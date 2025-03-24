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Астропрогноз на 14 лет: транзит Нептуна 31 марта изменит жизнь всех знаков зодиака

Анна Ярославская
24 марта 2025, 11:27
395
Анжела Перл рассказала, почему некоторым стоит опасаться влияния планеты иллюзий.
Гороскоп, Анжела Перл
Анжела Перл рассказала, как транзит Нептуна поменяет на все знаки зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда состоится транзит Нептуна
  • Какой прогноз Перл сделала для каждого знака зодиака

В конце марта произойдет важное астрологическое событие - 31 числа планета иллюзий Нептун поменяет знак и впервые за 164 года войдет в знак Овна на 14 лет. Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что ждет каждый знак зодиака.

Если вам интересен Таро-прогноз на апрель, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - разрыв, Рыбам - сплетни.

Гороскоп Овен

У Овнов Нептун находится в первом доме. Особенно сильно влияние этой планеты почувствуют те представители этого знака зодиака, которые родились в марте, пишет Главред.

Главный фокус будет на творчество. Вы почувствуете небывалое вдохновение. Может быть вы будете участвовать в конкурсах. Начнете профессионально заниматься спортом.

У Овнов появится цель, в которую вы очень сильно поверите. Возможно вы займетесь творчеством или эзотерикой.

Нептун может стать популярным.

Гороскоп Телец

У Тельцов Нептун будет в 12-м доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за тайны, погружение в себя дальние земли.

Тельцов ждет некоторая изоляция. Например, вы получите работу в каком-то отдаленном месте.

Вас ждет духовный рост и раскрытие талантов. Тельцы будут изучать что-то и передавать свои знания.

Гороскоп Близнецы

Нептун войдет в 11-й дом гороскопа Близнецов. Ваш круг общения расширится. Будет много знакомств, контактов. Возможно вы начнете работать онлайн.

Вы получите результаты своего труда, приз, премию. Вас будут награждать на каком-то мероприятии.

Близнецы организуют фонд помощи или станут членом какого-то сообщества. Вы будете следовать за человеком, которым вы восхищаетесь.

Гороскоп Рак

У Раков Нептун будет в десятом доме гороскопа. Это сектор статуса, карьеры.

У вас могут поменяться цели. Раки могут разочароваться в бизнесе, профессии, работе. Вы решите, что хотите более наполненную смыслом занятость.

Некоторые Раки могут начать заниматься благотворительностью, медициной, помощью людям и животным.

Гороскоп Лев

У Львов Нептун будет в девятом доме гороскопа. Вы будете много путешествовать. Львы окажутся в центре внимания. Нептун может принести популярность.

Возможно вы переедете жить в другую страну, выучите новый язык.

У Львов появятся учителя, за которыми они будут следовать. Впрочем, есть риск разочароваться через 14 лет. То, что раньше имело значение, утратит свою важность.

Гороскоп Дева

Нептун войдет в восьмой дом гороскопа Дев. Фокус будет на финансах.

Нептун дает большие надежды на брак с богатым человеком, на большие инвестиции в бизнес. Вы можете получить деньги, но их будет сложно удержать. Не стоит рисковать своими финансами.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Весы

У Весов Нептун будет в седьмом доме гороскопа. Тема отношений, брака будет основной. Не исключен внезапный развод, расставание. Каждый пойдет своей дорогой. Вы увидите человека в новом свете, как будто спадут розовые очки.

Некоторые Весы будут на расстоянии со своим мужем или женой из-за каких-то житейских ситуаций. Это может продлиться несколько лет.

Гороскоп Скорпион

У Скорпионов Нептун перейдет в шестой дом гороскопа. Это сектор работы, обязанностей, ежедневной рутины и здоровья.

Вам нужно обязательно высыпаться. Не исключено увольнение. Ваша работа как будто "раствориться". Или, наоборот, вы начнете бизнес, связанный с Нептуном. Это может быть медицина, ветеринария, психология, эзотерика, благотворительность.

Астролог советует заниматься только тем, что вам очень нравится и во что вы верите.

Гороскоп Стрелец

Нептун будет находиться в пятом доме гороскопа Стрельцов. Это сектор детей, любви, влюбленности, творчества.

Нептун поможет Стрельцам раскрыть свой талант и принесет популярность. Вы будете читать лекции, гастролировать, выступать на публику. Появится много новых хобби. Цель - найти себя настоящего, сказала астролог.

Вы можете начать идеализировать своего партнера. Ваши романтические отношения "подвиснут", вам будет сложно перейти в новый статус. При этом любовь будет похожа на сказку.

Гороскоп Козерог

У Козерогов Нептун будет в четвертом доме, это сектор недвижимости, места жительства. Есть риск того, что вас затопит, будут проблемы с трубами.

Возможно вы переедете жить к воде. Вы там проживете 14 лет, а потом снова решите сменить место жительства.

Козероги могут разъехаться со своими родителями, если вы жили вместе. Не исключено, что и переедете в другой город или страну и будете жить дальше от них. В негативе Нептун может дать потерю родителей.

Гороскоп Водолей

У Водолеев Нептун будет в третьем доме гороскопа.

Если вам не везло в финансах последние 14 лет, то теперь этот период закончится. Вы можете потерять работу и финансовую поддержку, но взамен найдете что-то лучшее. У вас появится новое окружение. Эти люди будут с вами заодно. Возможно вы будете изучать новую профессию.

Если вы не нашли свое место в жизни, то стоит приобрести новые навыки, которые дадут вам возможность зарабатывать. Не исключен переезд.

Гороскоп Рыбы

У Рыб Нептун будет во втором доме гороскопа. Откроется какой-то обман, связанный с партнерством, отношениями. Вы увидите человека в другом свете и даже может развестись.

Благодаря Нептуну Рыбы могут получить прибыль от творческой деятельности. Также деньги принесет все, что связано с медициной и благотворительностью.

Стоит внимательно просчитывать, во что вы вкладываете деньги, поскольку Нептун символизирует мираж, поэтому ситуация будет не такой как кажется.

"Если все выглядит легко и хорошо, то это обманчиво. Не стоит ввязываться в рискованные аферы", - предупредила астролог.

Может поменяться источник дохода. Сменится система ценностей.

Смотрите видео - Анжела Перл рассказала, что принесет всем знакам зодиака разворот Нептуна:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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