нумерология резко меняется – теперь главенствовать будет число "пять". А потому 2021-ый станет годом более свободных решений и действий.

Читайте такжеПрогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год ВодолеяПо восточному стилю 2021 год станет годом белого металлического Быка, и начнется он в ночь с 11 на 12 февраля, закончится – 31 января 2022 года. Бык – устойчивый и сильный знак, обладающий огромной ответственностью, терпением и силой воли. Именно такими всем нам потребуется стать в новом году – эти качества будут крайне востребованы после всех потрясений уходящего года, когда многие из нас столкнулись с косой, со смертью, с болезнью и материальными потерями.

Тренды года

Главным трендом 2021 года станет движение Юпитера и Сатурна по знаку Водолея. Эти две планеты – главенствующее и наиболее влиятельные. Также будет в тренде напряженный аспект Юпитера, Сатурна и Урана, находящегося в знаке Тельца. Кроме того, Юпитер – планета счастья и успехов – перейдет в знак Рыб, где будет оставаться примерно 2,5 месяца. Плюс – статичность и ретроградность Венеры, планеты любви и финансов, обусловит риск обрушения мировой финансовой системы и коллапс, которые нас могут ожидать во второй половине декабря.

В 2021 году нас, помимо прочего, ждет одно лунное и два солнечных затмения на оси Близнецы-Стрелец, а также одно лунное затмение – на оси Телец-Скорпион.

Влад Росс / Главред

Во власти Водолея

В 2021 году в наибольшей степени будет проявлен знак Водолея, которого будет несколько стабилизировать консервативный Бык. Все перемены и быстро меняющиеся события, с которыми мы будем сталкиваться на протяжении года, нужно будет принимать спокойно и покорно – по-быковски: им не стоит сопротивляться или бороться с ними. Перемены неизбежны, а потому к ним придется просто приспособиться, суметь в новых условиях создать комфорт и найти ресурсы.

Когда произойдет февральское новолуние, и в свои права вступит восточный символ года – Бык, мы будем наблюдать большое скопление планет в знаке Водолея. В прошлом году мы наблюдали подобное явление в знаке Козерога, и это привнесло в нашу жизнь ограничения и строгие правила. Теперь, когда придет черед следующего знака, который очень любит свободу и независимость, но ненавидит рамки и ограничения, все это проявится и в нашей жизни.

Особенно стремительно будут развиваться события в странах под знаком Водолея. Прежде всего, речь идет о России: трансформации, которые произойдут там, будут весьма благоприятными для Украины.

Эпоха Водолея ознаменуется переменами, выходом за привычные рамки, возможностью действовать и мыслить свободно.

Однако строгий Сатурн, который в 2021 году также будет двигаться по знаку Водолея, будет крайне недоволен такой свободой и будет пытаться ее урезать, вступая в конфликт с самим управителем Водолея – Ураном. Эти планеты будут в жесткой квадратуре, которая может блокировать и рубить на корню все стремления к свободе и независимости. Этот показатель – двойственный: он может как разрушать все старое и ненужное, так и ограничивать свободу и волю.

Читайте такжеСлавянский гороскоп на 2021: кому славянский прогноз сулит судьбоносные победыВ 2021 году очень важно будет объединять усилия ради общей цели, идеи, программы. В это время особенно ценным будет совместный труд, командная работа, умение объединяться с коллективом и принимать общие решения. Наиболее успешными обещают быть объединения ради научного прогресса, например, ради освоения космоса и других важных для человечества экспериментов.

Люди к началу 2021-го будут настолько утомлены существующими законами, правилами и запретами, что могут объединить усилия не ради создания чего-то нового, а ради разрушения чего-то старого. В частности, могут рушиться режимы, которые выстраивались десятилетиями. И снова мы возвращаемся к стране под знаком Водолея – к путинской России…

Водолей – это знак не только свободы, но и хаоса, непредсказуемости, неожиданных событий. Потому в 2021 году возможны кризисы и смена власти, которые будут происходить совершенно неожиданно и по абсолютно непредсказуемому сценарию. Будут забастовки и протесты, в том числе призывающие к смене власти. В итоге, будет свергнут режим Лукашенко в Беларуси, а после падет и режим Назарбаева в Казахстане, и режим Путина в России. К слову, во второй половине года Навальный вернется к активной деятельности и в Россию.

Отдельные государства или их части в этом году могут объявить о своей независимости. В результате много где за независимость развернется борьба. Будут меняться правила и законы, привычный уклад жизни будет претерпевать серьезные изменения.

Когда в прошлый раз Сатурн проходил по Водолею, а было это 30 лет назад – с февраля 1991 года и по май 1993 года, произошли глобальные перемены. Все жители бывшего Советского Союза, в том числе и украинцы, хорошо помнят, какой кризис был в те годы. Вот и 2021-ый обещает быть непростым для всех стран СНГ, в том числе и для Украины. 30 лет назад распался Советский Союз, рассыпалась Югославия – в мире образовались новые государства.

Читайте такжеВосточный гороскоп 2021: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечтыКроме того, тогда произошли извержения вулканов, войны перевороты, прекратили свою деятельность огромные предприятия. В то же время были созданы новые телеканалы и радиостанции, например, в Украине в те годы появились телеканал "1+1" и "Интер". В те же годы начала стремительно развиваться и расширяться интернет-паутина. Возникло новое мышление, начался новый виток развития. Вот такой же переломный год нас ожидает в 2021-ом.

Интересные результаты могут дать научные исследования. Очень вероятны важные научные открытия. Будет осуществляться строительство важных научных объектов, новый виток развития получат технологии. В биологии я ожидаю революцию: это будет серьезное открытие, которое в корне изменит нашу жизнь. В итоге, мы получим надежду и возможность жить до 120-150 лет. Именно в 2021 году может быть изобретено лекарство от рака.

Сатурн в Водолее практически весь год будет негативно аспектировать Уран в Тельце, поэтому больше всего ударов судьбы получит Телец – представители этого знака могут серьезно пострадать в новом году. На протяжении всего года придется преодолевать большое сопротивление и какие-то катаклизмы.

Этот аспект также говорит о том, что, даже если человек не хочет чего-то менять в своей жизни, изменения все равно свершатся против его воли. Особенно это прочувствуют Тельцы и Водолеи. Это может быть увольнение, закрытие компании, банкротство бизнеса, неожиданно появившийся долг.

Поэтому в странах под знаком Водолея может разразиться жесткий экономический кризис и обвалиться национальная валюта. Опять-таки, в первую очередь, речь о России. Сплошь и рядом будут объявляться дефолты. Многие государства будут переживать серьезные кризисы в финансовой сфере, в сфере материальных ресурсов, а также недвижимости.

Существует также вероятность пересмотра границ и масштабных народных волнений. Очень вероятно, что в 2021 году от России отколется Чечня или Дагестан.

Что можно предпринять уже сейчас

Зная о предстоящих вызовах, уже сейчас можно подумать о том, где и какую "соломку" вы сможете подстелить себе на будущее – на случай, если ваш привычный мир рухнет. Уже сейчас ищите альтернативные источники дохода, потому что денежная сфера может серьезно пострадать.

Все эти сложности могут продолжаться вплоть до середины 2021 года.

Если сейчас, в конце 2020-го, вы видите, что ваша компания дышит на ладан, начните предпринимать действия для поиска абсолютно новой и более стабильной структуры, где вы сможете себя применить. Уже сейчас нужно развиваться, инвестировать в свои знания, учиться чему-то новому и передовому, чтобы впоследствии быть востребованными.

Поскольку Сатурн и Юпитер закладывают важные события на 20 лет вперед, 2021-ый станет во многом определяющим для всего человечества. В этот период нужно объединяться в коллективы, искать новых друзей, партнеров, единомышленников. В ближайшие 20 лет нельзя быть одиночкой, поскольку впереди годы социума и групповых успехов.

Читайте такжеКому в 2021-м нельзя рисковать: астролог назвала даты рожденияЮпитер в Водолее, как и Сатурн в Водолее, приносит смену власти, а также перемены, связанные с желанием свободы и справедливости. Свойство Юпитера – давать события глобальных масштабов, которые могут быть связаны с международными отношениями, организациями. Кроме того, благодаря Юпитеру в Водолее в этом году могут прекратиться торговые войны, в том числе между США и Китаем.

Водолей – знак объединения и коллективов, поэтому не исключено, что Юпитер, оказавшись в этом знаке, поспособствует созданию глобальных международных союзов и объединений ради единой цели. Поэтому никаких очередных Brexit в 2021 году не будет, вслед за Англией никакая другая страна не покинет ЕС.

Юпитер – "добрая планета", поэтому многие вопросы будут решаться путем не кровопролития, а переговоров.

Пик неприятностей

Однако Юпитер не будет гармоничен все время: он сделает напряженный аспект с Уранам во второй половине января – в начале февраля. Этот период может принести неожиданные ситуации, стихийные бедствия, протесты против существующих режимов, финансовые проблемы.

Пик, эпицентр неприятностей нас ждет 18 февраля. На пике сложных ситуаций окажется Казахстан после выборов, которые произойдут в январе 2021 года. Также в это время большой всплеск протестов и возмущений произойдет в Беларуси.

Юпитер был в подобном положении в августе 2013 года, и тот период был богат наводнениями, применялось химическое оружие, были массовые протесты в результате переворота в Египте. В феврале 2014 года аспект повторился и принес стрельбу в российской школе, религиозные столкновения в ЮАР, начало аннексии Крыма Россией. Весна 2014 года особенно тяжелой оказалась для Украины, когда Юпитера, Уран и Плутон были в жестком квадрате.

Поэтому обострения ситуации на Донбассе можно ожидать и в конце января – в начале февраля следующего года. Это будет очень сложный период для нашей страны.

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