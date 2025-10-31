Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

Субботний День установления несет настоящую энергию побед.

Пять китайских знаков зодиака ждет день удачи и фортуны в субботу, 1 ноября. Это будет День установления, который будет проходить под знаком Деревянной Собаки, пишет YourTango.

Китайские астрологи считают, что сочетание таких энергий дня удваивает верность и усилия, которые наконец окупятся. Они также несут энергию побед за одну ночь и настоящее душевное спокойствие.

Благодаря сосредоточенности и надежности Деревянной Собаки, удача проявляется через преданность. Этот день приносит стабильность там, где было ожидание, и ясность там, где человек выполнял работу, но не видел результатов, передает Главред.

Кому улыбнется фортуна 1 ноября:

Собака

Это ваш день, и он несет тихую силу. Ваша настойчивость начнет показывать видимые результаты, будь то в карьере, отношениях или эмоциональном исцелении. Кто-то может наконец выполнить обещание, или ситуация, которая зашла в тупик, естественным образом движется вперед.

Змея

День Деревянной Собаки помогает заземлить ваши усилия и вернуть энергию, которую вы тихо выливаете. Финансовая или личная ситуация может принять практический, обнадеживающий поворот, давая вам подтверждение того, что ваше терпение того стоило.

Тигр

Этот день поддержит ваши естественные стремления. Возможность, за которой вы гнались, может наконец выпасть, или кто-то влиятельный может признать ваш талант таким образом, что откроет новые двери. Ваша удача приходит через веру в ваше направление. Даже если все движется медленно.

Бык

1 ноября в вашей жизни произойдут тихие изменения, которые будут работать вам на пользу. Отношения, карьерная цель или финансовый план начнут приобретать новую структуру. Ваша удача происходит от практичности и доверия к процессу. Небольшое, но решительное действие может начать цепь событий, которые укрепят ваше чувство безопасности.

Кролик

Энергия субботы поощряет мягкость, которая приносит результаты. Вы можете обнаружить, что доброта или прощение приносят неожиданную удачу, особенно с кем-то, кто до сих пор не шел вам навстречу. Старое разочарование может исчезнуть, или же новая возможность появится, когда вы ее меньше всего ожидаете.

