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Скорая смерть и войны: астролог дал Байдену нерадужный прогноз

6 декабря 2020, 12:35

По словам Влада Росса, Джозеф Байден – мирный человек по своей натуре, но воинственный знак Зодиака, под которым он родился, может дать о себе знать.

Джо Байден
Астролог рассказал, с какими странами будут воевать США при Байдене / GettyImages

Инаугурация Джозефа Байдена, одержавшего победу на президентских выборах в США, назначена на неблагоприятное время – 20 января 2021 года. Потому необходимо сместить хотя бы время проведения церемонии с 12:00.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, именно в этот момент совпадет несколько неблагоприятных астрологических факторов: будет восходить негативная Черная Луна, планета катастроф Марс, разрушительная планета Уран, а в зените гороскопа будет планета смерти и разрушения Плутон.

"Это говорит о том, что Байден, скорее всего, не будет долго править. Существует угроза, что он, пребывая в должности президента США, уйдет из жизни", – пояснил Влад Росс.

Читайте также"Будет майдан и война": астролог сказал, кто станет президентом СШАК тому же, в момент инаугурации Луна будет "без курса", добавил астролог, а это свидетельствует о том, что, даже приступив к своим должностным обязанностям, Байден, вероятнее всего, будет чисто номинальным президентом.

"На деле же управлять всем будет вице-президент США Камала Харрис. На это указывает то, что в момент инаугурации Луна (женская планета) будет восходить", – отметил Росс.

Джозеф Байден родился под знаком Скорпиона, а это знак, по словам Влада Росса, всегда несет войны и противостояние. А потому, отметил астролог, при Байдене неизбежно противостояние США и других государств, прежде всего, России.

"Америка введет против РФ очень мощные санкции, вплоть до нефтяного эмбарго и отключения от системы SWIFT. Также при Байдене будет серьезное противостояние с Китаем. Китай, как и Россия, до сих пор не поздравил Байдена с победой, поскольку понимает, что противостояние будет нарастать и в будущем. Кроме того, возможна война на Ближнем Востоке – с Ираном, которую может начать Дональд Трамп", – рассказал Влад Росс.

Таким образом, даже несмотря на то, что Байден сам по себе – очень мирный человек, Скорпион – символ разрушений, мировых бедствий и неожиданных переломных ситуаций – "может втянуть США в пучину торговых и "горячих" войн", резюмировал астролог.

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