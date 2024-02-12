Баловни Венеры: 5 знаков зодиака, кого ждет незабываемый День святого Валентина

Астрологи знают, кому по гороскопу повезет на День всех влюбленных.

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Кому на 14 февраля повезет в любви по знаку зодиака / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

День святого Валентина - праздник со всех сторон волнующий. Одиночки ищут свою настоящую любовь и верят в чудеса прилежней, чем на Новый год; уже сформировавшиеся пары заново узнают друг друга.

Однако 14 февраля на романтические приключения все же везет далеко не всем. Стоит ли расстраиваться по этому поводу? Отнюдь, ведь для настоящих чувств не существует графиков и рамок.

А вот некоторым стоит действительно подготовиться ко встрече лучшего Дня всех влюбленных в их жизни. Астрологи IndiaTimes подготовили прогноз для тех знаков Зодиака, кому на 14 февраля повезет в любви.

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Настоящими любимчиками Амура считаются Тельцы, ведь их жизнь проходит под покровительством Венеры - планеты, которая получила имя от древнегреческой богини любви. Повезет этому знаку зодиака и на День влюбленных: Тельцы могут смело ожидать романтических сюрпризов, приятных подарков и моментов глубокой эмоциональной близости со своими вторыми половинками.

Удача в делах любовных будет сопутствовать также Львам. Их покровитель Юпитер как следует потрудился над тем, чтобы партнеры Львов прониклись романтическим духом 14 февраля по максимуму, а это значит - подарки, широкие, красивые жесты и сюрпризы, которые Львы будут вспоминать еще не один год.

Кому на 14 февраля повезет в любви по знаку зодиака / pexels.com

Праздник будет длиться не один день для тех, кто рожден под знаком Весов. Одиночки имеют повышенный шанс встретить свою половинку и пережить с ней самые сладкие мгновения начала отношений. Весы, которые давно в отношениях, должны приготовиться ко второму медовому месяцу - Венера в этом году щедра по отношению к вам.

Для Скорпионов этот День святого Валентина пройдет под знаком всепоглощающей страсти. То ли это дух праздника любви так повлияет на них, то ли наступит внезапное прозрение - но эти знаки зодиака со своими возлюбленными 14 февраля непременно отдадутся чувствам с головой.

Кому на 14 февраля повезет в любви по знаку зодиака / pexels.com

Рыбы, как правило, не ждут специального дня, чтобы выразить свои нежные чувства спутнику жизни. Тем не менее День всех влюбленных они также не пропускают, и прилежно подчиняются его законам - романтика и чувственность. Однако в этом году они получат сюрприз - искупанный в любви партнер Рыб непременно захочет им доказать, что и он способен на красивые жесты.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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